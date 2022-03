Cos’è Terra? Spiegazione del protocollo Algorithmic Stablecoin

Sbircia dietro le principali stablecoin – criptovalute ancorate al prezzo di un altro asset, più comunemente il dollaro USA – e le cose non sembrano affatto così stabili. Prendiamo Tether: una struttura di governance opaca, una causa del procuratore generale di New York e partecipazioni in carta commerciale non divulgate potrebbero dare agli investitori una pausa.

Le stablecoin decentralizzate cercano di evitare questi problemi di governance mantenendo i loro peg attraverso algoritmi anziché attraverso vaste riserve di liquidità e debito.

TerraUSD, prodotto da Terraform Labs, è una di queste stablecoin. (Ha altri ancorati a diverse valute mondiali.) Mantiene il suo ancoraggio al dollaro USA attraverso una rete di arbitraggisti, che acquistano e vendono la volatile criptovaluta di Terra, LUNA (anche, confusamente, nota come Terra), che è la settima criptovaluta più grande a partire da marzo 2022.

LUNA è anche un token di governance e concede ai titolari il potere di voto sul protocollo.

Chi ha creato Terra?

L’ecosistema Terra è stato creato da una startup chiamata Terraform Labs nel 2018, fondata da Do Kwon e Daniel Shin.

Come agisce Terra?

Per mantenere l’equilibrio delle sue stablecoin, Terra conia e brucia token incentivando anche l’arbitraggio. Ecco cosa significa:

Prima di poter acquistare UST, dovrai coniarne alcuni.

Per fare ciò, pagherai la tariffa corrente in LUNA. Il protocollo prende quei LUNA e li brucia, il che limita la loro fornitura e fa salire un po ‘il prezzo di LUNA. Lo stesso funziona al contrario: per coniare LUNA, convertirai le stablecoin UST. Quelli vengono bruciati e il prezzo di UST sale leggermente.

Perché potresti volerlo fare? Oltre a utilizzare le risorse per qualche servizio o utilità, c’è una potenziale opportunità di arbitraggio.

Gli arbitraggisti, i trader che traggono profitto da piccole discrepanze di prezzo, aiutano a tenere sotto controllo il prezzo di UST vendendo LUNA per UST quando il prezzo di UST è inferiore a $ 1 e acquistando LUNA quando UST vale più di $ 1. Se, ad esempio, UST scivola a $ 0,95, i trader possono quindi acquistare un mazzo a quel prezzo ma venderlo per $ 1 di LUNA. In tal modo, l’offerta di UST viene ridotta e, pertanto, il prezzo torna a salire.

Questo stesso meccanismo alimenta le altre stablecoin di Terra, tra cui una stablecoin ancorata al won sudcoreano e un’altra ancorata a un paniere di valute mondiali leader mantenute dal Fondo Monetario Internazionale (chiamati Diritti Speciali di Prelievo).

Il white paper di Terra afferma che l’elasticità dell’offerta di LUNA significa che le stablecoin non cadranno mai fuori dal kilter. Tuttavia, il loro successo dipende dal continuo interesse degli arbitraggisti per UST. Se gli arbitraggisti decidono che UST è destinato a fallire, o spostano i loro soldi su un altro progetto, alcuni analisti temono che potrebbero non arbitrare UST al suo ancoraggio di $ 1. Come molti progetti crittografici legati al libero mercato, lo spirito di comunità è fondamentale.

Cos’altro c’è di speciale in Terra?

Le monete sono costruite sull’ecosistema Cosmos, un framework blockchain condiviso da Cosmos Hub, Cronos e Thorchain. A differenza di Ethereum, dove tutti i token sono protetti dal mining proof-of-work dalla principale catena Ethereum, i protocolli Cosmos possono essere supportati da minatori indipendenti e specifici per app.

Poiché Cosmos, e per estensione Terra, è un protocollo blockchain a contratto intelligente, è possibile utilizzare le monete Terra all’interno di una qualsiasi delle applicazioni basate sul protocollo. È possibile utilizzare le monete Terra attraverso blockchain attraverso il protocollo Mirror di Terraform Labs, che fornisce azioni che rispecchiano il prezzo delle principali aziende statunitensi.

Alla fine di settembre 2021, Terra ha lanciato un aggiornamento chiamato Columbus-5. Questa funzionalità ha aggiunto il protocollo Inter Blockchain Communication (IBC), che ha permesso a Terra di diventare interoperabile con altre blockchain. Gli standout includono un protocollo assicurativo chiamato Ozone e il supporto per UST dal ponte cross-blockchain Wormhole V2.

Lo sapevi che?

UST ha superato DAI nel 2021 per diventare la più grande stablecoin decentralizzata per capitalizzazione di mercato. A marzo 2022, UST aveva una capitalizzazione di mercato di $ 13,4 miliardi e DAI $ 9,6 miliardi. Tuttavia, entrambi sono molto indietro rispetto alle stablecoin centralizzate come USDT ($ 80 miliardi) e USDC ($ 53 miliardi).

Chi sta costruendo su Terra?

Anchor: un protocollo di prestito su Terra che ha 11,5 miliardi di dollari di valore totale bloccato (TVL)

Lido: un protocollo di puntata che permette di spendere asset puntati

Astroport: un market maker automatizzato per i token Terra

Dove acquistare Terra (LUNA)?

È possibile acquistare Terra su molti scambi centralizzati. I più grandi mercati per LUNA sono su Binance, KuCoin, Huobi e Bybit.

Il futuro di Terra

Il futuro del protocollo di Terra è in realtà una discussione sul futuro delle stablecoin che lo sostengono. Le stablecoin centralizzate in dollari USA diventeranno così radicate nel sistema finanziario statunitense (forse attraverso una valuta digitale della banca centrale) che le alternative decentralizzate cadranno di moda?

Al contrario, le stablecoin decentralizzate si allontaneranno dagli ancoraggi del dollaro USA e saranno supportate dalla liquidità di proprietà del protocollo? O gli arbitraggisti si stancheranno di LUNA e faranno crollare il prezzo di tutte le stablecoin all’interno dei suoi protocolli e le consegneranno al cimitero insieme a Basis e Empty Set Dollar?