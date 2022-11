MENTALITÀ COMMERCIALE: guida passo passo

Ci sono alcune cose che possono davvero influenzare la tua mentalità di trading che vale la pena discutere. Il modo in cui gestisci il rischio e come gestisci le perdite sono due componenti chiave della mentalità di trading. Sì, fanno parte di un buon processo generale, ma se non li hai una buona comprensione, potresti lottare.

GESTIONE DEL RISCHIO DI TRADING AZIONARIO

Il tuo processo di gestione del rischio darà il tono alla tua mentalità di trading in ogni operazione. È la prima cosa a cui dovresti pensare quando fai un’operazione. Punto. Questo è il nome del gioco: quanto tempo puoi sopravvivere sul mercato. Senza un’adeguata gestione del rischio, non lo farai.

Il trading azionario non è una scommessa. Non dovrebbe essere tutto o niente come Las Vegas.

Invece, è un gioco di probabilità. Come parte di quel gioco, devi capire che la gestione del rischio è la chiave del tuo successo. Sapere quando e dove interrompere le tue operazioni, insieme a quanto del tuo account rischierai, è della massima importanza.

Come regola generale, non consigliamo di rischiare più del 2% del tuo conto su una singola operazione al massimo. Realisticamente, dovresti tenerlo a circa lo 0,5% all’1% del tuo account.

Non tutti gli scambi meritano il massimo rischio.

Tuttavia, fino a quando non imparerai davvero ad accettare il rischio, interpreterai il rumore del mercato come una potenziale minaccia e troverai un modo per razionalizzare a te stesso che devi uscire dal commercio troppo presto.

Per aiutarti con le tue strategie di gestione del rischio di trading, ti consigliamo di guardare il nostro episodio SimCast con Kris Verma in cui discutiamo i criteri Kelly. Ti aiuterà a imparare come impostare il tuo rischio e le dimensioni della posizione per ogni operazione.

GESTIONE DELLE PERDITE DI TRADING

La capacità di resettare è fondamentale nel mondo del trading. Chiamalo resilienza, rimbalzare o quello che ti piace. Coloro che non prendono le perdite personalmente e hanno padroneggiato un modo per riprendersi rapidamente, si stanno preparando per il successo.

Il segreto di questo non è davvero un segreto, per quanto sia difficile imparare come nuovo trader. Cioè, il mercato è un gioco di probabilità. Stai per perdere. E quanto bene perdi determinerà quanto vinci.

Prendiamo Kristjan Kullamägi per esempio. Kristjan vale quasi 100 milioni di dollari. Eppure, ha iniziato a fare trading con solo poche migliaia di dollari ed è esploso innumerevoli volte.

La cosa più che racconta di Kristjan, tuttavia, è il suo tasso di vincita, che è da qualche parte intorno al 25%. Sì, l’hai letto correttamente. Un uomo che ha accumulato 100 milioni di dollari in circa un decennio vince solo il 25% delle volte.

Pensaci la prossima volta che ti batterai per un commercio perdente.

Quotazioni di mentalità commerciale

Uno dei modi migliori per aumentare il tuo atteggiamento nei confronti della tua mentalità di trading è leggere buone citazioni sulla mentalità di trading. Che si tratti di Mark Douglas, Brett Steenbarger, Jesse Livermore o qualsiasi altro trader, le citazioni hanno un modo per incoraggiarci nel calore della battaglia.

Detto questo, ecco una manciata delle nostre citazioni preferite sulla mentalità del trading:

“Le grandi aspettative portano a grandi frustrazioni”. Brett Steenbarger, Ph.D.

“Ci vuole un focus consapevole e deliberato per capire come la tua mente e le tue emozioni stanno influenzando il tuo trading e per coltivare la mentalità che ti sosterrà nel raggiungimento dei tuoi obiettivi di trading. Non è qualcosa che accade da solo.” Créde Sheehy-Kelly

“Finché un titolo agisce correttamente e il mercato ha ragione, non avere fretta di prendere profitti” Jesse Livermore

“Il gioco mi ha insegnato il gioco. E non mi ha risparmiato la verga mentre insegnavo.” Jesse Livermore