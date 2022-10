Come posso risparmiare sulle commissioni del gas Ethereum

Il modo più semplice per illustrare quanto siano alte le commissioni del gas di Ethereum è confrontarle con le commissioni di altre reti per la stessa transazione. Per questo esempio useremo un solo tipo di transazione: uno swap.

Attualmente per scambiare un asset con un altro utilizzando uno scambio decentralizzato (DEX) su Ethereum, la commissione più bassa è poco meno di $ 10 USD, con una media di oltre $ 10 e più vicina a $ 11.

Se stai scambiando $ 100 di un bene, stai pagando circa il 10% in una commissione di transazione, che è estremamente alta.

Quando si confronta questo costo con altre reti, è ancora più chiaro che Ethereum ha commissioni elevate. Confrontiamo altre tre reti: Cardano, Solana e Polygon.

Attualmente, la commissione per effettuare uno scambio su Cardano è inferiore a 0,2 ADA, che è di circa 10 centesimi. L’avvertenza qui è che molti DEX su Cardano utilizzano un sistema di relayer che costa altri 2 ADA, ma anche con quel costo aggiuntivo, è ancora $ 1 rispetto a $ 10.

Su Solana, la commissione per effettuare uno swap o qualsiasi transazione è di circa $ 0,00001, aumentando il divario tra le commissioni di Ethereum rispetto ad altre reti. Su Polygon, che può essere utilizzato per accedere a molte delle stesse applicazioni di Ethereum, la commissione è inferiore a un centesimo.

Chiaramente, Ethereum ha un problema con commissioni elevate rispetto ad altre reti, quindi come possono essere ridotte?

Come risparmiare sulle tariffe del gas

Ci sono alcuni modi in cui puoi risparmiare sulle tariffe del gas di Ethereum. Ciò include l’utilizzo di altre reti blockchain, il controllo di un tracker del gas e, beh, l’attesa della prova dell’aggiornamento della puntata.

Usa altre reti blockchain

Ciò può significare un ecosistema completamente diverso, come Solana, Binance Smart Chain, Cardano o Avalanche, o una soluzione di livello 2 su Ethereum come Polygon. Tutti gli altri ecosistemi hanno essenzialmente la stessa funzionalità di Ethereum, ma con transazioni più veloci e commissioni più basse.

A seconda del tuo impegno per Ethereum come progetto, potrebbero essere tutte buone opzioni da provare come alternative.

Polygon (MATIC) è probabilmente l’opzione migliore per un utente Ethereum che sta cercando di rimanere all’interno dell’ecosistema Ethereum. Questo perché la rete Polygon è compatibile con quasi tutte le stesse applicazioni decentralizzate (dApp) di Ethereum. Ciò include Uniswap e OpenSea, rispettivamente lo scambio decentralizzato e il mercato NFT più popolari di Ethereum.

In alternativa, è possibile utilizzare Arbitrum o Optimism, altri due layer-2 per Ethereum. L’utilizzo di una rete blockchain di livello 2 consente transazioni più veloci e commissioni più basse perché le transazioni non avvengono sul livello 1 di Ethereum che può elaborare solo 15 transazioni al secondo.

Lo svantaggio dei livelli 2 è che non avrai accesso allo stesso numero di applicazioni della mainnet Ethereum, quindi potresti dover collegare regolarmente il livello 1 e il livello 2 (il che comporta anche commissioni!).

Controlla Ethereum Gas Tracker

Se sei deciso a rimanere all’interno dell’ecosistema Ethereum e pagare qualsiasi commissione tu possa aver bisogno, dovrai tenere d’occhio l’Ethereum Gas Tracker disponibile su Etherscan.

Il tracker ti mostrerà la commissione media del gas per le transazioni a bassa, media e alta priorità su Ethereum. Ti mostrerà anche il costo medio per vari tipi di transazioni sulla rete come uno swap su Uniswap o SushiSwap, una vendita su Opensea o l’aggiunta di liquidità a vari DEX.

Abbiamo compilato un elenco dei migliori tracker di gas Ethereum, quindi ricontrolla per vedere se ce n’è uno che potrebbe funzionare particolarmente bene per te.

Non vale nulla che le commissioni di Ethereum tendano ad essere più economiche durante le ore non di punta. Potresti ottenere risparmi significativi facendo le tue transazioni a tarda notte o nel fine settimana.

Attendi ETH2

Sarà necessaria pazienza per questo, ma potrebbe essere l’opzione migliore per coloro che credono veramente in Ethereum a lungo termine. Una volta che Ethereum sarà in grado di implementare con successo l’aggiornamento a ETH2 e diventare una rete blockchain proof of stake, inizierà a ridurre le commissioni sul gas.

Questo perché ci sarà un throughput delle transazioni più elevato che ridurrà i costi di transazione. Tuttavia, la piena capacità di throughput richiederà del tempo per essere completamente implementata sulla blockchain, il che significa che le commissioni potrebbero non essere più economiche al momento della fusione. L’aggiornamento sembra essere in vista, con una data provvisoria del 15 settembre 2022.

Pensieri di chiusura: la fusione sta arrivando, ma le commissioni rimarranno in giro



L’aggiornamento di Ethereum a ETH2 sembra finalmente arrivare. Con questo aggiornamento, molti dei suggerimenti su come risparmiare sulle tariffe del gas su Ethereum potrebbero diventare discutibili. Tuttavia, non possiamo dire quanto successo avrà l’aggiornamento fino a quando non si verificherà.

In questo caso, potrebbe comunque essere una buona idea per gli utenti di Ethereum esplorare alcune delle opzioni menzionate in questo articolo, come provare altre reti o utilizzare il tracker del gas. Nel complesso, sarà un bene per le criptovalute se Ethereum lancia il suo aggiornamento con successo.