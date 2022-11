Libra: cos’è e come funziona la potenziale criptovaluta di Facebook

Libra, un’ambiziosa criptovaluta di aziende come Facebook, Shopify e Uber, mira a fare per incassare ciò che Internet ha fatto per posta. L’invenzione della blockchain ha reso possibile il pagamento globale, istantaneo ed economico e l’obiettivo di Libra è renderlo accessibile.

Cos’è Libra?

Ci sono due caratteristiche principali che Libra sta cercando di portare sul tavolo sia per il mercato delle criptovalute che per il mondo in generale:

Rete finanziaria

Al fine di fungere da sistema di pagamento globale e raggiungere il suo obiettivo di “banca non bancaria”, Libra Protocol opera come un’intera rete finanziaria. Attualmente questa rete include solo la moneta Libra che viene negoziata su di essa, ma è progettata per avere di più: monete, valute, custodi e canali – fondamentalmente replicando l’attuale infrastruttura finanziaria.

Affinché possa funzionare in modo sicuro e affidabile per miliardi di utenti, Libra ha scelto di essere una blockchain autorizzata, il che significa che i validatori devono avere il permesso di Libra Association (e quindi esserne membri) per essere un operatore di nodi. Attualmente questo include aziende tecnologiche, finanziarie e ONG come: Coinbase, Xapo Holdings, Facebook, Spotify, Shopify, Uber, Andreesen Horowitz, Creative Destruction Labs e Women’s World Banking.

Protocollo Libra

Libra è una valuta digitale, molto simile a Bitcoin o Ethereum, tuttavia esiste sul proprio protocollo blockchain. La blockchain funziona allo stesso modo di Bitcoin o Ethereum, con operatori di nodi che mantengono tutti lo stesso “Stato” della blockchain e raggiungono il consenso sull’approvazione delle transazioni degli utenti in modo predeterminato, aggiornando così il loro stato. Il protocollo Libra, come Ethereum, utilizza il proprio linguaggio di codifica chiamato “move”. Questo è ciò che gli consente di essere un’intera rete finanziaria.

Proprio come la solidità su Ethereum consente agli utenti di creare facilmente contratti intelligenti. “Move” consentirà agli utenti di creare le proprie “risorse”, fondamentalmente monete / valute e contratti. Ciò crea l’opportunità per un piccolo villaggio in Africa di creare la propria valuta locale, o anche per un particolare venditore di creare una valuta. Inoltre, questo dà accesso senza soluzione di continuità a valuta, credito e tutte le altre risorse su Libra.

Qual è il punto della Libra?

Quasi due miliardi di persone nel mondo rimangono un-banked, eppure un miliardo di queste persone ha un telefono cellulare e mezzo miliardo ha accesso a Internet.

Libra è destinata a questi miliardi di persone che soffrono di mancanza di accesso alle risorse finanziarie, basso reddito e spesso devono pagare commissioni elevate (7% +) per inviare denaro. Libra mira a rendere l’invio di denaro facile come l’invio di un testo, e quindi se i suoi micropagamenti, pagare i salari bassi, inviare rimesse alla famiglia all’estero o pagare per i prodotti, il protocollo Libra lo consentirà per la popolazione non bancaria. Il protocollo Libra è open source e governato dalla Libra Association, costituita dagli operatori dei nodi, e quindi dovrebbe essere un’infrastruttura finanziaria più affidabile, sicura e integrale rispetto al sistema bancario.

Facebook ha inventato Libra?

Un modo migliore per pensarlo è Facebook formato Libra Association ed è uno dei membri fondatori, insieme a quelli sopra elencati. Il protocollo è stato sviluppato da un gruppo open source di sviluppatori, principalmente quelli all’interno dell’associazione e Facebook, attraverso la sua controllata Calibra.

Niente di Libra sarebbe possibile se non fosse per le decine di innovazioni che hanno avuto luogo nel corso dell’ultimo decennio nel settore blockchain. Libra prevede di lanciare una rete di pagamento per miliardi di individui. Ciò non sarebbe possibile a meno che non esista una tecnologia per raggiungere questo obiettivo, e grazie allo sviluppo della comunità open source di varie reti blockchain, è sicuramente possibile farlo oggi.

Cosa pensano gli appassionati di criptovalute di Libra?



