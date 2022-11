Come la blockchain sta cambiando il business per sempre

La tecnologia blockchain, popolarmente collegata a bitcoin e altre criptovalute, offre funzionalità all’industria del software che le aziende di tutto il mondo utilizzano quotidianamente. Ogni azienda vuole aumentare i propri profitti e uno dei modi più semplici per raggiungere questo obiettivo è risparmiare tempo o denaro sui processi già in atto.

Blockchain è la tecnologia che può aiutare a risparmiare tempo e, in maggiore effetti, risparmiare denaro.

Quasi tutti possono beneficiare della blockchain

Che si tratti di una grande azienda o di una piccola e media impresa, tutti traggono vantaggio dall’utilizzo di alcuni aspetti della blockchain. Se hai mai venduto qualcosa utilizzando un gateway di pagamento, hai sperimentato i salti che il denaro deve fare prima che arrivi al tuo conto bancario.

In quei salti ci sono le commissioni di transazione particolarmente famose che i commercianti perdono su ogni singola transazione. Questo è probabilmente il primo caso d’uso blockchain da cui le aziende possono ottenere sollievo: eliminazione di pesanti commissioni di transazione.

Oltre a diversi casi d’uso in finanza, la blockchain viene utilizzata in molti altri settori: assistenza sanitaria, immobiliare, catena di approvvigionamento, certificato e conformità e petrolio e gas, solo per citarne alcuni.

Cos’è la tecnologia Blockchain?

È un metodo per registrare informazioni che utilizza la crittografia, rendendo estremamente difficile per i malintenzionati modificare o eliminare qualsiasi informazione che è stata registrata. La popolarità del termine deriva dal modo in cui i record sono memorizzati e concatenati l’uno all’altro crittograficamente, formando una catena di blocchi. Il termine più tecnico per questo è una “lista concatenata posteriore”.

Per una lettura approfondita, consulta questo articolo che spiega Cos’è Blockchain? – Tutto ciò che devi sapere.

In che modo la blockchain può avvantaggiare il business?

La tecnologia blockchain consente di abilitare la tracciabilità, le informazioni affidabili, l’automazione e la fiducia eliminando la partecipazione di terze parti. Le operazioni all’interno di un’azienda come richiedere un registro di chi ha fatto cosa quando e dove o conoscere la vita di un prodotto dalla fonte alla destinazione con fiducia nei dati raccolti possono essere implementate adottando la tecnologia blockchain.

Per la contabilità di beni, servizi o finanze, un numero scoraggiante di aziende utilizza ancora carta e penna per tenere traccia di ogni transazione. Per le aziende che mantengono i record digitalmente, come su un foglio Excel, il compito di controllare una particolare catena di transazioni diventa estremamente difficile.

Blockchain per natura marca temporale ogni evento registrato sul suo libro mastro digitale, rendendo estremamente efficiente il controllo di una transazione. Sfruttando l’aspetto dell’immutabilità (l’impossibilità di modificare o modificare un record esistente), è molto conveniente identificare le frodi.

Come accennato in precedenza, la natura della tecnologia blockchain è quella di marcare il tempo di ogni evento registrato. In questo modo, tutti gli eventi vengono registrati in sequenza di occorrenza. Un esempio perfetto di questo è la raccolta di informazioni per un richiamo di merci. Attualmente, i richiami sono un incubo per qualsiasi settore poiché non esiste un metodo elegante per richiamare i prodotti interessati. Questo problema può essere risolto dalla blockchain fornendo informazioni più affidabili a qualsiasi imprenditore sui propri prodotti.

In nessun caso la blockchain è una soluzione completa. È qualcosa che può essere adottato e implementato insieme a un software già in atto.

Quali aziende hanno abbracciato la blockchain?

Alcune delle più grandi aziende che abbracciano la blockchain sono FedEx, Walmart, IBM, Mastercard, Pfizer, DHL, Maersk, Siemens e molte altre. Diamo un’occhiata ad alcuni esempi:

Blockchain nel settore sanitario

Merck ha lanciato un progetto pilota per rintracciare e tracciare i farmaci dalla fabbrica al paziente, promuovendo la fiducia dei consumatori nell’origine dei loro farmaci.

La FDA (Food and Drug Administration) ha annunciato un progetto pilota di piattaforma blockchain nel 2019 per tracciare e rintracciare i prodotti farmaceutici mirati al problema della contraffazione dei farmaci.

