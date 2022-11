COME PADRONEGGIARE LA PSICOLOGIA DEL TRADING: guida per principianti

Secondo il commerciante veterano, Roman Bogomazov, la padronanza del trading richiede molti, molti anni. Nel nostro episodio di SimCast con lui, delinea quattro componenti fondamentali della padronanza del trading e l’ultimo riguarda la padronanza della psicologia del trading. Ecco i quattro principali:

Conoscenza Abilità Processo Mentalità

Si noti che Mindset è l’ultimo della lista qui.

Ci vogliono molti anni per padroneggiare la psicologia del trading. E parte di questo processo è avere la base di conoscenze, le competenze e l’esperienza di molti cicli di mercato.

Questo fa parte del processo. Anni di esperienza di trading davanti agli schermi costruiscono l’apprendimento implicito. Più riconosci modelli e cambiamenti nel sentimento e nel comportamento del mercato, più sarai pronto per quelle opportunità simili in futuro.

Detto questo, diamo un’occhiata ad alcune delle componenti chiave della padronanza della psicologia del trading.

DISCIPLINA COMMERCIALE

La disciplina commerciale è una questione di intenzionalità, secondo lo psicologo commerciale più prolifico di tutti i tempi Dr. Brett Steenbarger. Il dott. Steenbarger crede che sia un sottoprodotto di avere energia anche attraverso la disciplina personale.

Ad esempio, se non dormi bene o non nutri la corteccia frontale attraverso un corretto esercizio fisico e una dieta, potresti non avere energia e concentrazione. Potresti anche aver bisogno di pause durante il giorno.

Alla fine, tutte le piccole cose della tua vita si aggiungeranno. Manca la disciplina nelle piccole cose, e ti mancherà anche la disciplina nel trading.

“Se ti manca l’energia, ti mancherà la concentrazione; se ti manca la concentrazione, ti manca l’intenzionalità; se ti manca l’intenzionalità, ti mancherà la capacità di seguire i piani di trading” Il dott. Brett Steenbarger

Forse hai bisogno di essere un po’ più diversificato in alcune aree della tua vita, come essere un padre o un marito.

Prendi sul serio le cose che apprezzi nella vita e con intenzionalità, quindi applicalo alla tua carriera commerciale.

PRESTAZIONI DI TRADING

Il primo passo di qualsiasi performance è la pratica. Pratica, pratica, pratica. Il trading è una professione di performance. In realtà non è diverso da una professione sportiva, un attore, o anche un medico o un avvocato. Tutto dipende da quanto bene pratichi il tuo mestiere quando le luci sono spente e i sedili sono vuoti.

Non prenderlo da noi, nemmeno il dott. Steenbarger, che ha lavorato con centinaia di trader professionisti nel corso degli anni, ha questo da dire sulle prestazioni di trading:

“Pensa ad ogni campo di performance: atletica, recitazione, musica. In nessuno di questi iniziamo seguendo le persone online, facendo un po’ di lettura e poi cercando di guadagnarci da vivere con la nostra performance. Piuttosto, riconosciamo che ci vogliono anni di pratica e tutoraggio per diventare un atleta professionista, una star del cinema o un artista discografico”. Il dott. Brett Steenbarger, Ph.D.

Quindi, tieni presente che se non ti piace il processo di trading o il processo di apprendimento, è improbabile che tu eccellerai nelle tue prestazioni di trading. I commercianti che hanno successo in realtà godono del processo di apprendimento, studio, pratica e parte del mercato.

In altre parole, come la disciplina, raggiungere alte prestazioni di trading è un prodotto dell’essere intenzionali con i tuoi sforzi. Tuttavia, ci possono essere molte “cità limitanti” e cattive abitudini sottostanti che devi correggere. Ne parliamo nel nostro episodio di SimCast con Créde Sheehy-Kelly.

CATTIVE ABITUDINI DI TRADING

Che ci crediate o no, la maggior parte delle nostre cattive abitudini di trading può effettivamente derivare da abitudini mentali o fisiche. Puoi prendere due individui che sono nuovi al trading, dare loro la stessa identica istruzione, strategie, ecc., e probabilmente finiranno con risultati diversi.

La ragione di ciò sta nel profondo della mentalità di ogni trader e del bagaglio che porta sul mercato.

Le cattive abitudini di trading possono formarsi semplicemente a causa del modo in cui siamo cresciuti. Sei cresciuto in una casa che incoraggiava la resilienza e il self-talk positivo? Oppure, sei stato cresciuto per credere che alcune cose nella vita siano troppo difficili da realizzare? Fai fatica con l’auto-sabotaggio quando le cose non vanno per la tua strada?

Molte delle tue cattive abitudini di trading potrebbero essere cattive abitudini di mentalità. Diamo un’occhiata ad alcuni di questi.

Onestà e trasparenza Aspettative adeguate Divertimento Flessibilità ed equilibrio Prendere buone decisioni La pigrizia Positività Avversione al rischio/perdita Amore per se stessi Concentrazione e visione Insegnabilità Resilienza

Se li leggi e scopri che stai lottando con alcune aree, può essere che le tue abitudini mentali profondamente radicate stiano alimentando le tue cattive abitudini di trading. Forse dovresti cercare modi per diventare più auto-consapevole delle tue abitudini psicologiche?

L’IMPORTANZA DELLA PSICOLOGIA COMMERCIALE

Finora abbiamo toccato molte questioni diverse riguardanti la psicologia del trading. Questo non è affatto un elenco esaustivo di problemi che potresti incontrare. Tuttavia, vogliamo sottolineare quanto sia importante la psicologia del trading per il tuo successo nei mercati.

Che tu stia lottando con abitudini fisiche, abitudini mentali o qualsiasi altro problema psicologico, prima lavori su di loro e li risolvi, migliore sarà il tuo trading. Tutti i migliori piani commerciali del mondo non possono farti guadagnare abbastanza se non sei abbastanza disciplinato da seguire.

Come parte di questo, è importante sapere che siamo umani, esseri emotivi. Il trading non è diventare un robot. Piuttosto, si tratta di diventare auto-consapevoli. Ora, diamo un’occhiata a come possiamo gestire le nostre emozioni commerciali attraverso lotte specifiche che potremmo affrontare nel mercato.