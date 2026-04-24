Come funzionano le imposte su cripto e NFT: guida pratica

Nel mondo delle monete digitali molti contribuenti effettuano frequenti scambi tra asset senza mai passare dal convertire in euro.

Questa abitudine solleva un dubbio ricorrente: in quali circostanze si concreta l’obbligazione fiscale sulle cripto-attività? In termini pratici, non è soltanto la conversione in valuta fiat a poter generare un evento imponibile; l’ordinamento considera imponibili anche talune operazioni che comportano una cessione del bene o un suo scambio con altri asset.

L’incertezza aumenta quando nel portafoglio convivono token fungibili e NFT, perché cambia la natura degli scambi e, di conseguenza, l’individuazione della base imponibile. A livello di aliquote, è importante ricordare che l’aliquota corrente è del 26% fino al 2026 e che successivamente è prevista una modifica al 33%. Inoltre, la franchigia di 2.000 euro prevista per alcune situazioni rimane applicabile solo fino al 31 dicembre 2026, un elemento che incide sulla soglia di esenzione per i piccoli importi.

Quando si realizza l’obbligo fiscale

Per comprendere il momento impositivo bisogna riconoscere le operazioni che costituiscono una realizzazione di valore: la normativa individua come eventi rilevanti la conversione in euro, l’acquisto con valuta fiat e gli scambi con altre attività. Non ogni movimento di token è quindi tassabile; ciò che conta è se dall’operazione derivi un corrispettivo o una diversa titolarità economica che può essere quantificata come plusvalenza. Questa distinzione è la chiave per capire quando il contribuente deve operare la dichiarazione e calcolare l’importo soggetto a imposta.

Scambi tra criptovalute senza passaggio in euro

Anche il trasferimento da una criptovaluta all’altra può configurare una cessione imponibile quando l’operazione ha carattere permutativo e determina una differenza rispetto al costo storico. Molti ritengono erroneamente che la tassazione scatti solo al momento della liquidazione in valuta fiat: in realtà lo scambio diretto tra asset diversi può dar luogo a plusvalenze soggette a imposta, perché si realizza una disposizione del bene originario e una contemporanea acquisizione di un nuovo bene con valore economico rilevante.

Calcolo delle plusvalenze in portafoglio misto

Il criterio generale per il calcolo della plusvalenza resta la differenza tra il valore di realizzo e il costo di acquisizione, inteso come costo fiscalmente riconosciuto. Nel caso di portafogli che contengono sia criptovalute tradizionali sia NFT, la logica è la stessa: occorre determinare il valore attribuibile all’asset al momento della cessione e confrontarlo con il costo sostenuto. Per gli NFT, la valutazione può essere più articolata per la natura non fungibile dell’oggetto, ma il principio di base non cambia: plusvalenza = valore di realizzo – costo fiscalmente rilevante.

Esempio operativo

Immaginando una sequenza di operazioni: si acquista una criptovaluta X, la si scambia con una seconda Y e infine si converte Y in euro, ogni passaggio può comportare un evento imponibile. Per calcolare le imposte si ricostruisce il costo iniziale attribuibile all’unità ceduta e si confronta con il corrispettivo ottenuto al momento della cessione o dello scambio. L’importo così determinato, se positivo, costituisce la plusvalenza che andrà assoggettata all’aliquota applicabile.

Conclusioni e consigli pratici

In sintesi, chi opera nel comparto delle cripto deve considerare che la tassazione può scattare anche senza passaggio diretto a valuta fiat: scambi, acquisti e conversioni sono eventi da monitorare, e la documentazione delle operazioni è fondamentale per ricostruire costi e ricavi. Tenere traccia di prezzi, date e controvalori permette un calcolo corretto delle plusvalenze e una dichiarazione coerente con le norme vigenti. Per situazioni complesse, come portafogli misti con NFT, è prudente rivolgersi a un professionista fiscale per applicare correttamente i criteri di determinazione della base imponibile e rispettare le scadenze dichiarative.