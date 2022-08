Le azioni sono uno dei prodotti finanziari che attirano l’attenzione di molti investitori nel mondo a causa della loro redditività. Ci sono tre modi per portare i tuoi soldi nel mercato azionario. La chiave qui sotto è trovare quale migliore

si adatta al tuo stile di investimento desiderato.

Come posso iniziare a investire nel mercato azionario?

Oltre alle decine di migliaia di azioni tra cui puoi scegliere, puoi anche investire in fondi comuni di investimento, investire in fondi negoziati in borsa (ETF) o hedge fund o chiedere a un agente di cambio di selezionare per te.

1. Acquisto di azioni tramite fondi comuni di investimento

Se sei occupato e hai poco tempo, i fondi comuni di investimento azionari sono l’opzione migliore per te.

Investire in azioni attraverso fondi comuni di investimento è molto semplice. Tutto quello che devi fare è accedere al sito Web di una società di fondi, compilare alcuni moduli di domanda e zap loro un po ‘di soldi.

I fondi comuni di investimento prendono il denaro investito dagli investitori e lo mettono in comune in un unico portafoglio di investimento in titoli (azioni e obbligazioni). Il portafoglio viene quindi gestito professionalmente. I fondi comuni di investimento azionari investono principalmente o esclusivamente in azioni (alcuni fondi azionari a volte investono un po ‘in obbligazioni).

2. Utilizzo di Exchange-traded Funds (ETF) e Hedge Funds

Gli ETF sono per molti versi simili ai fondi comuni di investimento, in particolare ai fondi indicizzati, tranne per il fatto che sono negoziati su un titolo azionario

sostituzione. Le principali attrazioni degli ETF per gli investitori sono le spese operative inferiori rispetto ai fondi comuni di investimento.

Come i fondi comuni di investimento, gli hedge fund sono un veicolo di investimento gestito.

In altre parole, un team di gestione degli investimenti ricerca e gestisce il portafoglio dei fondi. Tuttavia, gli hedge fund sono orientati verso investitori facoltosi. In genere la commissione di gestione annuale varia dall’1,0 all’1,5%, più un taglio del 20% dei rendimenti annuali del fondo.

3. Selezione autonoma dei singoli titoli

Buoni motivi per scegliere le proprie azioni:

Possiedi una notevole quantità di denaro da investire.

Sei un investitore buy-and-hold.

Ti piace la sfida.

Vuoi saperne di più sul business.

Tuttavia, scegliere un titolo non è così semplice come visitare una catena di ristoranti. La stragrande maggioranza degli investitori sta meglio non scegliendo le proprie azioni. Quindi, gli investitori dilettanti devono educarsi e assumersi la responsabilità dei propri affari finanziari.

Dove gli investitori acquistano le singole azioni?

Attualmente, gli investitori possono acquistare azioni facilmente attraverso molti canali diversi.

Esistono 4 canali di negoziazione di azioni ordinarie: broker, società emittente, fondi di investimento in titoli e investitori individuali.

1. Acquisto di azioni dal broker

Uno dei modi più popolari e semplici per investire in azioni è attraverso un broker. Queste società di solito richiedono di aprire un conto e depositare denaro per negoziare le azioni desiderate.

Con questo metodo di investimento, è necessario scegliere un codice di trading e inserire un ordine al momento giusto. I broker assicureranno che i tuoi ordini vengano eseguiti istantaneamente durante il mercato aperto e garantiranno il pagamento dei dividendi agli investitori.

Questo è anche il metodo di investimento più semplice ed efficace per gli investitori vietnamiti che vogliono accedere e possedere azioni straniere.

2. Acquista direttamente dalla società emittente

Alcune società consentono di acquistare o vendere azioni direttamente dalla società senza passare attraverso alcun broker. Risparmia sui costi (commissioni) per gli investitori. Tuttavia, non sarai in grado di acquistare o vendere azioni al prezzo di mercato o in un momento specifico. Dovrai acquistare / vendere azioni in base al tempo prescritto dalla società – giornaliero, settimanale o mensile e acquistarle a un prezzo stabilito dall’emittente e rivenderle a un prezzo diverso.

Il metodo diretto di trattare con l’emittente è più complicato dell’acquisto e della vendita di azioni attraverso un broker. Ad esempio, quando acquisti azioni direttamente dall’emittente, sei responsabile di tenerle al sicuro.

3. Riacquisto da altri investitori

È possibile acquistare e vendere singole azioni da altri investitori. Supponiamo che un amico possieda una certa quantità di azioni e tu voglia riacquistarle, quindi la transazione è del tutto possibile.

Tuttavia, questo metodo di negoziazione delle azioni è piuttosto rischioso perché possono falsificare i certificati. Se vuoi acquistare in questo modo, dovrai firmare un contratto di scambio e quindi inviarlo alla società per registrarti nuovamente con il nome del nuovo proprietario.