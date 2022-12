Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come investire in piani diretti

I fondi comuni di investimento possono sembrare facili per alcuni, mentre altri potrebbero trovare complicato da capire.

I nuovi investitori potrebbero non capire completamente come funziona un fondo comune e che tipo di rischi deve affrontare. Poiché oggi ci sono oltre migliaia di schemi di fondi comuni disponibili sul mercato, tali investitori potrebbero avere difficoltà a scegliere alcuni fondi che si adattano di più a loro.

Tuttavia, ci sono molti investitori che hanno familiarità con il mercato e vari prodotti di investimento che investono in titoli di mercato come i fondi comuni di investimento.

Tali investitori avrebbero abbastanza esperienza nell’investire in fondi comuni di investimento o avrebbero fatto uno studio dettagliato dell’argomento. Questi investitori hanno un’idea equa del funzionamento dei fondi comuni di investimento, delle loro categorie e sottocategorie, del compromesso rischio-rendimento in questi fondi e della loro strategia di investimento. Possono fare le proprie ricerche per selezionare una manciata di schemi in cui investire e monitorare i loro investimenti.

Tali investitori possono investire nei piani diretti dei fondi comuni di investimento. Per loro, ha perfettamente senso investire nel piano diretto perché hanno la fiducia per gestire la loro selezione di schemi e i piani diretti hanno spese più basse rispetto ai piani regolari.

Per investire in piani diretti, è possibile visitare l’ufficio di un fondo comune per presentare una domanda o investire direttamente sul suo sito web. Gli investitori possono investire in piani diretti attraverso un aggregatore di fondi comuni di investimento o il sito del registrar di fondi comuni di investimento. Che si tratti di un piano regolare o di un piano diretto, investire in fondi comuni di investimento è molto facile!