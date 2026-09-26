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26 Settembre 2026

Come ottenere un 4% netto con un portafoglio difensivo

Un metodo concreto per costruire un portafoglio difensivo che punti a un 4% netto, bilanciando cedole, liquidità e rischio in modo disciplinato.

· · 5 min
Come ottenere un 4% netto con un portafoglio difensivo

Portafoglio difensivo: obiettivo 4% netto

Un rendimento netto intorno al 4% è alla portata di un investitore prudente che valorizza cedole e interessi. La chiave è combinare strumenti semplici, liquidità adeguata e una struttura di scadenze che riduca l’incertezza. Un approccio operativo consente di trasformare il tasso obiettivo in un processo misurabile, con controllo sulla duration sul rischio di credito e sull’impatto dell’inflazione.

L’impianto si basa su tre pilastri: laddering di titoli di Stato per la parte core, conti deposito e ETF money market per la cassa che rende, più regole di ribilanciamento e di stress test. Il risultato è un portafoglio difensivo che privilegia la prevedibilità dei flussi e la resilienza, senza rinunciare a un obiettivo di rendimento concreto.

Obiettivo 4% netto: parametri e vincoli

Definire l’obiettivo significa fissare vincoli operativi. Il 4% netto richiede considerare la tassazione degli strumenti, i costi e la volatilità accettabile. Il perimetro: strumenti investment grade, scadenze contenute, costi bassi, massima trasparenza. La quota core va alle emissioni sovrane con tassazione agevolata rispetto ad altri strumenti; la cassa remunerata copre esigenze di liquidità e opportunità di reinvestimento. La duration target complessiva, in un impianto difensivo, resta breve-intermedia, così da contenere la sensibilità ai movimenti dei tassi e stabilizzare i flussi.

Una scomposizione tipica può essere: 50-60% su ladder di titoli di Stato a scadenze 1-5 anni; 20-30% su conti deposito vincolati selezionati per tasso e penali; 10-20% su ETF money market a replica di tassi a breve. Le percentuali vanno adattate al profilo individuale, ma il principio resta: reddito prevedibile, liquidità accessibile, rischio sotto controllo.

Laddering di titoli di Stato: struttura a scalini

Il laddering è una costruzione a scalini di scadenze regolari. Si acquistano titoli di Stato con maturità distribuite, ad esempio 1, 2, 3, 4 e 5 anni, in quote uguali. Ogni anno, alla scadenza di un gradino, si reinveste a 5 anni, mantenendo costante il numero degli scalini. In questo modo si media il rischio di reinvestimento, si riduce la dipendenza dal livello dei tassi in un singolo momento e si stabilizza la duration effettiva attorno alla metà della scala.

Operativamente: selezione di emissioni liquide, preferenza per titoli con cedola intermedia per attenuare gli sbalzi di prezzo, attenzione al costo di esecuzione. Un ladder 1-5 anni con pesi pari consente flussi annuali prevedibili e un profilo di rischio contenuto. Se i rendimenti a lungo salgono, ogni reinvestimento cattura tassi più alti; se scendono, la parte lunga già in portafoglio sostiene il risultato con plusvalenze potenziali.

Conti deposito e ETF money market: liquidità che rende

La componente di liquidità va progettata perché non sia un semplice parcheggio. I conti deposito vincolati, con penale di svincolo limitata, offrono tassi stabili e prevedibili, utili alla copertura delle spese correnti e dei versamenti periodici nel ladder. È essenziale confrontare rendimento effettivo, modalità di svincolo, eventuale imposta di bollo e tempi di disponibilità. Per la quota non vincolabile, ETF money market a costi molto bassi e portafoglio in titoli governativi a breve forniscono rendimenti allineati ai tassi correnti con volatilità minima.

Una ripartizione funzionale: metà della cassa in conti deposito scaglionati su 6-18 mesi, l’altra metà in ETF money market con duration inferiore a 6 mesi. Questo consente di coprire le uscite, cogliere promozioni sui conti e avere flessibilità per ribilanciare il ladder quando le opportunità migliorano. Anche qui, la selezione privilegia costi bassi, trasparenza delle strategie e solidità degli emittenti sottostanti.

Duration e rischio credito: controllo operativo

Il controllo della duration è la leva centrale del profilo difensivo. Con una scala 1-5 anni, la duration media resta intorno ai 2-3 anni, mantenendo la sensibilità ai tassi contenuta. Se lo scenario segnala volatilità elevata, si accorcia la scala (1-3 anni) spostando temporaneamente più peso su money market; se i tassi si stabilizzano, si può estendere a 1-7 anni per agganciare cedole superiori. Le regole vanno definite ex ante: soglie di intervento su variazioni di 100 punti base, limiti di perdita massima per gamba e criteri di rientro automatico.

Sul rischio di credito la priorità resta su emissioni sovrane investment grade e, solo in misura marginale, su corporate di alta qualità per non aumentare l’esposizione a spread ciclici. Evitare concentrazioni su un singolo emittente o scadenza, limitare l’uso di strumenti complessi e verificare coperture assicurative dei depositi dove applicabili. Ogni inserimento extra-core va giustificato da un premio di rendimento netto chiaro e monitorato con indicatori di spread e downgrade.

Ribilanciamento e stress test inflazione: disciplina

Il ribilanciamento mantiene coerente il profilo di rischio e il cammino verso il 4% netto. Una procedura trimestrale è sufficiente: verifica dei pesi rispetto ai target, reinvestimento delle cedole nel gradino più corto o nella cassa remunerata, riallineamento della scala quando uno degli scalini supera il 25% del totale. In presenza di shock sui tassi, si applica un ribilanciamento “a soglia” quando la duration effettiva devia oltre ±0,5 anni dal riferimento. Tutte le azioni vanno registrate in un diario operativo per tracciare costi e impatto su rendimento.

Lo stress test dell’inflazione è la prova di resilienza. Tre scenari: inflazione in calo, stabile e riaccensione. Nel primo, i titoli a tasso fisso possono generare plusvalenze; si anticipa il reinvestimento allungando la scala. Nel secondo, la disciplina del ladder regge l’obiettivo per via dei reinvestimenti a tassi simili. Nel terzo, si accorcia la duration, si aumenta temporaneamente la quota in money market e si introducono, se disponibili e compatibili col profilo, piccole esposizioni indicizzate all’inflazione. L’obiettivo 4% netto resta credibile grazie alla combinazione di tassazione favorevole su sovrani, cedole medie e cassa che rende.

Per valutare l’allineamento all’obiettivo, un cruscotto mensile riporta: rendimento atteso netto della scala, tasso medio dei conti deposito, yield a scadenza del money market ETF duration complessiva, costo totale annuo e margine di sicurezza rispetto al 4%. Se il margine scende sotto 0,3 punti, si interviene aumentando leggermente le scadenze o ottimizzando la cassa. Con regole chiare e strumenti semplici, il portafoglio difensivo diventa una macchina di reddito affidabile.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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