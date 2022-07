Il commercio MT4 è disabilitato: ecco come risolvere l’errore

Durante il trading sulla piattaforma MT4, a volte riceverai un messaggio che il trade è disabilitato. Quindi, qual è la causa e come risolverla? Questo articolo discuterà il motivo alla base e le soluzioni alternative per ciascuno di essi.

Per essere in grado di affrontare l’errore non negoziabile, devi prima scoprire le cause dietro di esso.

Ci sono molte ragioni per questo errore, con alcune varianti del messaggio “Il commercio MT4 è disabilitato”:

#1. Il conto di trading non è stato ancora verificato

La verifica è una parte obbligatoria del processo di apertura del conto. Questo aiuta il broker a proteggere la sua piattaforma ed evitare attività sgradite. Una volta verificato il tuo account, sarai in grado di godere di tutti i vantaggi e i diritti di trading sulla piattaforma offerta dal broker.

Pertanto, assicurati di aver completato la verifica del tuo profilo per evitare che ciò accada quando provi a fare uno scambio. La verifica del profilo completo è un passo importante, poiché dopo un po ‘i conti non verificati non saranno più in grado di fare trading, con il terminale di trading che visualizza un messaggio di errore nella finestra Ordine.

Fai clic sul link per scoprire come verificare completamente il pool di account XM.

#2. L’asset MT4 che scambi è disabilitato

Se il tuo broker disabilita il trading di una coppia di valute in modo permanente o temporaneo, la tua piattaforma MT4 potrebbe visualizzare questo codice di errore. Ad esempio, è improbabile che un broker supporti coppie di trading esotiche. In tal caso, l’ordine verrà rifiutato.

Per verificare se un particolare strumento è stato disabilitato, fare clic su questo collegamento per verificare la disponibilità dello strumento.

Puoi anche provare a fare trading con un altro strumento per confermare che questo è il motivo dell’errore.

Il prodotto che stai tentando di utilizzare è impostato solo per chiudere: in questo caso, controlla l’email del broker con cui sei registrato. Perché di solito quando c’è qualche cambiamento su un particolare simbolo, il broker invierà una notifica e-mail al proprio cliente. Se non riesci a trovare l’e-mail, puoi contattare direttamente il supporto del broker.

#3. Il mercato è chiuso

Mentre il mercato è chiuso, non sarai in grado di fare trading. Il mercato forex è aperto 24 ore al giorno, 5 giorni alla settimana. Tuttavia, gli orari di trading non sono gli stessi per tutti i prodotti e possono variare da prodotto a prodotto.

È possibile controllare gli orari di trading di qualsiasi prodotto nella finestra delle specifiche MT4 facendo clic con il pulsante destro del mouse sul prodotto desiderato e selezionando le specifiche.

Apparirà la finestra delle specifiche del contratto e potrai visualizzare le quotazioni e le sessioni di trading.

#4. Connessione Internet instabile o lenta

Uno dei motivi più comuni per i codici di errore di errore commerciale è una connessione Internet lenta o instabile.

Controlla se la tua connessione Internet è buona – a volte il motivo di questo errore è semplicemente una cattiva connessione Internet che deve essere stabilizzata per risolvere questo problema.

#5. Accedi all’account con la password dell’investitore

Investor Password ti consente di accedere ai conti di 3rd party, monitorare le loro attività di trading ma non puoi aprire / chiudere ordini o modificare le impostazioni dell’account.

Per iniziare a fare trading, accedi al tuo conto di trading con la tua Master Password.

Sopra ci sono alcuni motivi per cui il tuo ordine potrebbe essere disabilitato. Nel caso in cui non sia ancora possibile gestire i modi di cui sopra, contattare il supporto del broker con cui è stato registrato l’account. Buona fortuna con il tuo trading!