Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Fondi comuni di investimento contro azioni: qual è la differenza?

Da dove prendi le verdure per cena? Li coltivi nel tuo cortile o li acquisti dal mandi/supermercato più vicino a seconda di ciò di cui hai bisogno? Coltivare le proprie verdure è un ottimo modo per mangiare cibo sano, ma lo sforzo viene speso per la selezione dei semi, la produzione, l’irrigazione, il controllo dei parassiti, ecc.

Quest’ultima opzione ti permette di scegliere tra un’ampia varietà senza il duro lavoro.

Allo stesso modo, puoi creare ricchezza investendo direttamente in azioni di buone società o investire in esse attraverso i fondi comuni di investimento. La ricchezza può essere creata quando compriamo azioni aziendali che usano i nostri soldi per far crescere la loro attività, creando valore per noi.

Gli investimenti diretti in azioni comportano un elemento di rischio relativamente più elevato.

Devi scegliere le azioni ricercando l’azienda e il settore. È un compito enorme scegliere poche società tra migliaia di esse quotate in borsa. Una volta fatto, è necessario tenere traccia delle prestazioni di ogni azione.

Nei fondi comuni di investimento, la raccolta delle azioni viene effettuata da gestori di fondi esperti. Devi tenere traccia delle prestazioni del fondo e non delle singole azioni all’interno del fondo. Consentono anche la flessibilità degli investimenti a differenza delle azioni, con opzioni di crescita/dividendo, ricariche, prelievi/trasferimento sistematici, ecc.

oltre ad aiutare a superare la volatilità investendo regolarmente importi più piccoli attraverso SIP.