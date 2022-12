Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Posso iniziare con 5 euro e poi continuare ad aggiungere sui fondi di investimento comuni?

“Il concetto di investimento popolare per creare ricchezza è “”Inizia presto””.” Investi Regolarmente. Rimani investito a lungo termine’. Anche se l’investimento è basso, solo € 5, è importante in quanto segna l’inizio di un viaggio.

Ci sono diversi modi per aumentare gli importi degli investimenti man mano che si va. In uno schema di fondi comuni di investimento, puoi sempre effettuare acquisti aggiuntivi nello stesso fondo/conto. In molte case di fondi, questo può essere per importi anche solo € 1 o il denaro può essere trasferito o scambiato da altri schemi.

Puoi avviare un piano di investimento sistematico (SIP), che consente un investimento regolare in uno schema, proprio come un deposito bancario ricorrente. Inoltre, molti AMC permettono ai loro investitori di aumentare gradualmente il loro contributo SIP ogni anno, in modo da tenere conto di uno stipendio annuale o di un aumento del reddito.

I fondi comuni di investimento, con la loro flessibilità e convenienza, sono i veicoli di investimento ideali nel mondo frenetico di oggi.