Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Qual è l’importo ideale per iniziare a investire in un fondo comune?

Diverse domande riposano nella mente di un potenziale investitore riguardo all’importo ideale da investire.

La gente considera i fondi comuni di investimento come solo un’altra via di investimento. È davvero così? Un fondo comune è solo un’altra via di investimento come un deposito fisso, una deposita o azioni di società?

Un fondo comune non è una via di investimento, ma un veicolo per accedere a varie vie di investimento.

Pensala in questo modo. Quando vai in un ristorante, hai la possibilità di ordinare a la carte o buffet/thali o un pasto completo.

Confronta il thali completo o il pasto con un fondo comune, mentre i singoli articoli che ordini sono le azioni, le obbligazioni, ecc. A thali rende la scelta facile, fa risparmiare tempo e anche un po’ di soldi.

L’importante è iniziare l’investimento in anticipo, anche se piccolo, e aumentare gradualmente i tuoi investimenti man mano che i tuoi guadagni aumentano. Questo ti dà migliori prospettive di migliori rendimenti a lungo termine.