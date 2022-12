Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come pianificare il tuo pensionamento con i fondi comuni?

La maggior parte delle persone non pensa alla pensione fino a quando non sono vicine alla pensione.

L’intera vita lavorativa viene spesa per soddisfare un requisito dopo l’altro, il diritto di possedere un veicolo, una casa, crescere una famiglia, l’educazione dei bambini ai loro matrimoni. Una volta che queste responsabilità sono state prese in considerazione, iniziamo a guardare quanto rimane per la vita in pensione che è dietro l’angolo. È allora che le persone iniziano a pensare di investire i risparmi della loro vita in qualcosa che può dare rendimenti rapidi in un breve periodo prima dell’inizio della fase di pensionamento.

Questo è un modo sbagliato per pianificare quella fase della vita quando hai bisogno del massimo comfort, sicurezza, buona assistenza sanitaria e sostentamento oltre i 15-30 anni senza reddito regolare.

La pianificazione di questa fase deve iniziare il prima possibile. Qualunque siano i tuoi guadagni e il tuo stile di vita, puoi sempre risparmiare i soldi che ti sono rimasti dopo aver pagato tutte le tue spese e aver adempiuto ai tuoi impegni finanziari, hai sicuramente qualche soldo alla fine di ogni mese dopo aver pagato tutte le bollette e altre passività come auto EMI, mutuo per la casa EMI, investimenti per bambini, fondo di emergenza, ecc.

Anche se l’importo è piccolo, investirlo nello strumento giusto può aiutarti a creare ricchezza a lungo termine. E quale strumento migliore dei fondi comuni di investimento! Puoi investire in fondi comuni ogni mese tramite SIP con un minimo di Rs. 500 al mese e aumentare l’importo man mano che il tuo reddito/risparmio cresce. Sarai piacevolmente sorpreso quando vedrai il potere del compounding la sua magia e chissà che potresti finire con il proverbiale cesto di uova d’oro!