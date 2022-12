Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come scegliere tra un piano diretto e regolare in un fondo comune di investimento?

Quando investi in fondi comuni di investimento attraverso un intermediario, stai investendo attraverso un piano regolare.

Investire attraverso un intermediario ha alcuni vantaggi, ad esempio, il tuo distributore può aiutarti nella selezione di schemi appropriati per i tuoi obiettivi a breve e lungo termine. Il distributore ti aiuterà a completare le formalità come KYC, impostando SIP/SWP/STP oltre a compilare il modulo nel caso in cui tu sia un investitore per la prima volta. Il distributore può anche aiutare a regolare il tuo portafoglio durante il corso quando i tuoi obiettivi finanziari cambiano o il tuo portafoglio ha bisogno di un riequilibrio per registrare profitti o mantenere l’allocazione patrimoniale desiderata.

L’intermediario fornisce anche servizi come assicurarti di rimanere aggiornato con il tuo portafoglio, aggiornare i tuoi dati personali ogni volta che è necessario, come un cambio di indirizzo, un candidato, ecc.

Tuttavia, se sei qualcuno con un’idea equa sui mercati finanziari, i diversi tipi di schemi di fondi comuni di investimento disponibili, come confrontare le prestazioni dello schema, comprendere gli obiettivi di investimento, i fattori di rischio e i portafogli di fondi, capire quale tipo di fondo è più adatto ai tuoi obiettivi finanziari, investire in un piano diretto potrebbe essere utile per te.

Questo perché risparmierai sulla commissione. Se ti senti a tuo agio a investire online, fare il tuo KYC e impostare il debito ECS per un SIP, puoi sicuramente considerare di investire direttamente in fondi comuni di investimento.