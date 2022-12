Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cosa sono i fondi overnight?

I fondi overnight sono considerati i più sicuri di tutti i fondi comuni di investimento.

Se sei nuovo ai fondi comuni di investimento e vuoi provarli prima di andare in giro per tutto il maiale, allora i fondi durante la notte sono per te.

I fondi overnight sono un tipo di schema di debito open-ended che investe in titoli di debito che maturano il giorno successivo. Ciò significa che i titoli del portafoglio maturano ogni giorno e il gestore del fondo utilizza i proventi per acquistare nuovi titoli per il portafoglio che maturano il giorno successivo.

Poiché i titoli di questi fondi maturano il giorno successivo, questi fondi non sono esposti al tipo di rischio di tasso di interesse o di rischio di insolvenza come il resto dei fondi di debito. Questo profilo a basso rischio implica anche che offrono il minor rendimento.

I fondi overnight sono adatti a uomini d’affari o imprenditori che hanno costantemente bisogno di parcheggiare grandi somme di denaro per periodi di tempo molto brevi fino a quando non possono essere distribuiti altrove.

È meglio investire denaro in eccedenza in un fondo overnight e guadagnare qualche rendimento, anche se è per qualche giorno, invece di lasciare il denaro inattivo in un conto corrente. Sono anche ideali per costruire fondi di emergenza se si desidera mettere da parte un po’ di denaro per le esigenze di emergenza. Il tuo investimento può guadagnare un po’ di crescita pur rimanendo a portata di mano poiché questi fondi offrono anche la massima liquidità.