Blockchain nella catena di approvvigionamento

Walmart ha lanciato due progetti pilota blockchain incentrati sulla tracciabilità degli alimenti.

L’interesse blockchain di FedEx deriva dalla ricodifica della temperatura, dei livelli di vibrazione e di molti altri dettagli sul trasporto delle merci per garantire una consegna a prova di manomissione.

Blockchain nel settore immobiliare

Un aspetto della blockchain chiamato tokenizzazione è il più grande fattore di utilizzo di questa tecnologia nel settore immobiliare. I token sono molto simili alle azioni. Mentre le azioni rappresentano la proprietà in una società, i token rappresentano la proprietà nel settore immobiliare.

Finexity è una piattaforma che consente di effettuare piccoli investimenti monetari in qualsiasi immobile elencato sulla loro piattaforma.

Blockchain nel governo

Estonia, Svizzera, Malta, Cina, sono alcuni dei principali paesi che hanno adottato la tecnologia blockchain nei loro processi governativi.

L’Estonia è il primo paese a stabilire un programma che utilizza la blockchain per la residenza digitale.

La Cina ha annunciato i suoi piani per spostare la politica monetaria dell’intero paese su un sistema basato su blockchain.

La blockchain può essere utilizzata per il settore sanitario?

Sì! Attualmente, esiste un enorme divario tecnologico quando si tratta del settore sanitario. I rapporti cartacei, i registri, le richieste e le prescrizioni sono ancora il metodo di conservazione dei registri prevalentemente utilizzato. Questo, insieme alla mancanza di innovazione nella conservazione dei registri digitali dei pazienti, rende il settore sanitario inefficiente considerando gli attuali standard digitali.

La tecnologia blockchain consente la tracciabilità, l’immutabilità e la verificabilità dei dati sanitari dei pazienti, rendendo l’archiviazione dei dati dei pazienti sicura e conforme alle normative, oltre a dare a ogni paziente la possibilità di avere il controllo completo e l’accesso ai propri dati.

Come accennato in precedenza, aziende come Merck e organizzazioni come la FDA stanno lavorando con la tecnologia blockchain per garantire la fiducia dei consumatori nella provenienza di farmaci e altri prodotti farmaceutici.

Quali sono gli aspetti negativi della blockchain per le imprese?

Gli svantaggi dell’utilizzo della blockchain per le imprese si verificano quando le ragioni del suo utilizzo sono imperfette per natura. Ci sono due aspetti in questo argomento: implementare blockchain per le ragioni sbagliate e implementare in modo errato blockchain.

Implementare una blockchain per le ragioni sbagliate

Nella bolla crittografica del 2017, molte aziende non solo hanno usato il termine blockchain per attirare gli investitori ad acquistare in una società illegittima, ma anche per aumentare il nome e la fama quando nessuna caratteristica dell’azienda utilizzava blockchain.

Implementazione errata di una blockchain

La catena in blockchain deriva dall’uso della crittografia per ottenere la garanzia della conservazione sicura dei dati.

Una società ha utilizzato questa funzione per produrre un’applicazione di chat che registra e trasmette la cronologia delle chat utilizzando la blockchain, promuovendo una maggiore sicurezza. Questo è un uso inefficiente della tecnologia blockchain poiché le tecniche di crittografia attualmente utilizzate durante la trasmissione di messaggi su applicazioni di chat funzionano perfettamente. In altre parole, la crittografia dei messaggi funziona bene e l’implementazione di una blockchain per gestire la sicurezza è una soluzione eccessivamente complicata e forse non necessaria.

Come potrebbe essere utilizzata la blockchain in futuro?

Le possibilità di utilizzare la blockchain sono illimitate, in ogni settore. Nella maggior parte dei casi, si tratta di un’aggiunta a un software esistente e, in alcuni casi, di una sostituzione di un sistema software esistente per aumentare l’efficienza.

Un’idea per farti pensare è l’implementazione di uno schema assicurativo distribuito in cui una società non è responsabile di decidere se un pagamento è giusto o meno, ma invece una comunità di persone, che hanno tutti l’interesse comune di eguagliare l’equità dei pagamenti.

Blockchain è una tecnologia matura e pronta per l’innovazione e l’implementazione. Dopo aver letto questo articolo, dove useresti la blockchain nella tua attività?