Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quando posso ritirare il mio investimento?

Un investimento in uno schema open end può essere riscattato in qualsiasi momento.

A meno che non si tratti di un investimento in un Equity Linked Savings Scheme (ELSS), in cui c’è un lock-in di 3 anni dalla data dell’investimento, non ci sono restrizioni sul rimborso degli investimenti.

Gli investitori devono tenere a mente qualsiasi carico di uscita applicabile sul loro investimento. I carichi di uscita sono oneri detratti al momento del riscatto, solo se applicabile. Gli AMC di solito impongono un carico di uscita per scoraggiare gli investitori a breve termine o speculativi dall’entrare in uno schema.

Gli schemi chiusi non lo offrono, poiché tutte le unità vengono rimborsate automaticamente alla data di scadenza. Tuttavia, le unità di schemi chiusi sono quotate in una borsa riconosciuta e gli investitori possono vendere le loro quote ad altri solo attraverso la borsa.

I fondi comuni di investimento sono una delle vie di investimento più liquide in India e sono una classe di attività ideale per ogni piano finanziario.