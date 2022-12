Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come si dovrebbe scegliere il giusto tipo di fondo azionario per gli investimenti?

Scegliere un fondo azionario per il tuo portafoglio di investimenti è come scegliere un abbigliamento, anche se il processo decisionale è più complesso in questo caso.

Proprio il modo in cui guardi una camicia o un vestito in dettaglio, quanto bene ti si addice, il comfort, servirà allo scopo o all’occasione per cui stai acquistando l’outfit, scegliere un fondo comune azionario per il tuo portafoglio richiede un approccio simile, per dirlo in parole semplici.

Prima di andare a fare shopping per un investimento in un fondo azionario, devi guardare il tuo portafoglio di investimenti esistente.

Che tipo di investimenti hai già, proprio come che tipo di vestiti hai già nel tuo guardaroba e cosa manca? Potresti già avere alcuni investimenti in fondi azionari o non avere alcuna esposizione al capitale come classe di attività. Quindi il prossimo fondo azionario che scegli dovrebbe colmare l’attuale divario nel tuo portafoglio di investimenti complessivo. Ad esempio, se hai già investito in un fondo azionario diversificato, puoi considerare un diverso tipo di fondo azionario che si adatta alla tua preferenza di rischio e al tuo obiettivo di investimento come il fondo Multicap o mid-cap.

Potrebbe anche essere un fondo di risparmio fiscale se il tuo obiettivo è risparmiare le tasse e non possiedi un tale fondo nel tuo portafoglio. Devi distribuire il rischio della tua classe di attività azionaria attraverso la diversificazione tra diversi tipi di fondi.

La prossima cosa da cercare è l’aspetto del fondo in termini di obiettivo di investimento, portafoglio in termini di settore e detenzione di azioni, gestori di fondi, vintage, parametri di rischio, rapporto spese, ecc. Questo è come cercare lo stile, il colore, il tessuto e la finitura dell’outfit che vuoi comprare. Poi valuti se i dettagli ti si adattano proprio come la vestibilità di un vestito. Il fondo deve soddisfare i tuoi requisiti o obiettivi che hai in mente. A questo punto, puoi guardare il suo track record di prestazioni con il suo benchmark.

La prossima volta che vuoi investire in un fondo, segui sistematicamente l’approccio di selezione di cui sopra o contatta un consulente finanziario per chiedere aiuto.