Modello a doppio fondo: cos’è e come funziona

in

Il Double Bottom è anche noto come un modello di inversione dei prezzi. Questo modello di prezzo è di solito abbastanza riconoscibile ma altamente redditizio per il trader. Pertanto, è di tendenza nell’analisi tecnica. Questo articolo imparerà le basi dei doppi fondi, quando i trader li usano e come applicarli nel trading di criptovalute.

Cos’è un modello a doppio fondo?

Un doppio fondo si forma dopo che due fondi consecutivi sono uguali e un picco tra di loro. Questo è un modello perfetto utilizzato dai trader professionisti nell’analisi tecnica.

Questo modello di solito appare dopo che una tendenza al ribasso sta per terminare per invertire una tendenza al rialzo. Quando c’è una precedente tendenza al ribasso, si forma un doppio fondo, segnalando un imminente trend rialzista.

Se il secondo fondo è più alto del primo, è probabile un rialzo più forte.

Come riconoscere un modello a doppio fondo?

Per riconoscere un doppio fondo su un grafico, è necessario identificare alcune caratteristiche:

I due fondi devono essere livellati o leggermente più alti/più bassi l’uno dell’altro. Quando si collegano 2 fondi, ci sarà una linea di supporto orizzontale o leggermente inclinata. Il picco tra i due fondi è il piccolo picco. La linea orizzontale che passa attraverso questo picco forma una linea di resistenza chiamata scollatura. Dopo che il prezzo ha completato 2 minimi e sale al di sopra della linea di supporto, formando un punto di crossover, quel punto di crossover è chiamato Breakout. Dopo aver effettuato un breakout, il prezzo di solito scende leggermente per ritestare la resistenza sulla linea di supporto. Se il prezzo mette alla prova la resistenza e sale di nuovo, il modello di inversione è più fortemente confermato.

Il modello a doppio fondo nel grafico 1D di ETH, prezzo ritestato il 3 agosto 2021

Come fare trading con il modello di grafico a doppio fondo nella moneta commerciale?

Usa il grafico a doppio fondo per identificare un segnale per acquistare monete

Quando si utilizzano modelli grafici per scambiare monete, maggiore è il periodo di tempo, maggiore è la precisione. Per identificare un segnale di acquisto, è necessario determinare abbastanza dei seguenti fattori per confermare il modello:

Prima di identificare un modello di grafico a doppio fondo, è necessario confermare una forte tendenza al ribasso precedente. In particolare, questo schema grafico deve avere 2 minimi uguali o quasi uguali. Soprattutto se c’è una differenza, il prossimo fondo è più alto del precedente, che avrà una conferma più alta. Il modello è realmente completato solo quando il prezzo ha attraversato il punto di breakout, e se c’è un nuovo test, più forte sarà l’inversione. Se il prezzo non riesce a sfondare il punto di breakout e rompe il modello, l’aumento del prezzo non è confermato.

Apri un conto per acquistare monete al seguente link:

Dopo che il grafico ha soddisfatto i criteri, effettui un ordine per acquistare monete come segue:

Acquista un piccolo ordine di monete dopo che il prezzo ha completato il breakout. Il 2 ° ordine che acquisti dopo che il prezzo completa il nuovo test. Questo è di solito il punto di acquisto più apprezzato e sicuro.

Come impostare lo stop loss, prendere profitto?

Posiziona lo stop loss sotto il fondo più vicino

Prendi profitto dalla distanza dal punto di breakout verso il basso.

Conclusione

Sopra è come scambiare monete utilizzando il modello a doppio fondo nell’analisi tecnica. Questo modello viene applicato in modo abbastanza efficace nel mercato delle criptovalute, in particolare con i tempi 1D e 4H.

Tuttavia, qualsiasi metodo di trading ha una probabilità e richiede molta pratica nella pratica. In particolare, dovresti incorporare altri fattori di conferma quando prendi decisioni di trading.