Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali informazioni e parametri di rischio si dovrebbero prendere in considerazione prima di investire in un fondo azionario?

La scelta di un fondo azionario per il tuo portafoglio richiede un processo di selezione metodico che ha due fasi.

Il primo riguarda te e inizia identificando la necessità di un fondo comune azionario nel tuo portafoglio o il tuo obiettivo finanziario insieme al suo orizzonte temporale, il tipo di investimento in fondi azionario e una valutazione della tua tolleranza al rischio. Una volta che queste tre cose sono in atto, selezionare il fondo adatto tra quelli disponibili è il passo successivo del processo, cioè la seconda fase.

La seconda fase prevede quindi la ricerca di tutti i fondi idonei utilizzando un approccio più qualitativo cercando determinate informazioni sui fondi e analizzando vari parametri di rischio.

Dovresti cercare informazioni sul portafoglio di fondi, vintage, gestori di fondi, rapporto spese, il suo benchmark e come il fondo ha eseguito il suo benchmark nel tempo.

Quando guardi il portafoglio, vedi quanto è diversificato in termini di allocazione settoriale e selezione delle azioni. Questo può essere valutato dai primi 10 settori e dalla detenzione di azioni del fondo. Quando guardi l’annata, ti dà un’idea di quanti cicli economici ha resistito il fondo.

Durante una corsa rialzista, la maggior parte dei fondi fa bene, ma come si comportano i fondi attraverso un ciclo completo di fasi del mercato rialzista e ribassista è un indicatore della resilienza del portafoglio. Il track record del gestore del fondo è strettamente legato all’annata del fondo. Puoi guardare gli altri fondi gestiti dal gestore del fondo per avere una visione migliore del suo track record.

Il rapporto di spesa è un indicatore importante di quanto bene il fondo viene gestito operativamente, il che è diverso dalla performance del fondo. Abbassare il rapporto spese, meglio è per un investitore.

Successivamente, guarda i principali indicatori di rischio dei fondi azionari come la deviazione standard e il beta. Il primo ti dà un’idea della volatilità del fondo nei rendimenti o nelle fluttuazioni attese nei suoi rendimenti. Una deviazione standard più elevata implica che puoi aspettarti una maggiore volatilità dei rendimenti del fondo, cioè è probabile che il rendimento fluttui di più in entrambe le direzioni (positivo e negativo) rispetto al rendimento medio previsto del fondo. Beta è un indicatore della sensibilità del fondo ai movimenti del mercato. Beta >1 implica che il NAV del fondo è più sensibile ai movimenti del mercato. Di conseguenza, il fondo aumenterà più del mercato durante le fasi di mercato verso l’alto e diminuirà anche più del mercato nelle fasi di mercato al rialzo. Beta =1 implica che il NAV del fondo si muoverà strettamente con il movimento del mercato. I fondi comuni di investimento a basso rischio di solito hanno Beta <1.

Dedica un po’ di tempo a te stesso o cerca una guida da un consulente finanziario per raccogliere informazioni sui fondi e analizzarli prima di fare la selezione finale per il tuo portafoglio.