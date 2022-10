I modi migliori per guadagnare reddito passivo con Crypto nel 2022

Il modo più semplice per iniziare con il reddito passivo in criptovaluta è esaminare le varie opzioni per puntare le criptovalute sugli scambi. Gli scambi centralizzati sono in grado di rimuovere tutte le complessità che derivano dallo staking di risorse crittografiche su protocolli finanziari decentralizzati, il che li rende l’opzione perfetta per chiunque sia ancora un po ‘nuovo nel selvaggio mondo delle criptovalute.

Come promemoria, lo staking è un aspetto chiave delle criptovalute che operano su proof-of-stake (PoS) piuttosto che proof-of-work (PoW). In PoS, gli utenti crittografici puntano il token crittografico sottostante associato alla rete blockchain per estrarre nuovi token piuttosto che utilizzare l’hardware specializzato e ad alta intensità energetica utilizzato nei sistemi PoW come Bitcoin. Quando gli utenti puntano le loro partecipazioni crittografiche come parte del processo di consenso, guadagnano un rendimento denominato nella stessa criptovaluta che hanno puntato sulla rete.

Questi token potrebbero essere generati di recente, raccolti come commissioni di transazione o entrambi.

Mentre i sistemi crittografici PoS possono essere un po ‘difficili da comprendere appieno, molti scambi e istituzioni finanziarie crittografiche offrono di puntare monete per conto dei loro utenti. Mentre le istituzioni centralizzate addebitano un costo aggiuntivo per la loro maggiore comodità, ne vale la pena in molte situazioni a causa della semplificazione dell’intero processo. Naturalmente, va notato che il picchettamento attraverso un custode centralizzato elimina il principio chiave del decentramento che è alla base dell’intera proposta di valore della crittografia.

Tre delle opzioni più popolari per l’assistenza allo staking sono Kraken, Coinbase e Binance.

Kraken

Kraken offre attualmente dodici diverse risorse crittografiche per lo staking sulla loro piattaforma. Detto questo, va notato che le attività non basate su PoS, come bitcoin e dollari USA, sono mescolate con monete PoS come Cosmos e Tezos. Kava è l’asset crittografico che paga la più alta ricompensa annuale Pos su Kraken al 20%.

Kraken offre picchettamento sia on-chain che off-chain sulla sua piattaforma. I rendimenti guadagnati dallo staking di euro, dollari USA e bitcoin provengono da programmi interni a Kraken piuttosto che dal picchettamento del protocollo on-chain.