Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Gli obiettivi dovrebbero essere solo a lungo termine o a breve termine?

Narendra mira ad accumulare abbastanza per fare l’acconto per la casa dei suoi sogni.

Ha avviato un SIP in alcuni schemi di fondi comuni di investimento. Anche se era un po’ in basso, era a suo agio con ciò che aveva accumulato.

Ha avuto una piacevole sorpresa quando la sua azienda ha annunciato una grande ricompensa in denaro per alcuni dipendenti star, e lui era uno di loro.

Mentre l’acquisto della casa avrebbe preso un po’ di tempo, non era sicuro di quanto tempo.

Il pagamento può anche essere programmato per un periodo.

Cosa potrebbe fare con i soldi?

Il suo consulente ha suggerito i fondi comuni di investimento liquidi in quanto sono ideali quando il denaro è necessario in un breve periodo, e ancora il periodo di tempo è incerto. Dà anche la flessibilità di tirare fuori anche una parte del denaro o tutto quando necessario.

Quindi ci sono ampi schemi di fondi comuni sia per obiettivi a lungo termine che a breve termine.