Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cosa faranno i fondi comuni di investimento, se si mancano due o più rate?

Puoi investire in fondi comuni di investimento attraverso regolari investimenti periodici e/o investimenti forfettari.

Nel primo caso, puoi scegliere la frequenza con cui vuoi investire. Per la frequenza giornaliera/settimanale/mensile, puoi automatizzare i tuoi investimenti tramite SIP.

Questa automazione può essere tramite assegni post-datati o addebito elettronico da conti bancari. Gli addebiti elettronici possono essere impostati tramite la funzione di “addebito diretto” o tramite NACH (National Automated Clearing House). I moduli di domanda sono disponibili presso i rispettivi fondi comuni di investimento, per il processo.

Questo riduce i tuoi sforzi in quanto non devi compilare un nuovo modulo ogni mese o pensare a quale schema investire. Basta selezionare lo schema, l’importo e la data e le tue transazioni avverranno automaticamente, per il periodo che scegli. Puoi impostare un SIP per sei mesi o più. Assicurati solo che ci sia un saldo sufficiente nel tuo conto bancario.

La tua domanda diventa rilevante qui. Se perdi due o tre rate consecutive, la casa di fondi può smettere di depositare gli assegni post-datati e restituire tutti gli assegni inutilizzati o interrompere l’addebito sul tuo conto.

Non viene riscossa alcuna penalità e non c’è nemmeno una confisca.

Puoi riavviare il tuo SIP, nello stesso account, in qualsiasi momento.