Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I fondi comuni di investimento sono un investimento ideale per il piccolo investitore?

Sì! Anche per un investitore con risparmi modesti o piccole partenze, i fondi comuni sono un veicolo di investimento ideale.

Quasi ogni investitore, piccolo o grande, ha un conto della Savings Bank (SB), e chiunque abbia quel conto può iniziare a investire attraverso i fondi comuni di investimento. Con importi di soli 5 euro ogni mese, i fondi comuni promuovono la sana abitudine di investire regolarmente.

Altri vantaggi per un piccolo investitore in fondi comuni di investimento sono-