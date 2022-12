Cosa sono i carichi nei fondi comuni di investimento

Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cosa sono i carichi?

In un viaggio su strada a lunga distanza, a volte viene addebitato un pedaggio quando si entra nella strada o nel ponte, e a volte quando si esce.

In molti casi, la società di ponti a pedaggio è autorizzata ad addebitare il pedaggio solo per un certo numero di anni per recuperare i costi di costruzione. Dopo che quel periodo è finito, la compagnia non è autorizzata ad addebitare alcun pedaggio ai passeggeri.

Anche gli investimenti in fondi comuni di investimento possono essere soggetti ad alcuni carichi, ma sono diversi dall’esempio dei pedaggi che hai appena letto. Fino al 2009, c’era una tassa riscossa al momento dell’ingresso in un fondo comune, ma non esiste più.

Alcuni schemi applicano un onere all’uscita dallo schema, a determinate condizioni, che è chiamato “carico di uscita”.

Nella maggior parte dei casi, anche quando viene caricato un carico di uscita, si applica all’uscita entro un certo periodo. Se rimani investito più a lungo di questo periodo, il carico noexit sarebbe applicabile. In altre parole, il più delle volte, il carico di uscita ha lo scopo di scoraggiare un’uscita anticipata da uno schema.

Anche su un “carico di uscita”, SEBI, l’autorità di regolamentazione dei fondi comuni di investimento, ha fissato un limite al carico di uscita massimo che può essere addebitato.