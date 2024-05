Come giocare e minare Notcoin: guida dettagliata

Notcoin è una nuova memecoin da gioco e un’app bot di Telegram che sta rapidamente guadagnando popolarità nella comunità cripto.

In questa applicazione, gli utenti possono guadagnare monete semplicemente toccando lo schermo. Partecipare al gioco non richiede investimenti finanziari, rendendolo accessibile a tutti.

Nonostante l’entusiasmo degli utenti che sperano di poter ritirare le monete da Telegram o venderle sulle borse di criptovalute, attualmente Notcoin non è ancora disponibile su nessuna piattaforma di scambio. I fondatori di Notcoin hanno annunciato un futuro airdrop, ma i dettagli specifici non sono stati ancora resi pubblici.

Cos’è Notcoin e Come Iniziare a Giocare

Registrazione e Primo Accesso

Per iniziare a giocare a Notcoin, è necessario registrarsi tramite il bot di Telegram:

Apri il link del bot nell’app Telegram. Clicca su “Start” per avviare il bot. Alla registrazione, riceverai 2.500 NOT di partenza, oppure 500.000 NOT se possiedi Telegram Premium.

Meccanica di Gioco

Il gioco di Notcoin si basa su un meccanismo “tap-2-earn”, dove ogni tocco sull’icona di Notcoin nel centro dello schermo ti permette di “minare” nuove monete per il tuo profilo. Ogni clic inizialmente guadagna 1 NOT, e il numero massimo di Notcoin che puoi “minare” in una sessione è inizialmente limitato a 1.000 monete. Questo limite può aumentare in base alle funzionalità disponibili.

Durante il gioco, potrebbe apparire un razzo, attivando una modalità turbo che aumenta significativamente il numero di monete per tocco senza consumare energia.

Funzionalità Aggiuntive: Boost

Tipi di Boost Disponibili

Il gioco offre vari boost che possono essere acquistati con i NOT guadagnati per migliorare le tue prestazioni:

Limite di Energia : Aumenta il livello massimo di energia.

: Aumenta il livello massimo di energia. Speed Booster : Accelera il recupero dell’energia.

: Accelera il recupero dell’energia. Multitap : Incrementa il numero di monete guadagnate per ogni tocco.

: Incrementa il numero di monete guadagnate per ogni tocco. Auto-tap Bot: Mina automaticamente le monete anche quando sei occupato o a riposo.

Utilizzo dei Boost

Acquistare un boost deduce automaticamente il costo dal tuo saldo corrente di Notcoin e il boost viene immediatamente attivato. Con ogni nuovo acquisto, il costo dei boost aumenta, richiedendo più fondi per attivarli.

Ogni giorno, gli utenti ricevono bonus unici come:

Razzi : Lanciano un razzo che fornisce accesso temporaneo a NOT aggiuntivi.

: Lanciano un razzo che fornisce accesso temporaneo a NOT aggiuntivi. Energia Completa: Ricarica l’energia.

Modi Alternativi per Guadagnare Notcoin

Oltre al mining, puoi aumentare i tuoi guadagni di Notcoin utilizzando la funzione “Earn”, che offre ricompense per completare semplici compiti come invitare amici a unirsi al gioco, unirsi a una squadra o raggiungere vari livelli, come entrare nella Silver League o attivare Telegram Premium.

Categorie di Task

I compiti nella sezione “Earn” sono divisi in tre categorie principali:

Onboarding : Ricompense per l’utilizzo della funzione di referral, inclusi l’adesione a una squadra di gioco o l’invito di amici a giocare a Notcoin.

: Ricompense per l’utilizzo della funzione di referral, inclusi l’adesione a una squadra di gioco o l’invito di amici a giocare a Notcoin. Specials : Sfide uniche che offrono ricompense per raggiungere obiettivi importanti, possedere specifici NFT o interagire con progetti collegati.

: Sfide uniche che offrono ricompense per raggiungere obiettivi importanti, possedere specifici NFT o interagire con progetti collegati. Web3 World: Ricompense per l’interazione con l’ecosistema Web3 sulla piattaforma TON.

Leghe e Classifiche di Notcoin

Le leghe e le classifiche servono a tracciare i progressi nel mining di Notcoin. Ogni lega ha una soglia di punti da superare per passare alla lega successiva. Ci sono cinque leghe: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond. I punti sono assegnati per ogni moneta guadagnata cliccando.

Cos’è una Squadra in Notcoin?

Una squadra è un insieme di giocatori e comunità all’interno del gioco. Qualsiasi canale pubblico o chat su Telegram può diventare una squadra. Le squadre competono tra loro, avendo le proprie classifiche interne. Per ogni Notcoin minato, la tua squadra guadagna 1 punto.

Come Creare o Unirsi a una Squadra

Le squadre sono canali e chat pubblici su Telegram formati automaticamente. Per unirti a una squadra, segui questi passaggi:

Vai al bot tramite il link t.me/notcoin_bot?start=joinsquad. Invia un link al canale o alla chat a cui vuoi unirti.

In alternativa:

Nel gioco, clicca sul pulsante “Join Squad” in cima allo schermo. Seleziona una delle squadre disponibili o clicca su “Join another squad” per inviare un link a un canale o chat pubblici. Unisciti alla squadra selezionata e ritorna al gioco.

Puoi anche unirti a una squadra tramite la classifica cliccando sulla squadra di tuo interesse e selezionando il pulsante “Join”.

Invita Amici e Guadagna Più Monete

Sul schermo principale, sotto la moneta, clicca su “Friends” (Frens), poi su “Invite a friend” (Invite a fren), scegli chi invitare su Telegram o copia il link di invito e condividilo sui tuoi social network. Se l’utente non ha Telegram Premium, entrambi riceverete un bonus di 2.500 Notcoin. Se l’utente ha Telegram Premium, riceverete 50.000 Notcoin ciascuno. Per ogni avanzamento dei tuoi amici alla lega successiva, riceverai ulteriori bonus.

Attualmente, il futuro del progetto è incerto. Ogni post sul loro account X solleva la domanda: “Quale sarà il nostro percorso? Nessuno può prevederlo.” Finché utilizzi il servizio gratuitamente, non perdi nulla e hai l’opportunità di guadagnare milioni di monete senza molto sforzo. Tuttavia, resta da vedere se la moneta avrà valore in futuro e quale sarà il suo prezzo.