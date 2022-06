Come sarà vivere nel Metaverso? Nessuna distinzione tra “reale” e “digitale”

Il metaverso non riguarda solo la creazione di esperienze virtuali realistiche, ma l’abilitazione di quelle iperreali. Questo è il processo di creazione di contenuti personalizzati basati sui dati, o le cose che le persone fanno e dicono e ciò che rivela su di loro.

In un certo senso, l’iperreale non è solo un obiettivo, ma potenzialmente uno stato finale necessario del metaverso. Scalare esperienze digitali immersive a miliardi di persone sarà possibile solo quando la creazione di contenuti sarà automatizzata con l’intelligenza artificiale (AI). L’iperrealtà si verifica quando interagiamo con contenuti digitali fotorealistici che assomigliano esattamente alla vita reale – è così coinvolgente che la distinzione tra “reale” e “digitale” è meno importante dell’esperienza stessa.

In questo modo, l’iperrealtà è un’estensione della realtà non solo una “versione digitale” a bassa risoluzione.

I modi in cui l’intelligenza artificiale può utilizzare i dati biometrici facciali e vocali – e le nostre preferenze rivelate in quei dati – non solo ricreeranno i nostri ambienti fisici preferiti online, ma li trasformeranno. In questo scenario, è essenzialmente che costruiamo strumenti che aiutano a riprendere il controllo delle nostre vite ed esperienze digitali.

Il metaverso promette che tutto, dalle riunioni di lavoro alle interviste con i genitori insegnanti, si svolgerà in mondi virtuali fotorealistici che assomigliano esattamente alle nostre case, scuole e uffici. Interagiremo tra di noi come avatar fotorealistici incarnati. Ci saranno anche mondi di gioco e universi immaginari : possiamo essere chiunque o quello che vogliamo.

Mentre questo metaverso iperreale emerge e mentre i nostri avatar si fondono perfettamente con chi siamo nella vita reale, è necessario mantenere il controllo.

Dobbiamo salvaguardare le nostre identità e possedere i dati biometrici profondamente personali utilizzati dai modelli di intelligenza artificiale per costruire e animare i nostri avatar realistici.

In effetti, web 3 aggiunge un livello di proprietà incentrato sull’utente all’Internet “lettura / scrittura” esistente. I token non fungibili (NFT) svolgeranno un ruolo fondamentale nel consentire forme più realistiche di partecipazione ai contenuti e porteranno alla creazione di nuove economie digitali. In definitiva, l’Internet Web 3 diventerà “leggere / scrivere / possedere”. NFT e tecnologie blockchain sono elementi essenziali dello stack tecnologico che consentiranno alle persone normali di creare e possedere i propri avatar sintetici iperreali nel metaverso.

In futuro, ogni persona avrà un NFT nel proprio portafoglio che si collega ai propri dati biometrici sensibili memorizzati offline. Questi NFT forniranno la base per le nostre identità virtuali persistenti. Accederemo a esperienze come “3D Immersive Zoom” e “Hyperreal FIFA 2025” utilizzando i nostri portafogli, proprio come usiamo “Accedi con Google” oggi.

Tuttavia, questo è un allontanamento radicale dal rapporto che le persone hanno con i loro dati nei paradigmi Web 2. Blockchain consentirà agli utenti di verificare la propria identità nel mondo reale, controllare l’accesso ai propri dati biometrici e acconsentire a come vengono resi in contenuti iperreali.

Questo ci permette anche di partecipare direttamente a una nuova ondata di economie virtuali. Ad esempio, saremo in grado di tracciare la nostra partecipazione a eventi virtuali ed essere compensati sia per i dati che creiamo online sia per una parte di eventuali entrate pubblicitarie o attivazioni del marchio che rendiamo possibili partecipando a un’esperienza metaversa.

Saremo anche in grado di contribuire con i nostri set di dati personali per costruire mondi virtuali più rappresentativi e realistici. Quando diventiamo parte di un’esperienza di contenuti, è ragionevole che condividiamo il suo vantaggio finanziario. Questa è la potenza del Web 3.

