Come il conflitto in Iran può cambiare le prospettive del WEO del Fmi

L’aggiornamento semestrale del Fondo Monetario Internazionale, il World Economic Outlook (WEO), ha posto al centro del suo ultimo giudizio il potenziale impatto economico del conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran.

Il rapporto analizza come le interruzioni delle forniture energetiche e le tensioni geopolitiche possano tradursi in meno crescita e più inflazione a livello globale, spiegando con scenari alternativi quanto lontano potrebbe spingersi lo shock. In questo contesto, il WEO valuta non solo l’effetto sui numeri macro, ma anche la vulnerabilità dei singoli Paesi e le risposte di politica economica richieste.

Le proiezioni del Fondo sono costruite su ipotesi differenti: un scenario di riferimento in cui il conflitto resta breve e gli shock si attenuano entro la metà del 2026; uno scenario avverso dove i prezzi energetici restano elevati più a lungo; e un scenario severo che prefigura una escalation prolungata con prezzi del petrolio molto alti. Il rapporto sottolinea come, anche nel caso più ottimistico, la crescita globale venga corretto al ribasso rispetto alle stime precedenti, mentre gli scenari peggiori porterebbero a un forte incremento dell’inflazione e al rischio concreto di una recessione mondiale.

Scenari del WEO e principali numeri

Nel scenario di riferimento il Fondo prevede una riduzione modesta della crescita globale: il dato per il 2026 scende rispetto alla stima autunnale, riflettendo l’impatto iniziale del conflitto. Lo scenario avverso immagina prezzi del petrolio attorno ai 100 dollari al barile per il 2026, con una contrazione della crescita più marcata e l’inflazione che risale sensibilmente. Infine, il scenario severo considera prezzi medi molto elevati (con ipotesi fino a 110 dollari e oltre) e porta la crescita globale vicino o al di sotto della soglia del 2%, livello che storicamente equivale a una situazione di recessione globale.

Prezzi energetici e conseguenze macro

I numeri del WEO mostrano con chiarezza il canale principale di trasmissione: il rincaro delle materie prime energetiche. Un aumento persistente dei prezzi del petrolio e del gas traduce immediatamente in costi più alti per famiglie e imprese, spingendo l’inflazione verso livelli che potrebbero superare il 5-6% nei casi più gravi. Questo scenario obbligherebbe le banche centrali a irrigidire le condizioni monetarie, con rialzi dei tassi che rischiano di aggravare la frenata dell’attività economica e aumentare la disoccupazione in molti Paesi.

Chi è più vulnerabile e chi guadagna

Secondo il WEO i netti importatori di energia e molte economie in via di sviluppo risultano le più esposte alla crisi. Il Rapporto segnala che il Regno Unito è tra i Paesi del G7 più penalizzati, con una revisione al ribasso delle stime di crescita e una prospettiva di inflazione tra le più alte del gruppo. Gli Stati Uniti vedono una piccola correzione delle previsioni per il 2026, mentre la Cina subisce anch’essa un ritocco nella crescita attesa. Al contrario, alcuni esportatori di energia ottengono vantaggi temporanei: la Russia è citata come un beneficiario netto dell’impennata dei prezzi energetici, mentre paesi come Qatar e Iran mostrano dinamiche più complesse legate a danni infrastrutturali e attacchi.

Dipendenze logistiche e resilienza

Il Fondo sottolinea che l’ampiezza dell’impatto dipenderà dalla portata dei danni alle infrastrutture energetiche e dalla continuità dei flussi attraverso rotte chiave come lo Stretto di Hormuz. Alcuni Paesi dispongono di canali alternativi — ad esempio l’oleodotto che attraversa l’Arabia Saudita verso il Mar Rosso — che possono attenuare l’impatto immediato; per altri, la dipendenza da un singolo corridoio di esportazione resta un punto di vulnerabilità critico.

Politiche raccomandate e dibattito pubblico

Il WEO invita le autorità monetarie a mantenere elevata la guardia e raccomanda ai governi che intervenissero con misure fiscali di privilegiare strumenti temporanei e mirati, evitando sussidi generalizzati che possano aggravare il debito pubblico. Nel dibattito politico internazionale sono emerse visioni divergenti: da un lato rappresentanti governativi come il segretario al Tesoro degli Stati Uniti hanno giustificato l’azione militare come costo accettabile per la sicurezza a lungo termine; dall’altro, leader europei hanno criticato la gestione della crisi e chiesto risposte che limitino il danno economico ai cittadini.

In conclusione, il messaggio del Fondo è chiaro: la soluzione più efficace per ridurre l’impatto economico rimane la fine del conflitto e la normalizzazione delle esportazioni energetiche. Fino a quel momento, Paesi e istituzioni dovranno bilanciare la necessità di stabilizzare i prezzi e proteggere i bilanci pubblici con la priorità di salvaguardare la crescita e la stabilità sociale.