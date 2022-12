Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Qual è il modo più semplice per iniziare con gli investimenti in fondi comuni?

Proprio come l’apertura di un conto bancario richiede alcuni documenti all’inizio e poi è possibile utilizzare tutti i suoi servizi in modo senza problemi, investire in fondi comuni offre anche un’esperienza simile.

Il requisito di base per iniziare il tuo viaggio di fondo comune è completare il tuo KYC presentando i documenti necessari per la verifica. Una volta completato il KYC, puoi investire in qualsiasi fondo comune per qualsiasi importo in qualsiasi momento.

KYC è un processo una tantum che detiene la chiave del mondo dei fondi comuni di investimento. Rende il tuo ingresso in qualsiasi fondo comune senza soluzione di continuità e puoi fare tutto questo comodamente da casa tua una volta verificato KYC.

Ora, puoi anche optare per un e-KYC completamente online. Ma e-KYC limita i tuoi investimenti a Rs.50.000 all’anno per fondo house.

Dopo aver completato la verifica KYC, puoi investire in qualsiasi fondo comune con facilità attraverso un distributore o direttamente. Puoi prelevare i tuoi soldi in qualsiasi momento inviando una richiesta di rimborso con il Fondo comune e il denaro sarà accreditato direttamente sul tuo conto bancario in 3-4 giorni lavorativi.

In effetti, ora puoi fare la maggior parte delle tue transazioni come investire tramite SIP o lumpsum, vendere e passare da uno schema all’altro online dalla comodità della tua casa.