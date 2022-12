Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come si può tenere traccia delle prestazioni di un fondo comune?

In questa era digitale e dell’informazione, è diventato relativamente facile tenere traccia delle prestazioni degli investimenti e del portafoglio.

Mentre i consulenti sono partner insostituibili nel tuo viaggio finanziario, è meglio che gli investitori abbiano un po’ di conoscenza dei propri investimenti. Non preoccuparti, non devi sederti con fogli di diffusione e grafici sbalorditi.

Chiunque abbia investito attraverso un consulente o un intermediario di solito riceve aggiornamenti e dichiarazioni di revisione che tengono traccia delle prestazioni del portafoglio e dello schema. Anche in assenza di tali dichiarazioni, ci sono diversi siti web e app mobili che tengono traccia delle prestazioni dello schema.

Alcuni di questi siti possono essere personalizzati per tenere traccia di un particolare portafoglio. I documenti commerciali popolari esaminano e commentano regolarmente anche i fondi comuni di investimento.

Inoltre, puoi tenere traccia dei tuoi investimenti utilizzando Fund Fact Sheet. Si tratta di un documento di base di una pagina che fornisce una panoramica di uno schema di fondi comuni con particolare attenzione alla divulgazione delle prestazioni e del portafoglio dello schema ed è pubblicato ogni mese da ciascun fondo comune.

È come una pagella che indica la salute dello schema.