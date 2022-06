Tutto ciò che avresti sempre voluto sapere sul metaverso (ma avevi paura di chiedere)

Tutti hanno domande sul metaverso in questi giorni. Abbiamo raccolto alcune delle domande più popolari per aiutare le persone a capire e iniziare a esplorare il metaverso.

A seconda del tuo rapporto con i videogiochi e l’intelligenza artificiale (AI), il metaverso può incitare le paure di un futuro distopico o di una felice realtà virtuale.

Non puoi far apparire il metaverso a qualcuno e aspettarti che la conversazione sia semplice e digeribile. Non esiste una definizione singolare di cosa sia esattamente il metaverso, per cominciare, ma al di là della confusione iniziale, le persone si preoccupano. Come verranno utilizzati i dati? Le relazioni virtuali sostituiranno il tocco umano? L’ansia ha gamma e molti sapori.

Eppure, anche l’eccitazione: un futuro metaverso significa che lo shopping online per il capo di abbigliamento delle giuste dimensioni sarà più facile, grazie agli avatar di dimensioni personalizzate? Il Web 3 costringerà finalmente gli inserzionisti a imparare dagli errori delle big tech e a rispettare la privacy dei consumatori? E le persone saranno in grado di guadagnare un reddito di base universale tramite token crittografici per giocare online e andare ai loro concerti metaversi preferiti dai loro computer? (Se è così, gli introversi si rallegrano!)

Tutti – anche gli esperti – hanno domande sul metaverso.

Così abbiamo deciso di compilare alcune delle domande che sentiamo molto, insieme ad alcune che immaginiamo che tu stia morendo dalla voglia di chiedere e ottenere risposte.

Cos’è il metaverso?

Stiamo iniziando con le basi, perché non c’è spazio per la sindrome dell’impostore nel Web 3. Qual è il metaverso, esattamente?

L’artista poeta e non fungibile (NFT) Sasha Stiles parla del metaverso guardando la parola stessa: il prefisso greco “meta” significa superiore, oltre, spesso anche trascendente.

E la parte “verso” deriva dalla parola “universo”, per indicare che il metaverso è un universo che trascende quello che attualmente abitiamo.

Sì, questa è una definizione filosofica. Riportandolo con i piedi per terra, il metaverso è un’infrastruttura tecnologica che consente all’interazione umana di andare oltre le barriere fisiche e geografiche. In un certo senso, abbiamo già vissuto nel metaverso. I giocatori sono stati certamente con non solo giochi di realtà virtuale, avatar digitali e comunità online, ma anche concerti in-game in Fortnite di artisti del calibro di Travis Scott.

La maggior parte degli appassionati di metaverse sostiene che la pandemia globale di coronavirus ha accelerato l’uso della tecnologia e ora molti di noi sono abituati ad avere interazioni attraverso la tecnologia, sia sulle chiamate di lavoro Zoom, Face Time con i familiari o vendendo articoli fisici su Facebook Marketplace. Il metaverso come le persone nel Web 3 lo sanno migliorerà semplicemente queste esperienze dotando i consumatori di portafogli digitali contenenti la loro criptovaluta (denaro) e qualsiasi risorsa digitale che possiedono sotto forma di NFT.

“Il metaverso è una sovrapposizione 3D universale immersiva sulla vita reale”, ha dichiarato Isla Perfito, co-fondatrice e CEO di Sator, una piattaforma di intrattenimento basata su blockchain. “Come forma alternativa di realtà, siamo in grado di navigare nei mondi virtuali come faremmo con il fisico, sei in grado di muoverti e interagire come faresti nella vita reale con l’ulteriore capacità di sfidare la fisica a cui siamo legati come esseri umani sul pianeta Terra”.

Come accedere al metaverso

Per partecipare al metaverso, hai bisogno di un portafoglio crittografico compatibile. I mondi metaversi e le piattaforme di gioco più popolari operano sulla blockchain di Ethereum, ma alcuni operano su Solana o altre blockchain di livello 1. Per entrare in un metaverso, devi registrarti per un portafoglio che funzioni su qualsiasi blockchain su cui è costruito il mondo, quindi collegarlo nel tuo browser Internet.

Ecco alcune popolari piattaforme metaverse e di gioco e su quali blockchain operano:

Blockchain di Ethereum

Decentraland

The Sandbox

Axie Infinity

Enjin

Solana blockchain

Somnium Space

Galactic Marketplace

Polygon

CryptoTanks

BNB Chain

Metahero

Puoi anche immergerti completamente indossando un set di occhiali VR, che ti consentono di controllare il tuo avatar con i tuoi movimenti fisici, ma non è necessario.

Proprietà nel metaverso?

Quindi, se tutto è digitale, cosa possiedi effettivamente nel metaverso?

Immagina di essere un giocatore di videogiochi e di raccogliere un gettone o un premio speciale che ti dà vite extra. Nel videogioco, il tuo avatar potrebbe memorizzare questi oggetti in uno zaino digitale. Questo è un concetto abbastanza facile che chiunque abbia raccolto monete d’oro mentre giocava a Super Mario può capire.

Nel metaverso, la proprietà funzionerà (e già funziona) in modo simile. Tranne che ora, grazie alla tecnologia blockchain, è possibile creare un atto digitale (aka record) di questa transazione. Blockchain è un gigantesco libro mastro digitale che memorizza tutte queste informazioni per sempre e le tue risorse non scompaiono solo perché spegni il computer o la console di gioco.

