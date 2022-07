MT4 vs MT5: qual è il migliore?

Metatrader 4 (MT4) e Metatrader 5 (MT5) sono piattaforme di trading professionali sviluppate da MetaQuotes corporation. Per i trader professionisti esperti, non è più strano per entrambe queste piattaforme. Tuttavia, i nuovi investitori che non hanno molto tempo per avvicinarsi a loro, non tutti li capiscono e dovrebbero scegliere MT4 o MT5.

Il seguente articolo condivide i pro, i contro di MT4 vs MT5 e la loro notevole differenza.

Cos’è MT4 e MT5?

MT4 è una piattaforma di trading che consente ai trader di negoziare sul mercato dei cambi e altri prodotti finanziari. MetaTrader 4 è attualmente la piattaforma di trading più popolare, che consente di negoziare Forex, materie prime e CFD. Quando fai trading su MT4, ti verranno forniti molti strumenti e indicatori di analisi tecnica fondamentale.

Simile a MT4, MT5 è una piattaforma di trading online rilasciata da MetaQuotes. Questa è una versione nuova e migliorata di MetaTrader 4, che offre molti prodotti finanziari, funzionalità e strumenti aggiuntivi, come nuovi tipi di ordine e altri strumenti di disegno.

Somiglianze tra MT4 e MT5

Innanzitutto, discutiamo le somiglianze tra MT4 e MT5. Nel complesso, questa somiglianza è reale solo negli aspetti fondamentali: prodotti finanziari, corrispondenza degli ordini, supporto all’account,…

Pieno supporto dei prodotti finanziari: entrambe le piattaforme offrono coppie di valute, criptovalute, azioni, materie prime, energie, azioni, ecc.

Copertura: tutte le soluzioni disponibili

Velocità di esecuzione degli ordini: istantanea e basata sul mercato

Supporto per account demo: tutto disponibile

Indicatori e strumenti di disegno: tutti disponibili

Trading Robot (EA): tutto disponibile

Le principali differenze tra MT4 e MT5

Di seguito è riportato un elenco delle principali differenze tra le versioni MT4 e MT5:

Criteri di confronto MetaTrader 4 · MetaTrader 5 · Ordini in sospeso 4 tipi: Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit Limite di vendita 6 tipi: Buy stop, Buy limit, Sell stop, Sell limit, Buy stop limit, Sell stop limit Tempistica 9 intervalli di tempo (solo predefiniti) 21 intervalli di tempo (predefiniti e personalizzati) Indicatori tecnici 30 indicatori tecnici 38 indicatori Strumenti di disegno 31 44 Tipi di account Standard Cent, Standard, Pro, Raw Spread e Zero Standard, Pro, Raw Spread e Zero Profondità del mercato ✕ ✓ Linguaggio di programmazione MQL4 · MQL5 · Calendario economico ✕ ✓ Ordini archiviati Gli ordini più vecchi di 35 giorni verranno convertiti in archivio Ordini non archiviati

Nota: Sebbene MT4 e MT5 siano entrambi prodotti Metaquotes.

Tuttavia, queste 2 piattaforme hanno sistemi separati e non sono compatibili tra loro. Se apri un conto MetaTrader 4, non sarai in grado di utilizzare MetaTrader 5 con il tuo login MT4 e viceversa. Se si desidera un account sia per MT4 che per MT5, è necessario aprire un conto di trading separato per le due piattaforme.

Confronto dei pro e contro tra MT4 e MT5

1. Metatrader 4 (MT4)

MT4 ha alcuni vantaggi e svantaggi come segue:

Supportato da oltre 1.200 broker online

Ideale per i trader Forex

Sono disponibili molti indicatori tecnici e strumenti grafici

La stragrande maggioranza dei fornitori di robot e degli EA sceglie MT4

Tuttavia, MT4 presenta alcune limitazioni come segue:

Meno indicatori tecnici rispetto a MT5

Più adatto per il Forex rispetto ad altre classi di attività

2. Metatrader 5 (MT5)

MT5 ha alcuni vantaggi come segue:

Più indicatori tecnici e strumenti grafici rispetto a MT4

Tipi di comandi e modelli di esecuzione molto avanzati

Più supporto per i CFD diversi dal Forex

Alcuni svantaggi di MT5 sono i seguenti:

Meno numero di indicatori

I broker supportati da MT5 sono molto meno di MT4

Pochissimi sviluppatori di robot ed EA scelgono MT5

Dovrei scegliere la piattaforma di trading MT4 o MT5?

Metatrader 4 e Metatrader 5 sono entrambe le due piattaforme di trading più popolari, quindi scegliere quale piattaforma utilizzare spetta al trader stesso.

MT5 è stato lanciato 5 anni dopo MT4. E la principale differenza tra le due piattaforme, MT4 e MT5, è che la piattaforma più recente supporta più mercati, non solo Forex. Pertanto, questa sarà un’opzione più flessibile per gli investitori che desiderano negoziare su più mercati. Inoltre, MT5 include anche alcune funzionalità non disponibili su MT4.

Tuttavia, la realtà è che il numero di trader che utilizzano MT5 è ancora dominante. Poiché non tutte le versioni migliorate sono adatte tra cui scegliere, a volte ci si abitua a usare MT4. È più efficace fare trading che aggiornare.

Allo stesso modo, il numero di broker che supportano il trading MT5 non è tanto quanto MT4. E questo non vuol dire che non valga la pena esplorarlo.

Quindi, secondo me, in base alle tue esigenze di investimento, sia che tu voglia fare trading sul mercato forex o che tu voglia sperimentare su altri mercati, decidi di scegliere MT4 o MT5. Inoltre, una cosa più importante della scelta di una piattaforma è la ricerca di uno scambio affidabile perché influisce notevolmente sui risultati degli investimenti e sulla sicurezza dei tuoi soldi.