FXCM è un broker che esiste sul mercato da più di 20 anni da un po ‘di tempo. Come broker forex rispettabile, quando sia FCA che ASIC lo concedono in licenza con una rete mondiale, FXCM non è troppo rumoroso. Questo broker ha sempre silenziosamente fornito ai trader i migliori servizi senza la necessità di trucchi di marketing.

Il seguente articolo ti aiuterà a imparare come aprire un conto FXCM e come scaricare MT4 FXCM.

FXCM è affidabile?

FXCM è un broker che è stato istituito e gestito per 22 anni, ma soffre ancora di “voci dentro e fuori” come FXCM fraudolento e scambio FXCM non affidabile. Allora, qual è il mistero di questa storia?

Sicuramente tutti sanno che gli scambi devono soddisfare pienamente i requisiti e le normative delle agenzie di licenza.

E le licenze operative che si sono dimostrate affidabili includono ASIC, FCA, CySEC, FSA, ecc.

Di conseguenza, FXCM possiede due delle più prestigiose “collezioni” di licenze operative al mondo:

ASIC: Australian Securities and Investments Commission, numero di licenza AFSL 309763.

FCA: UK Financial Conduct Authority, numero di licenza 217689.

Non solo, FXCM era diventato più “equo e giusto” dal gennaio 2015, quando lo scambio era ufficialmente di proprietà di una parte della banca commerciale di Jefferies Financial Group, una società con l’unica operazione di investment banking globale indipendente con sede negli Stati Uniti.

Jefferies Financial Group sarà il fornitore di liquidità per il business forex di FXCM.

FXCM ha vinto molti premi nobili nel settore forex votati dalla stessa comunità di trading.

Come aprire un conto FXCM

Quando si desidera aprire un account FMCM, è necessario preparare alcuni documenti necessari: un passaporto, una carta d’identità cartacea o un’identificazione del cittadino e una patente di guida.

Per registrarti per un account FXCM, procedi nel seguente modo:

Fase 1: Accedi al sito Web FXCM e inserisci le informazioni di registrazione del conto FXCM, inclusi nome completo, indirizzo e-mail e valuta.

Fase 2: Dichiarare informazioni personali (nazionalità, luogo di nascita, data di nascita, sesso, indirizzo, ecc.)

Passo 3: Fornisci la tua esperienza di trading e l’attuale situazione finanziaria personale.

Passo 4: Imposta una password per l’account e conferma la registrazione.

Passo 5: Verifica il tuo account.

Come scaricare MT4 FXCM

MT4 è il “ponte” tra investitori e broker di trading. Per effettuare transazioni rapide di acquisto-vendita, i giocatori devono scaricare questo software sul dispositivo che stanno utilizzando. I passaggi per “portare” MT4 sul tuo computer sono molto semplici. Segui queste istruzioni:

Scarica MT4 FXCM su PC

Passaggio 1: visita il link qui.

Passo 2: Fai clic su “Scarica Metatrader 4 per PC” = > attendere alcuni secondi affinché il sistema scarichi MT4.

Passo 3: Fare clic sul file scaricato e selezionare “Esegui” = > “Sì” = > Avanti. Attendi qualche minuto affinché il sistema scarichi MT4 sul tuo PC.

Passo 4: Dopo aver completato l’installazione, seleziona “Iscriviti ai servizi di trading”, puoi accedere e iniziare a fare trading.

Scarica MT4 sul tuo telefono