La nuova proprietà dei dati

Dalla nascita di Internet, abbiamo perso il controllo dei nostri dati in due modi: gradualmente, poi improvvisamente. Per molto tempo, le uniche persone che hanno sollevato preoccupazioni sulla proprietà dei dati sono stati gli attivisti che hanno guardato con orrore mentre le aziende costruivano caselli autostradali sulla superstrada dell’informazione e hanno iniziato a estrarre valore dai dati personali degli individui.

Con l’ascesa dei social media e del Web 2, è stato impossibile ignorare come la grande tecnologia abbia accumulato inimmaginabili raccolte di informazioni personali spesso a nostra insaputa o senza il nostro consenso veramente informato. Chi legge veramente i termini e le condizioni?

Per molte persone, rinunciare al controllo dei propri dati è una scelta facile. I servizi e i prodotti internet che utilizziamo ogni giorno sono infinitamente convenienti e i nostri dati personali sono il prezzo di ammissione. Il Web 3 offre una finestra di opportunità rivoluzionaria in cui possiamo rivendicare le nostre identità virtuali iperreali senza dover cedere i nostri dati personali a piattaforme centralizzate di terze parti.

Ci sono molte domande a cui è ancora necessario rispondere sulla sicurezza dei dati nel Web 3, come la possibilità di ripristinare le nostre identità se perdiamo le nostre chiavi. Allo stesso modo, è essenziale che i dati biometrici ad alta risoluzione su cui si basano gli avatar personali non trovino la loro strada nelle mani di ogni azienda o sviluppatore che costruisce esperienze virtuali nel metaverso.

Il concetto di estendere la nostra sovranità individuale nello spazio virtuale senza essere vincolati alle corporazioni è un’idea potente.

Se il metaverso sta per diventare un’estensione senza soluzione di continuità della realtà fisica e poi alcuni, dovremo abilitare versioni persistenti e portatili dei nostri sé virtuali. Non dobbiamo cambiare le nostre identità quando andiamo al negozio, in ufficio o alla festa di un amico nel mondo reale e dovrebbe essere lo stesso nel metaverso.

Mentre possiamo avere più versioni del nostro avatar iperreale che ci permettono di giocare con la nostra identità, come creare versioni più giovani di noi stessi o renderci di un genere diverso, queste permutazioni creative iperreali sono tutte in definitiva basate sui nostri dati, personalità e desideri del mondo reale.

Quando memorizziamo in modo sicuro i nostri dati personali in NFT, siamo in grado di trasportare queste informazioni attraverso spazi virtuali nel metaverso. Allo stesso tempo, gli NFT danno all’utente il controllo completo su quando e come queste informazioni personali vengono utilizzate da terzi. Possiamo dimostrare di essere chi diciamo di essere in qualsiasi contesto senza richiedere prima di rivelare informazioni personali sensibili.

NFT iperreali come questi possono diventare una piattaforma di verifica dell’identità decentralizzata e controllata dall’utente integrata nel tessuto del metaverso.

Questa transizione verso l’iperrealtà è già ben avviata. Coloro che lavorano per proteggere i dati personali con NFT stanno tracciando il percorso verso un metaverso in cui i nostri sé virtuali hanno tutte le caratteristiche che apprezziamo nelle nostre identità in carne e ossa. In effetti, i nostri sé fisici non sono fungibili e, in condizioni ideali, abbiamo il controllo dei nostri corpi e delle nostre azioni. Ora abbiamo finalmente la tecnologia per consentire alle persone normali di proteggere e controllare chi sono e cosa fanno nel metaverso.

Ma più realistico diventa il metaverso attraverso il progresso tecnologico, più dobbiamo considerare chi “diventiamo” in un Internet che sembra e si sente come la realtà. Il metaverso iperreale potrebbe essere più Web 3.1 che Web 3.0 – spiegato come l’emergere di un Internet “read/write/own/be”.

Se i mondi digitali che occupiamo sembrano esattamente come sono stati ripresi con una fotocamera sul posto e sono popolati da versioni fotorealistiche di noi stessi e dei nostri cari, è ancora solo Internet?

O stiamo creando un’estensione senza soluzione di continuità della realtà che ci costringe ad “essere” noi stessi oltre i confini del mondo fisico? O stiamo creando qualcosa di un po’ più di noi stessi?