Come scegliere obbligazioni ed ETF: duration, convexity e rischi

Una guida chiara per capire duration, convexity e rischi delle obbligazioni, con un metodo pratico in 5 passi per selezionare titoli o ETF in modo consapevole.

Le obbligazioni sono strumenti finanziari in cui l’investitore presta denaro a un emittente in cambio di cedole e del rimborso del capitale a scadenza. Nella forma più semplice, un titolo obbligazionario prevede pagamenti periodici e una data di rimborso, anche se esistono varianti con caratteristiche differenti. In una prospettiva di lungo periodo, le obbligazioni servono a stabilizzare un portafoglio, offrendo flussi di cassa prevedibili e un potenziale ruolo di diversificazione rispetto alle azioni. Comprendere come si muove il prezzo al variare dei tassi e come valutare l’affidabilità dell’emittente è il primo passo verso decisioni informate.

Per un giovane investitore, le obbligazioni sono rilevanti perché permettono di bilanciare il rischio complessivo e costruire una disciplina di risparmio. Il cuore della scelta sta nel valutare rischio tasso e rischio creditodue leve che influenzano rendimento e volatilità. Questa guida spiega in modo operativo duration e convexity con esempi semplici, introduce un metodo in 5 passi per selezionare emissioni o ETF, definisce criteri di diversificazione e propone uno stress test di portafoglio per verificare la tenuta in scenari sfidanti.

Capire prezzo, rendimento e flussi: le basi che contano

Il prezzo di un’obbligazione è il valore attuale dei flussi futuri: cedole e rimborso del capitale. Il rendimento a scadenza sintetizza il ritorno totale se il titolo è detenuto fino alla maturità e i flussi sono reinvestiti allo stesso tasso. Le cedole possono essere fissevariabili o legate all’inflazione. In generale, a parità di tutto il resto, un rendimento più alto implica un rischio maggiore. Comprendere il rapporto tra prezzo e tassi è cruciale: quando i tassi di mercato salgono, i prezzi delle obbligazioni scendono, e viceversa. Questa relazione è quantificata da duration e convexity, che aiutano a stimare la sensibilità del prezzo ai movimenti dei tassi.

Duration e convexity con esempi intuitivi

La duration misura la sensibilità del prezzo a piccoli cambiamenti dei tassi: indica approssimativamente la variazione percentuale del prezzo per uno spostamento di un punto percentuale dei rendimenti. Un titolo con duration 5 tende a perdere circa il 5% se i tassi salgono di 1%. La convexity migliora questa stima, mostrando come la sensibilità cambi per movimenti più ampi: titoli con maggiore convexity subiscono perdite un po’ inferiori quando i tassi salgono molto e guadagni un po’ superiori quando scendono. Esempio classico: un’obbligazione a lunga scadenza con cedola bassa ha duration elevata e risponde più violentemente ai tassi; una a breve scadenza reagisce meno.

Rischio tasso e rischio credito: due facce da bilanciare

Il rischio tasso è la possibilità che variazioni dei tassi di interesse facciano oscillare il prezzo dell’obbligazione. Si gestisce modulando la duration del portafoglio e scegliendo tra scadenze diverse. Il rischio credito è la probabilità che l’emittente non onori i pagamenti: si valuta tramite qualità creditizia, margini, indebitamento e stabilità dei flussi. In generale, un emittente più rischioso offre spread più alti. Per un giovane investitore, il mix tra rischio tasso e rischio credito va calibrato in base all’orizzonte temporale e alla tolleranza alle perdite temporanee, ricordando che recuperare una perdita da default è spesso più difficile che sopportare la volatilità da tassi.

Metodo in 5 passi per selezionare obbligazioni o ETF

Definire obiettivo e orizzonte. Stabilire se si cercano flussi stabiliprotezione del capitale o complemento azionario. Orizzonti lunghi possono tollerare più duration; orizzonti brevi preferiscono scadenze corte. Stimare la tolleranza al rischio. Considerare quanto si è disposti a vedere oscillare il valore: una perdita temporanea del 5-10% è accettabile? La risposta guida la scelta tra alta qualità e maggiore rendimento. Selezionare l’universo. Decidere tra singole emissioni o ETF obbligazionari. Le singole emissioni offrono controllo su scadenze e credito; gli ETF danno diversificazione immediata e semplicità operativa, ma con tracking, costi e duration medi del paniere. Valutare duration, yield e qualità. Per ogni titolo o ETF, verificare durationrendimento a scadenza al netto dei costi e rating medio. Confrontare alternative simili privilegia il miglior profilo rischio/rendimento coerente con l’obiettivo. Eseguire uno stress test. Simulare scenari su tassi e spread: +1% sui tassi con spread invariati; +2% con spread più ampi; -1% con spread più stretti. Valutare l’impatto stimato su prezzo e flussi, anche in caso di reinvestimento delle cedole.

Criteri di diversificazione per un portafoglio robusto

Una buona diversificazione riduce il rischio specifico. Criteri essenziali: per scadenza (breve, media, lunga), per qualità (governativi di alta qualità, investment grade, una quota prudente di high yield), per area geografica e per tipologia (fisso, variabile, indicizzato all’inflazione). Usare più emittenti riduce l’impatto di un evento negativo isolato. Un giovane investitore può costruire una “scala” di scadenze per distribuire il rischio tasso e reinvestire gradualmente. In presenza di ETF, combinare fondi con mandati differenti evita sovrapposizioni e concentra ogni posizione su un ruolo preciso nel portafoglio.

Come eseguire uno stress test chiaro e replicabile

Uno stress test semplice parte dalla duration e dalla convexity. Esempio: portafoglio con duration 4. Con un +1% dei tassi, la perdita stimata è circa -4% più l’aggiustamento di convexity. Si ripete per scenari diversi: shock su tassi, ampliamento degli spreadcombinazione dei due. Per il rischio credito, si ipotizza un aumento degli spread coerente con downgrade diffusi. Aggiungere una simulazione di reinvestimento delle cedole a rendimenti più alti aiuta a vedere la velocità di recupero nel tempo, rendendo il test più realistico.

Approfondimenti: casi specifici ed eccezioni da conoscere

Alcune obbligazioni includono opzioni: i titoli callable possono essere rimborsati prima dall’emittente, riducendo il rendimento quando i tassi scendono; i floater legano la cedola a un indice e riducono la sensibilità ai tassi; i titoli indicizzati all’inflazione proteggono il potere d’acquisto ma possono avere duration effettiva diversa da quella nominale. Con gli ETF, la duration del fondo è dinamica e cambia con il ribilanciamento; inoltre, costi e liquidità incidono sul rendimento realizzato. In ogni caso, leggere la documentazione è fondamentale per capire limiti, rischi specifici e meccanismi di distribuzione delle cedole.

Una scelta obbligazionaria efficace nasce dall’allineamento tra obiettivo, rischio sopportabile e struttura dei flussi. Con una valutazione disciplinata di duration, convexity, rischio tasso e rischio credito, supportata da un metodo in 5 passi, criteri di diversificazione chiari e uno stress test ripetibile, un giovane investitore trasforma strumenti complessi in leve semplici per costruire stabilità e crescita graduale nel tempo.