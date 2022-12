Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come posso prelevare i miei soldi dai fondi comuni di investimento?

Uno dei maggiori vantaggi dei fondi comuni di investimento è la liquidità – la facilità di convertire le unità di un investitore in contanti.

I fondi comuni di investimento, regolamentati dal Securities and Exchange Board of India (SEBI), hanno norme ben stabilite per garantire la liquidità. Gli schemi open end, che comprendono la grande maggioranza degli schemi, offrono liquidità come caratteristica importante. La liquidità è la facilità di accesso o conversione di un bene in contanti.

Una volta completato il rimborso, i fondi vengono trasferiti sul conto bancario designato dell’investitore, entro 3 giorni lavorativi dal deposito del rimborso.

Tuttavia, due questioni devono essere tenute a mente. Uno, ci può essere un periodo di carico di uscita in alcuni schemi. In tali casi, i rimborsi prima di un determinato periodo specifico, diciamo 3 mesi, possono attirare un carico nominale come lo 0,5% del valore patrimoniale. I gestori di fondi impongono tali carichi per scoraggiare gli investitori a breve termine. In secondo luogo, gli AMC possono indicare qual è l’importo minimo per il rimborso.

Si consiglia agli investitori di leggere attentamente tutti i documenti relativi allo schema prima di investire.