Il sentimento generale di Libra nello spazio crittografico non è positivo. Gli appassionati di criptovalute sono intrinsecamente diffidenti o due cose fondamentali nella società: governi e società. Entrambi sono la spina dorsale della Libra.

Lo stretto coinvolgimento di Facebook con il suo lancio ha immediatamente messo Libra in una scatola rossa che è stata rapidamente scartata dalla maggior parte della comunità di criptovaluta per aver violato alcuni principi fondamentali della crittografia come la privacy, la libertà e la mancanza di intermediari.

In linea di principio, molti appassionati di criptovalute supportano ciò che Libra sta cercando di fare e hanno voluto che bitcoin, o qualsiasi altra criptovaluta su cui siano massimalisti, servisse a questo scopo come valuta digitale globale in grado di banca per gli unbanked. Non senza i loro sacrifici, molti appassionati di criptovalute hanno accolto freddamente Libra come una buona cosa, essendo un potenziale onboarding di miliardi di ricchezza nella sfera crittografica.

Dove posso acquistare Libra?

Libra non è ancora stata completamente lanciata ed è ancora in beta (open source su github). Pertanto, l’Associazione Libra non ha iniziato a vendere Libra al pubblico, ma quando lo farà sarai in grado di acquistarlo direttamente dall’Associazione, presumibilmente tramite un pulsante su Facebook, e terranno i tuoi soldi in riserva per sostenere la Libra che ricevi.

Libra sarà sostenuta dal dollaro USA?



Sì, ma non solo l’USD. Libra è progettata per mantenere un valore stabile in modo che gli utenti siano in grado di mantenere il potere d’acquisto, cioè sanno che il valore di Libra oggi sarà lo stesso domani e in futuro. Ciò è garantito dalla Libra Foundation che detiene riserve per sostenere ogni Libra.

Fondamentalmente, ogni volta che qualcuno acquista Libra per fiat, la Libra Foundation metterà quel fiat in riserva, tenendolo sotto forma di valute ad alto rating del credito e debito pubblico (obbligazioni). Gli emittenti ad alto rating di credito includerebbero la Banca centrale europea, la Federal Reserve degli Stati Uniti e altri. Il valore combinato di queste riserve è il valore di Libra, quindi pensalo come un peg morbido, dove è ancorato alla combinazione di queste partecipazioni. Nel tempo queste riserve guadagneranno interessi, che la Fondazione Libra reinvestirà in ricerca e sviluppo.

Libra è un buon investimento?



Se sei una piccola impresa in una zona rurale o in un paese del terzo mondo, o affronti regolarmente l’insicurezza dei servizi finanziari o commissioni elevate, allora Libra sarebbe un buon investimento. Pensalo come un investimento nella tua capacità di usare il denaro, non necessariamente e l’investimento per fare più soldi.

In che modo Libra avrà un impatto su Bitcoin?

La Libra è morta?



Quando Libra è stata lanciata per la prima volta, ha incontrato una reazione impressionante da parte dei regolatori e dei membri della comunità. Gli argomenti principali erano principalmente le preoccupazioni sulla privacy relative alla creazione da parte di Facebook, un grosso problema all’epoca mentre Mark Zuckerberg appariva davanti al Senato proprio su quell’argomento.

Le aziende nello spazio, in particolare R3, hanno ridicolizzato Zuckerberg e la Libra Association come irresponsabili e ingenui nel loro lancio prematuro, citando la mancanza di preparazione normativa e Facebook che non comprende appieno come funzionano i sistemi finanziari. I piani originali dovevano essere lanciati nella prima metà del 2020, ma a causa di preoccupazioni normative, in particolare il rischio di privacy, Libra che sostituisce il dollaro e attività criminali, questo potrebbe essere posticipato a tempo indeterminato.

Conclusione

In sintesi, la Libra potrebbe non andare mai da nessuna parte, potrebbe cadere a pezzi o rimanere bloccata da un numero qualsiasi di ostacoli normativi, che varieranno da paese a paese.

Ciò che Libra ha raggiunto, e continuerà a raggiungere, è la legittimità per il valore rivoluzionario che le valute digitali e la blockchain possono dare ai paesi emergenti e al mondo. Hanno forzato una discussione a livello globale sulle implicazioni della prossima generazione di infrastrutture finanziarie e hanno avviato l’indagine e l’attuazione di regolamenti che consentiranno il futuro finanziario di domani.