Token personalizzato su Trust Wallet: come aggiungerlo passo passo

Se di recente hai acquistato un token utilizzando un’applicazione decentralizzata su Trust Wallet, potresti non essere in grado di vederne il saldo.

Questo perché non hai ancora aggiunto il token / cripto a Trust Wallet.

Per impostazione predefinita, Trust Wallet ha 4 token.

Ciò include “Bitcoin”, “Ethereum”, “BNB” e “Smart Chain”.

Puoi aggiungere altri token toccando l’icona del filtro su Trust Wallet.

Dopo aver toccato l’icona del filtro, vedrai un elenco di token che puoi aggiungere a Trust Wallet.

Tuttavia, se il token è nuovo, non sarai in grado di trovarlo nell’elenco.

Quindi, è necessario aggiungere manualmente il token incollando il suo indirizzo.

In questa guida, imparerai come aggiungere un token / cripto / moneta personalizzato su Trust Wallet in modo da poter vedere il suo saldo.

Come aggiungere un token personalizzato a Trust Wallet

Per aggiungere un token personalizzato a Trust Wallet, è necessario copiare l’indirizzo del token su CoinMarketCap.

Quindi, puoi aggiungere il token a Trust Wallet incollando il suo indirizzo.

Trust Wallet ti consente di aggiungere un token / cripto personalizzato.

Puoi farlo toccando l’icona del filtro nell’app Trust Wallet.

Dopo aver toccato l’icona del filtro, vedrai un elenco di criptovalute che puoi abilitare per disabilitare.

Tuttavia, potresti non essere in grado di vedere il token / cripto che desideri aggiungere.

In tal caso, è necessario aggiungere manualmente il token a Trust Wallet incollando il suo indirizzo nella barra di ricerca.

1. Vai su CoinMarketCap e tocca l’icona di ricerca

Per cominciare, è necessario copiare l’indirizzo del token.

In questo modo, sarai in grado di aggiungere il token a Trust Wallet.

È possibile copiare l’indirizzo del token su vari siti Web.

Questo include CoinMarketCap, BscScan e altro ancora.

In questa guida, useremo CoinMarketCap per copiare l’indirizzo del token.

Innanzitutto, apri un browser (ad esempio, Safari, Chrome) e vai su coinmarketcap.com.

Una volta che sei su CoinMarketCap, tocca l’icona di ricerca nell’intestazione del sito.

2. Cerca il token su CoinMarketCap

Dopo aver toccato l’icona di ricerca nell’intestazione del sito, vedrai un elenco di criptovalute di tendenza.

Ora devi cercare il token che desideri aggiungere a Trust Wallet.

Ad esempio, se vuoi aggiungere “LuckyPig” su Trust Wallet, cerca “LuckyPig”.

Quindi, tocca il token “LuckyPig” per visualizzarlo.

Se il token che desideri aggiungere non viene visualizzato, significa che non è ancora su CoinMarketCap.

In tal caso, è necessario visitare il sito Web ufficiale del token per copiarne l’indirizzo.

3. Copia l’indirizzo del token

Dopo aver toccato il token, vedrai il suo prezzo corrente.

Scorri verso il basso la pagina fino a visualizzare “Contratti”.

Accanto a “Contratti”, vedrai l’indirizzo del contratto del token.

Tocca l’icona duplicata per copiare l’indirizzo del contratto del token.

4. Apri Trust Wallet e tocca l’icona del filtro

Dopo aver copiato l’indirizzo del contratto del token, apri Trust Wallet.

Su Trust Wallet, vedrai i tuoi saldi di token.

Ciò include “Bitcoin”, “Ethereum”, “BNB” e “Smart Chain”.

Per aggiungere altri token, tocca l’icona del filtro nella barra di navigazione in alto.

5. Incolla l’indirizzo del token e abilitalo

Dopo aver toccato l’icona del filtro, vedrai un elenco di token / criptovalute che puoi abilitare o disabilitare.

Puoi provare a scorrere l’elenco verso il basso per trovare il token che desideri aggiungere.

Nella maggior parte dei casi, il token non verrà incluso nell’elenco, soprattutto se è nuovo.

Quindi, è necessario aggiungere manualmente il token a Trust Wallet.

Ora devi incollare l’indirizzo del token (che hai copiato nel terzo passaggio) sulla barra di ricerca.

Infine, tocca l’interruttore per aggiungere il token a Trust Wallet.

Se il token non viene visualizzato, è necessario toccare “Aggiungi token personalizzato”.

Quindi, fornire la rete, l’indirizzo del contratto, il nome, il simbolo, i decimali e toccare “Salva”.

6. Il token è stato aggiunto con successo

Dopo aver abilitato il token, sarai in grado di vederlo nel tuo portafoglio.

Ad esempio, se hai aggiunto il token “LuckyPig”, sarai in grado di vederlo nel tuo portafoglio sotto “Token”.

Per fare ciò, tocca “Portafoglio” nella barra di navigazione in basso e scorri verso il basso.

Se hai utilizzato TrustWallet per acquistare il token “LuckyPig”, verrà mostrato il suo saldo.

Hai aggiunto con successo un token personalizzato a Trust Wallet!

Conclusione

Se di recente hai acquistato un token su PancakeSwap o Uniswap utilizzando Trust Wallet, devi aggiungerlo a Trust Wallet.

Altrimenti, non sarai in grado di vedere il suo equilibrio.

Puoi aggiungere qualsiasi token / cripto / moneta su Trust Wallet incollando il suo indirizzo.

Tuttavia, il token potrebbe non essere disponibile su CoinMarketCap.

In tal caso, è necessario copiare l’indirizzo del contratto sul sito Web del token ufficiale o su BscScan.