Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come si avviare/fermare un SIP? Cosa succede se perdo una rata?

Prima di effettuare qualsiasi investimento in fondi comuni di investimento, è necessario completare un processo KYC. Ciò avviene attraverso la presentazione di alcuni documenti come prova di identità e prova di indirizzo. Il processo di avvio o arresto di una SIP è estremamente conveniente e facile. Come avviare un SIP è spiegato nella grafica a sinistra.

Cosa succede quando salti una rata o due?

SIP è solo una comoda modalità di investimento e non un obbligo contrattuale, non c’è penalità anche se si perde una rata o due.

Al massimo, la Mutual Fund Company fermerebbe il SIP, il che significa che ulteriori rate non verrebbero addebitate sul tuo conto bancario. Allo stesso tempo, puoi sempre avviare un altro SIP, anche nello stesso folio, anche dopo che il SIP precedente è stato fermato. Si prega di tenere presente che questo sarebbe trattato come un nuovo SIP e quindi potrebbe essere necessario del tempo per impostare di nuovo il SIP.