Leva forex: cos’è e come funziona

La leva finanziaria nel Forex è considerata una forma di trading ad alto rischio. Tuttavia, questo è proprio il modo in cui un investitore dilettante vede la leva finanziaria. Questo strumento può essere molto redditizio in breve tempo. Quindi, cos’è la leva finanziaria nel Forex? Come funziona la leva finanziaria? Impariamo a conoscere i problemi della leva finanziaria attraverso l’articolo seguente.

Cos’è la leva nel Forex?

Nel trading e negli investimenti, il termine leva viene utilizzato quando un investitore utilizza una piccola quantità di denaro per controllare una quantità più significativa. Questo è il rapporto tra i clienti di denaro che convertono al volume consentito. La dimensione della leva nel Forex spesso supera il capitale investito da diverse volte a diverse centinaia di volte.

Per utilizzare la leva, è necessario registrare il proprio account.

Questo account è chiamato conto a margine. Dopo aver completato con successo la registrazione, il broker ti presterà una grande quantità di denaro per acquistare la proprietà. La leva finanziaria nel Forex è espressa come un rapporto come 1: 2. 1:5, 1:100, 1:500, 1:1000,…

Ad esempio: quando si detiene 100 $ nel conto a margine, è possibile effettuare transazioni con valori diversi come 200 $, 500 $, 1000 $, ecc.

In particolare, la leva finanziaria è direttamente correlata al concetto di trading a margine negli investimenti finanziari.

Pertanto, i trader devono comprendere l’idea e come calcolare correttamente il margine. Secondo il sondaggio effettivo, maggiore è la leva finanziaria, minore è il margine.

Esempio: devi aprire uno scambio del valore di 1000 $. A quel tempo, il deposito minimo o il livello di margine sarà di 200 $. Pertanto, il broker utilizzerà $ 800 per prestarti.

Come funziona la leva finanziaria nel Forex?

Dopo aver capito cos’è la leva nel Forex, puoi continuare a imparare come funziona.

Di seguito, spiegheremo come funziona lo strumento confrontando il trading con leva e non con leva.

Supponiamo: il tuo conto a margine è attualmente di $ 200. La leva del conto è 1:500. Allora:

Caso 1: Fai trading senza leva finanziaria

Supponiamo che tu stia ordinando 0,2 lotti di USD / CAD per 20.000 USD. Il deposito minimo è ora di $ 20.000. Il tuo account è attualmente 2000$. Di conseguenza, la transazione non viene eseguita.

Ridurrai quindi il volume di trading a 0,01 lotti per 1000 USD. Il deposito minimo corrispondente è di 1000$.

Se il prezzo sale e il tuo trade vince di 100 pip, il profitto dell’ordine sarà uguale al volume dell’ordine moltiplicato per il numero di pip vincenti e il valore del pip. In particolare: 1000 x 100 x (0,0001/1,13200) = 8,83 USD In cui: 1,13200 è il tasso di cambio della coppia USD/CAD al momento della chiusura dell’ordine.

Al contrario, se il prezzo scende e il tuo trade perde 30 pip, l’importo della perdita è uguale al volume dell’ordine moltiplicato per il numero di pip persi e il valore del pip. In particolare: 1000 x 30 x (0,0001/1,11900) = 3,36 USD In cui: 1,11900 è il tasso di cambio USD/CAD al momento della chiusura dell’ordine.



Caso 2: Trading con leva finanziaria

L’importo esatto del deposito è di 1000 $, ma è possibile utilizzare la leva 1: 100. Quindi, il volume di trading di successo sarà ora un lotto.

Se il prezzo aumenta e l’operazione vince 100 pip, il profitto dell’ordine sarà: 100.000 x 100 x (0,0001 / 1,13200) = $ 883.

Se il prezzo scende e l’operazione perde 30 pip, l’importo della perdita dell’ordine è 100.000 x 30 x (0,0001/1,11900) = $ 336.

Rispetto al non utilizzo della leva finanziaria, è consentito negoziare con un ordine del valore di 100 volte. Stesso rapporto 1:100 e deposito di 1000$, ma massimizzazione del profitto fino a 100x. Allo stesso tempo, se il commercio fallisce, anche l’importo della perdita viene aumentato di 100 volte. Pertanto, la strategia di leva nel Forex è sempre considerata un’arma a doppio taglio.

Quanta leva dovrebbe essere utilizzata nel trading?

Non solo si chiedono cosa sia la leva nel Forex, ma i trader spesso si pongono la domanda: “Dovrei usare la leva o no”. In effetti, data la natura del mercato del forex trading, i ricercatori non daranno una risposta specifica. Invece, ti diranno “quanta leva dovrebbe essere usata”.

Se sei un nuovo trader con un capitale di investimento limitato, dovresti utilizzare un basso rapporto di leva finanziaria. Forse, questo è un modo per aiutarti a sperimentare e riassumere le migliori strategie di investimento. Dopo aver gradualmente familiarizzato con il mercato, puoi eseguire grandi strategie di trading senza timore di rischi.

Secondo l’esperienza dei broker, i nuovi investitori dovrebbero scegliere un rapporto di leva non superiore a 1:100. Durante il processo di trading, è possibile aumentare gradualmente il rapporto di leva di conseguenza.

I trader professionisti mirano sempre a profitti elevati. Pertanto, sceglieranno un livello più elevato di leva finanziaria per ottenere un profitto decente.

Pro e contro della leva finanziaria

Quali sono i punti di forza e di debolezza della strategia di leva nel Forex? In effetti, questo è ciò a cui molti investitori sono interessati. In particolare, i nuovi trader devono comprendere la natura di questo strumento.

Pro

Ecco gli eccezionali vantaggi della leva finanziaria nel Forex:

Ottimizzare i profitti su piccoli capitali: Si può vedere che questo è il vantaggio più significativo della leva finanziaria. Con solo una piccola quantità di denaro iniziale, gli investitori possono effettuare transazioni con un valore molto più grande. Cioè, invece di pagare l’importo totale per il periodo di negoziazione, devi solo pagare una piccola porzione. Questo strumento è molto adatto per gli investitori con poco capitale e inesperienza.

Si può vedere che questo è il vantaggio più significativo della leva finanziaria. Con solo una piccola quantità di denaro iniziale, gli investitori possono effettuare transazioni con un valore molto più grande. Cioè, invece di pagare l’importo totale per il periodo di negoziazione, devi solo pagare una piccola porzione. Questo strumento è molto adatto per gli investitori con poco capitale e inesperienza. Basso: Di solito, è necessario avere almeno 1000 USD per partecipare al mercato Forex. Tuttavia, lo strumento di leva richiede solo ai trader di possedere capitale a partire da 1 USD. Vale a dire, il costo del trading con leva finanziaria nel Forex è scarso.

Contro

Come accennato, la leva finanziaria nel Forex è come un’arma a doppio taglio. Oltre ai notevoli vantaggi, ha uno svantaggio piuttosto grave. L’elemento di amplificazione del rischio e della perdita / per quanto la leva finanziaria aiuti ad aumentare i profitti, amplificherà le perdite quando le negoziazioni falliscono. Pertanto, è necessario considerare molto attentamente nella scelta del rapporto di leva finanziaria.

Proprio ora, hai imparato cos’è la leva nel Forex. Inoltre, ci sono alcune informazioni relative agli strumenti a leva. Si prega di fare riferimento e studiare attentamente la strategia di trading per ottenere un’alta efficienza.