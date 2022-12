Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come posso passare da un fondo a un’altra società?

Gli investitori passano il loro investimento da uno schema aperto a un altro all’interno della stessa casa di fondi per una migliore pianificazione finanziaria.

Per passare all’interno della stessa casa di fondi, compilare un modulo di commutazione specificando l’importo/n. di unità da cambiare dallo schema di origine e il nome dello schema di destinazione. È necessario soddisfare i criteri dell’importo minimo di investimento sia per gli schemi di switch-in che per quelli di switch-out. Potrebbero esserci implicazioni per l’uscita-load e l’imposta sulle plusvalenze durante il passaggio.

Per un passaggio all’interno della stessa casa del fondo non c’è preoccupazione per il periodo di regolamento poiché il denaro non esce dalla casa del fondo.

Quando passi da uno schema in Mutual Fund A a un altro schema in Mutual Fund B, è come vendere i tuoi investimenti in un fondo e reinvestire in un altro. Puoi richiedere il rimborso dal primo fondo comune e aspettare di ricevere i proventi sul tuo conto bancario.

I carichi di uscita e le implicazioni fiscali devono essere considerati durante il riscatto dei vostri investimenti. Compila il modulo di domanda del Fondo Comune in cui desideri reinvestire i proventi una volta ricevuti i crediti del primo fondo. Puoi anche chiedere aiuto ai consulenti dei fondi per scegliere i fondi giusti per un passaggio.