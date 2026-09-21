Scopri i numeri e le strategie per valutare se il mattone è ancora un investimento solido nel 2026.

Nel panorama italiano l’investimento immobiliare rimane una delle idee più diffuse per costruire patrimonio. Tuttavia l’immagine romantica di “tante case, tanta ricchezza” è spesso confusa con la realtà di costi, tasse e gestione quotidiana. Questo articolo vuole offrire una visione concreta, basata su dati di settembre 2026, per capire quando l’acquisto di un immobile può generare un vero ritorno economico.

Partiamo dall’assunto che ogni operazione debba essere analizzata in tre fasi: valutazione del prezzo d’acquistostima dei costi operativi e proiezione dei flussi di cassa. Solo integrando questi elementi è possibile stabilire se l’intervento è profittevole o se è più saggio attendere altre opportunità. Nei paragrafi seguenti troverai due casi studio, uno in un contesto urbano e l’altro in una zona turistica, con tutti i numeri spiegati passo passo.

Torino: acquisto di un bilocale vicino al Politecnico

Il quartiere San Paolo, a pochi minuti dal Politecnico, registra ad agosto 2026 una media di 2.510 €/mq per immobili richiesti. Un bilocale di 50 mq partirebbe da un valore di 125.500 €, ma negoziando il 20 % si può chiudere a 100.400 €. A questo importo vanno aggiunti 15.000 € di lavori di adeguamento e 8.000 € per arredi economici, più le spese notarili, agenzia e imposte, che portano il costo totale senza finanziamento a circa 135.845 €.

Assumendo un mutuo al 75 % del prezzo (75.300 €) con tasso fisso del 2,95 % e durata trentennale, la rata annua è di 3.785 €. Con un canone di affitto stimato di 700 €/mese (8.400 € annui) e tenendo conto della cedolare secca al 21 % (1.764 €), IMU, manutenzione e assicurazione (2.610 €), il cash-flow netto prima del mutuo è di 4.026 €. Dopo la rata, rimane un margine di appena 241 € all’anno, ovvero 20 € al mese, senza contare la riduzione del capitale (1.585 € nel primo anno).

Maiori (SA): investimento per affitti brevi sulla Costiera Amalfitana

Maiori, località balneare con forte domanda turistica, presenta un prezzo medio di 5.270 €/mq. Un appartamento di 50 mq, negoziato al 20 % di sconto, costa 210.800 €. I lavori si aggirano sui 25.000 € e l’arredamento su 12.000 €, giungendo a un investimento totale di 267.253 € senza mutuo. Con un mutuo del 75 % (158.100 €) al 3,10 % per 30 anni, la rata annua è di 8.101 €.

Per gli affitti brevi si ipotizzano 200 notti vendute a 135 €/notte, per un fatturato lordo di 27.000 € annui. Dopo le commissioni dei portali (15 %), i costi di gestione (pulizie, biancheria, bollette, ecc.) ammontano a 7.965 €, e la cedolare secca al 21 % su 31.765 € di canone lordo è di 6.671 €. Il risultato netto prima del mutuo è 12.364 €, che dopo aver sottratto la rata mensile lascia un utile di circa 4.263 € annui, cioè 355 € al mese.

Consigli operativi per un investimento immobiliare di successo

1️⃣ Analizza a fondo la zona studia la domanda (studenti, lavoratori o turisti), la concorrenza e le future opere di riqualificazione. 2️⃣ Negozia il prezzo puntando a un acquisto inferiore al valore richiesto, ma senza compromettere la qualità dell’immobile. 3️⃣ Scegli la leva finanziaria adeguata un mutuo al 75 % riduce l’esborso iniziale, ma richiede una solida capacità di coprire le rate anche in caso di sfitto.

4️⃣ Pianifica le spese ricorrenti IMU, assicurazione, manutenzione e un fondo di emergenza sono imprescindibili per evitare sorprese. 5️⃣ Preferisci immobili già affittati o con alta occupazione (studenti a Torino, affitti brevi a Maiori) per accelerare il break-even. 6️⃣ Monitora i rendimenti netti calcola il ritorno sull’investimento (ROI) sia al lordo che al netto del mutuo; nel caso di Torino il ROI è 2,96 % (senza mutuo) e 0,37 % di cash-flow, mentre a Maiori è 4,63 % (senza mutuo) e 3,71 % di cash-flow.

Il vero valore nasce dalla capacità di negoziare, gestire le spese e trovare il giusto target di affitto. Se sei disposto a investire 70 000 € di capitale a Torino o 125 000 € a Maiori, a gestire l’appartamento o a delegare a un gestore, e a sostenere un mutuo trentennale, questi esempi dimostrano che il mattone può ancora generare margini positivi, soprattutto nei contesti turistici.