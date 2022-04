I migliori NFT su Terra Luna Blockchain

in

Senza dubbio, gli NFT stanno diventando un’opzione rispettata e redditizia quando si tratta di trading di asset digitali. Sempre più persone vengono attratte dalla possibilità di guadagnare un profitto o un reddito passivo con i loro NFT. Questo è ancora più vero per gli artisti, sia che stiano appena iniziando la loro carriera o che lo stiano facendo da un po ‘, gli NFT forniscono opzioni nuove e moderne per creare un reddito nei mercati crittografici di oggi.

Se questo argomento ha suscitato il tuo interesse e desideri saperne di più sugli NFT, qui tratteremo i migliori NFT sulla blockchain Terra per aiutarti con le tue scelte NFT. Quindi, iniziamo la recensione.

Intro

Terra è una blockchain e una piattaforma finanziaria decentralizzata che fornisce un servizio unico nel suo genere per il mercato. Offrendo agli utenti un token nativo, contratti intelligenti e un protocollo stablecoin, offre alcune possibilità. Terra offre un’opzione di regolamento istantaneo con le diverse stablecoin fornite sulla piattaforma.

Per questo motivo, Terra dipende molto dall’algoritmo di stabilità dei prezzi che regola automaticamente l’offerta di un bene al fine di mantenere il suo valore su un livello coerente. Questo è il motivo principale per cui Terra può avere più stabilità sulla piattaforma, commissioni molto più basse in generale, attività finanziarie tempestive e scambi transfrontalieri molto ben strutturati.

Terra è costruito per funzionare su diverse blockchain collegate a Cosmos IBC.

Potremmo aspettarci che Terra si espanda e incorpori nuove blockchain top-of-the-line, poiché è già disponibile su Solana ed Ethereum.

I migliori NFT che puoi acquistare su Terra Luna

Terra Luna ha ampi NFT tra cui scegliere; a seconda delle tue preferenze, ecco alcuni dei più popolari e tutto ciò che devi sapere su di loro.

👉 Galactic Punks

Per prima cosa, andiamo oltre Galactic Punks. I Galactic Punk sono NFT sulla blockchain terra, ce ne sono 10921 che sono stati generati casualmente.

Ogni NFT rappresenta un biglietto per lo spazio. Lasciano il posto a competizioni, airdrop per i possessori di LUNA, omaggi e vantaggi. Per aiutare con l’organizzazione di iniziative, viene determinato un consiglio intergalattico che sarà finanziato con il tesoro galattico.

Un altro uso per il tesoro galattico è quello di dare premi per i membri della comunità che sono attivi, nonché per aiutare i progetti che stanno pianificando di coniare sulla piattaforma e organizzare hackathon NFT.

Ognuno dei 10.921 NFT Galactic Punk è creato da 7 categorie di tratti. Tutti i Galactic Punk hanno tratti unici nel loro genere, dal comune fino all’ultra-raro. Ciò che rende speciale Galactic Punks, differenziandosi dagli altri progetti NFT, è l’impegno della comunità.

L’interesse e il coinvolgimento nel progetto sono stati più del previsto, a riprova del fatto che i Galactic Punks rimangono in cima quando si tratta di vendite.

👉 LunaBulls

LunaBulls sono 10069 NFT unici nel loro genere che si trovano sulla blockchain Terra. Ci sono diverse cose importanti da menzionare quando si tratta di LunaBulls. Innanzitutto, ci sono diverse rarità, attributi e molte opzioni personalizzabili.

Parliamo prima di rarità. 9999 dei 10069 NFT LunaBull generati casualmente sono divisi in 3 diverse categorie di rarità. La maggior parte dei tori, 6499 di loro, sono in una categoria comune. La prossima è la categoria rara con 3000 tori e, infine, la categoria migliore, che è super rara, consiste in 500 tori.

Ogni LunaBull ha un numero di peso di rarità assegnato a loro. A seconda del numero assegnato alla rarità, ad esempio, maggiore è il numero, meno raro è il LunaBull, d’altra parte, man mano che il numero diminuisce, la rarità aumenta. Infine, gli ultimi 70 LunaBull sono realizzati su misura per i Protocolli Terra dati alle aste di beneficenza Community Leaders e Angel Protocol.

Poi ci sono gli attributi, chiamati anche tratti. Consistono in abiti, sfondi, pelle diversa, corna, copricapo, occhi, naso e naso. Ogni attributo ha un peso di rarità che alla fine viene sommato per la rarità finale e, come accennato in precedenza, minore è il numero, maggiore è la rarità.

👉 SpaceLoot

SpaceLoot è il primo progetto blockchain che è stato presentato sulla piattaforma Terra. Ciò che lo rendeva unico e popolare era il prezzo al quale si potevano coniare NFT. Rispetto alla blockchain di Ethereum su cui i prezzi del gas aumentavano i costi di conio degli NFT a centinaia di dollari, sulla blockchain Terra, per coniare un NFT, è necessario pagare meno di $ 1.

Gli NFT SpaceLoot sono rappresentati come fogli di caratteri. Queste schede dei personaggi mostrano cose diverse come un’arma, un’arma secondaria, uno scudo, una propulsione, un tipo di nave, una classe, un materiale e un extra.

👉 Styllar ·

Gli Styllars sono una raccolta di NFT sulla blockchain terra. Ci sono 10050 di questi NFT generati casualmente, che vengono coniati dalla comunità e dopo di che distribuiti. Non molto tempo dopo il completamento del processo di conio verranno visualizzati i metadati con la classifica Styllar. Inoltre, sul sito Web di Styllar, avrai la possibilità di vedere tutti i tuoi singoli articoli.

Per ogni titolare di NFT, viene creato un pacchetto avatar di social media. Se possiedi Styllar, hai accesso completo ai tuoi avatar Styllar e hai la libertà di usarli su qualsiasi social media tu voglia. Un’altra opzione che hai è il creatore di avatar Styllar, dove puoi costruire e coniare il tuo avatar NFT con gli oggetti del mercato.

Infine, c’è un club privato Styllar che è accessibile solo per i proprietari Styllar verificati. Essendo un membro di questo club, ti verranno dati ulteriori vantaggi e vantaggi, come l’accesso a merce limitata.

👉 TerraPins

I TerraPin sono NFT sulla blockchain terra. La collezione ha 10000 NFT unici generati casualmente. I creatori di TerraPins sono orgogliosi della bellissima arte dei loro NFT e, come hanno detto, gli attributi di TerraPins sono accuratamente disegnati a mano per il tuo piacere di visione.

Ogni Terrapin è completamente diverso dagli altri; questo non dovrebbe sorprendere perché vengono generati utilizzando più di 100 sfondi, attributi e basi unici. Le rarità dei Terrapins vanno dal comune fino all’ultra-raro.

👉 TerraNova

TerraNova è un nuovo concetto unico per gli NFT. TerraNova consente agli utenti di acquistare NFT e dividerli in diversi componenti con l’obiettivo di combinarli di nuovo insieme, mescolare NFT e, infine, coniare un nuovo NFT.

Ci sono 5 parti principali in cui puoi dividere i tuoi NFT. C’è una testa, un volto, uno scudo per la testa, una tuta spaziale e il pianeta di sfondo. Ogni parte ha la sua rarità comune, non comune, rara, epica e leggendaria.

L’obiettivo di TerraNova è quello di implementare nuove possibilità per l’uso di NFT nel mercato di oggi, piuttosto che semplicemente acquistarli, venderli e possederli, hai la possibilità di riprogettarli a tuo piacimento.