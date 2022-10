Come funzionerà la criptovaluta nel 2030

in

Il numero di monete digitali è in aumento dal 2013. Dato che le criptovalute non sono regolamentate e la maggior parte delle blockchain sono open-source, chiunque può creare una moneta da zero con il minimo sforzo. Il fatto che sia facile fare una moneta ha portato il mercato ad essere inondato da circa 15.000 criptovalute al momento della scrittura.

Secondo le statistiche, circa 775 monete digitali sono state create ogni anno dal 2013. Con questo in mente, gli esperti prevedono che il futuro potrebbe vedere un aumento degli altcoin, la maggior parte dei quali avrà poco o nessun valore.

Il 2021 ha già visto le monete meme prendere il sopravvento mentre il successo di opzioni popolari come Dogecoin e Shiba Inu ispira una legione di altcoin imitatori a venire alla ribalta.

Naturalmente potrebbe anche accadere il contrario e potrebbe esserci un massiccio consolidamento in cui sopravvivono solo una manciata di monete.

Bitcoin potrebbe essere la valuta di riserva globale



Un’altra previsione audace sul futuro delle criptovalute è quella su Bitcoin che sostituirà il dollaro entro il 2030 come valuta di riserva dell’economia globale. Per tutto il 2021, Bitcoin ha avuto un rally rialzista con il suo prezzo che ha raggiunto nuovi massimi storici nonostante la sua volatilità.

Secondo Alex Gladstein, esperto di Bitcoin e responsabile della strategia presso la Human Rights Foundation, “Bitcoin è un dispositivo il cui scopo è sostituire il dollaro come valuta di riserva del mondo”.

Secondo Gladstein, l’offerta fissa di Bitcoin gli conferisce un vantaggio rispetto alle valute legali come il dollaro che hanno visto un’ondata di stampa di denaro da parte della Federal Reserve.

“Guardando i bilanci della Federal Reserve o della Banca Centrale Europea, è notevole quanto nuovo denaro venga creato.

È storico”, ha aggiunto Gladstein.

Bitcoin fornisce un’alternativa alle valute emesse dalla banca centrale in quanto è decentralizzato e quindi non controllato da alcuna autorità centrale. Nella previsione di Gladstein, potrebbero volerci decenni prima che Bitcoin sostituisca il dollaro come valuta di riserva mondiale, tuttavia, il processo è inevitabile.

Gladstein ritiene che l’interesse personale dei governi li spingerà ad adottare Bitcoin come riserva di valore superiore e la forma più difficile di denaro.

La criptovaluta sarà più regolamentata



La criptovaluta rimane altamente non regolamentata e le conversazioni per rendere questo un luogo sicuro per tutti gli investitori sono in corso.

Regolamenti chiari e lungimiranti renderanno lo spazio delle criptovalute meno attraente per i criminali informatici e aumenteranno la protezione per gli appassionati di criptovalute, gli sviluppatori e gli investitori. Andando verso il futuro, gli esperti prevedono un aumento dell’attenzione normativa sull’intero spazio crittografico.

I regolatori negli Stati Uniti hanno già rilasciato una dichiarazione che evidenzia un piano per aumentare la supervisione sulle istituzioni legate alle criptovalute.

Con l’aumento dell’adozione delle criptovalute, i regolatori stanno iniziando a prestare attenzione al settore per contrastare l’antiriciclaggio e le operazioni finanziarie illecite.

Il GAFI (Financial Action Task Force) ha anche recentemente pubblicato una serie di linee guida progettate per aiutare le giurisdizioni di tutto il mondo a definire e formulare leggi per le criptovalute e i fornitori di servizi relativi alle criptovalute.

Tutto ciò indica un futuro in cui le criptovalute diventeranno mainstream ma con la piena supervisione dei regolatori.

Conclusione



Le criptovalute stanno facendo un’ondata, ma è passato solo poco più di un decennio dall’avvento di Bitcoin. Mentre è difficile prevedere con precisione esattamente quali saranno le prospettive del settore tra 10 anni, gli eventi attuali offrono indizi validi di ciò che sarà il futuro.

Al momento, i regolatori stanno prestando maggiore attenzione al settore, ogni giorno emergono più progetti basati su criptovalute e Bitcoin è pronto più che mai a sostituire il dollaro.