Facendo un ulteriore passo avanti, le aziende metaverse stanno trovando modi per espandere la definizione di proprietà digitale oltre i semplici premi per videogiochi. La piattaforma Mirror consente agli scrittori di pubblicare contenuti per altri da consumare e i lettori possono decidere di offrire al creatore criptovaluta in cambio di un qualche tipo di proprietà.

Brave, un browser Internet, consente agli utenti di attivare la quantità di annunci che vogliono vedere. Quando gli utenti scelgono di visualizzare più annunci, vengono ricompensati con Brave Attention Tokens (BAT), che vengono memorizzati in un portafoglio crittografico per consentire ai consumatori di utilizzare come desiderano.

Allo stesso modo, la società di Perfito Sator è stata creata con l’obiettivo di rivoluzionare la proprietà in mente. Gli utenti generano il valore di uno spettacolo guardandolo, sostiene Perfito. Tuttavia, solo le società di intrattenimento centralizzate attualmente ricevono il pagamento da questa attività dell’utente. Anche se guardo gli stessi episodi di “Mad Men” ogni anno, non ricevo alcuna parte del profitto che Amazon Prime realizza scegliendo di continuare a renderlo disponibile. La piattaforma di Sator premia gli spettatori di film e televisione per aver guardato i loro contenuti preferiti, che possono quindi essere puntati per guadagnare interessi o scambiati con criptovaluta o valuta fiat. Sator imposta anche Movie Nights virtuali nel metaverso per i possessori di portafogli.

Questi nuovi concetti di proprietà digitale sono pilastri fondamentali per il nuovo e coraggioso mondo Web 3, in cui tutti i nostri contributi digitali possono essere registrati su blockchain.

Come si effettuano acquisti nel metaverso?

Proprio come lo shopping online, accederai ai mercati metaversi digitali attraverso Internet. Ma piuttosto che connetterti ai tuoi account tramite un accesso a Google o Facebook, collegherai semplicemente un portafoglio digitale come MetaMask. Per acquistare cose, dovrai mantenere abbastanza criptovaluta compatibile nel portafoglio per coprire il costo dell’articolo più le commissioni applicabili.

Il metaverso è divertente?

Questo dipende dalla tua definizione di divertimento e da cosa fai esattamente nel metaverso, ma molti lo trovano divertente.

Qualcosa sull’entrare in un mondo virtuale con nuove persone da incontrare, nuove attività in cui impegnarsi e nuove esperienze da avere crea opportunità di connessione umana, ha detto Luca Arrigo, co-fondatore di Metaverse Architects, uno studio di modellazione 3D e sviluppo di giochi per mondi metaversi come Decentraland e The Sandbox.

“Credo che ci sia una differenza tra la mia personalità nella mia città natale e la mia personalità al di fuori del mio paese e online. Abbandoni qualsiasi nozione preconcetta di chi sei e da dove vieni. Cresciamo tutti con insicurezze diverse. Penso che quando vado online, posso essere più me stesso “, ha detto Arrigo.

Ma solo perché il metaverso esiste online non significa che debba rimanere così. La maggior parte dei sostenitori del metaverso sottolinea che i mondi virtuali sono pensati per essere un supplemento e un miglioramento della nostra vita “IRL” (nella vita reale).

“Ho incontrato persone a una conferenza”, ha detto Arrigo. “E poi abbiamo iniziato a incontrarci a Decentraland.”

In un caso, Arrigo e un nuovo amico sono andati insieme alla Metaverse Fashion Week e hanno condiviso i dispositivi indossabili NFT per i loro avatar.

“Onestamente non credo che tutti apprezzerebbero un indossabile NFT. Ma se sei già nel Web 3 e hai la tua MetaMask e vuoi un altro NFT e lo ricevi in regalo … sembra davvero che tu stia dando qualcosa a qualcuno “, ha detto Arrigo.

E per Arrigo, che normalmente indossa semplici magliette bianche e jeans, vestire un avatar nel metaverso è una forma di divertente espressione di sé.

“Non sono davvero un tipo di persona di un marchio di lusso. Non mi sento come se la mia identità fosse legata agli oggetti del mondo reale. Sì, beh, da quando ho iniziato a entrare nel metaverso e a sperimentare con i dispositivi indossabili, sto impazzendo per la moda virtuale. ”

Come faccio a trovare cose da fare effettivamente nel metaverso?

Per quanto riguarda la ricerca di cose da fare, potresti dover fare affidamento sul passaparola, almeno per ora.

“Un grosso problema con il metaverso è che se vai su Google, ed è lì che cerchiamo cose da fare online, giusto. E cerchi metaverso, eventi, o troverai di persona vertici, meetup, conferenze. E questi sono eventi sul metaverso mentre si rimane nella vita reale nella vita reale “, ha detto Arrigo.

In un certo senso, sostiene Arrigo, fare un viaggio nel metaverso è proprio come visitare un altro paese o un’altra città. E ha bisogno di tutte le stesse cose che hanno le destinazioni turistiche, come TripAdvisor e le guide turistiche.

Per ora, esplorare i server Discord di un progetto metaverse e trovare persone in crypto Twitter che sono entusiaste del metaverso e seguirli sono due modi per trovare i primi segnali di cose interessanti in corso.