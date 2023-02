Token di puntata: cosa sono e come funzionano

Ogni anno porta una nuova tendenza al mercato delle criptovalute, con gli anni passati che hanno visto DeFi, NFT e metaverse (tra gli altri) riuscire a guadagnare l’attenzione dei milioni di trader alla ricerca della prossima grande cosa. Bene, quest’anno sembra che sia il turno dei token di staking per godere di rendimenti superiori alla media, con alcuni dei più grandi di questi – tra cui Lido DAO (LDO) e Frax Share (FXS) – in aumento di oltre il 100% nell’ultimo mese circa.

Questo articolo spiegherà cosa sono i token di picchettamento, contestualizzando la loro ascesa all’eminenza negli ultimi mesi e spiegando perché gli investitori li hanno presi in modo così grande. Fondamentalmente, l’intero fenomeno può essere ridotto a una causa primaria: Ethereum, che nel passaggio a un meccanismo di consenso proof-of-stake lo scorso settembre ha generato una massiccia domanda di servizi di staking.

Cosa sono i token di picchettamento? Quali sono i più grandi?

Per “token di staking”, questo articolo indica generalmente qualsiasi token nativo di un servizio o di una piattaforma di picchettamento. Non significa token che puoi effettivamente puntare (come ethereum, cardano, solano, pois, ecc.) e che vengono utilizzati per proteggere la rete del token corrispondente.

In altre parole, i token di staking hanno una sorta di utilità per la piattaforma di staking che li emette, sia che si tratti di questa utilità relativa alla governance o al pagamento di commissioni di transazione e servizio.

Di conseguenza, ecco i cinque più grandi token di puntata nel mercato delle criptovalute in questo momento, ordinati in base alla capitalizzazione di mercato.

Lido DAO (LDO): capitalizzazione di mercato di 1,78 miliardi di dollari e una valutazione completamente diluita (offerta massima x prezzo) di 2,13 miliardi di dollari. Lanciato all’inizio del 2021, LDO è il token di governance del Lido, quindi è necessario votare sugli aggiornamenti del protocollo e anche sugli usi della tesoreria Lido DAO. Frax Share (FXS): capitalizzazione di mercato di 752,8 milioni di dollari e valutazione completamente diluita di 1,03 miliardi di dollari. Lanciato alla fine del 2020, FXS è l’utilità nativa e il token di governance di Frax Finance, una stablecoin decentralizzata e una piattaforma DeFi che offre anche lo staking di Ethereum. Rocket Pool (RPL): capitalizzazione di mercato e valutazione completamente diluita di 728,3 milioni di dollari. Lanciato a metà del 2018, RPL viene utilizzato all’interno della piattaforma Rocket Pool per proteggere i nodi e finanziare uno dei due DAO che gestiscono il servizio di staking. Ankr Network (ANKR): capitalizzazione di mercato di 213,2 milioni di dollari e valutazione completamente diluita di 262,2 milioni di dollari. Lanciato all’inizio del 2019, ANKR ha una varietà di usi all’interno dell’ecosistema Ankr, tra cui il pagamento per l’accesso ai vari servizi di staking gestiti da Ankr, nonché per la governance e la protezione dei nodi. StakeWise (SWISE): capitalizzazione di mercato di 29,7 milioni di dollari e valutazione completamente diluita di 151,3 milioni di dollari. Lanciato nell’aprile 2021, StakeWise è un servizio per lo staking di Ethereum, con SWISE che funge da token di governance per il suo DAO.

Perché i token di staking stanno funzionando così bene nel mercato delle criptovalute in questo momento?

I token di cui sopra si sono comportati particolarmente bene negli ultimi uno o due mesi, battendo i rendimenti complessivi del mercato e battendo i rendimenti di molte delle più grandi criptovalute, tra cui bitcoin, ethereum e cardano.

Ad esempio, LDO è aumentato del 119% nell’ultimo mese, contro il 31% per il mercato nel suo complesso e il 39,5% per bitcoin. È una storia simile con FXS, RPL, ANKR e SWISE, che hanno guadagnato rispettivamente del 140%, 92%, 70% e 105% negli ultimi 30 giorni.

Chiaramente, qualcosa sta succedendo qui, con i token di staking che dimostrano di essere la classe di criptovalute più performante sul mercato durante questo periodo. Come detto sopra, la spiegazione di base di questo fenomeno è abbastanza semplice, con la crescita dello staking di Ethereum che è il principale colpevole.

In parole povere, solo i più esperti tecnicamente – e ricchi – possono riuscire a correre a casa picchettando se stessi, richiedendo in quanto fa la possibilità di eseguire un nodo Ethereum completo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, nonché almeno 32 ETH (pari a poco più di $ 50.000). Pertanto, la maggior parte degli investitori interessati a puntare il proprio ETH si sono rivolti a pool di picchettamento, con tutti e cinque i token di cui sopra nativi di tali pool.

E sì, il mercato si è davvero rivolto a questi pool in grande stile, con Lido che è diventata la più grande applicazione DeFi nell’intero ecosistema di criptovaluta in termini di valore totale bloccato. Nel luglio 2022, il suo TVL era di circa $ 5,1 miliardi, ma ora è salito a poco più di $ 8 miliardi, superando MakerDAO (che supervisiona varie stablecoin algoritmiche) nel processo.

Questo aumento è arrivato in un momento di declino dei TVL per la maggior parte delle altre app DeFi, indicando che la puntata sta diventando molto grande. E ci sono numerose ragioni per cui puntare ETH sarebbe molto richiesto.

Perché la domanda di puntata ETH è cresciuta così rapidamente

In primo luogo, nonostante un recente mini-rally, il mercato rimane molto in recessione, dato che bitcoin (ad esempio) è ancora del 66,5% al di sotto del suo massimo storico di $ 69.044. I guadagni sono scarsi in questo momento, quindi quegli investitori che hanno ancora token e vogliono fare qualcosa con loro hanno iniziato a puntare Ethereum in numero maggiore, poiché questo può far guadagnare loro una varietà di premi. Non solo riceveranno ETH extra come rendimento (almeno una volta che l’aggiornamento di Shanghai verrà spedito a marzo), ma i pool di staking che usano – tra cui Lido, Frax e Rocket Pool – forniscono tutti derivati ETH in cambio dell’effettivo ETH che puntano.

Ciò significa che gli staker ETH hanno anche la possibilità di utilizzare i derivati che ricevono – Frax ether (FRXETH), Lido staked ether (STETH) e Rocket Pool ETH (RETH) – per inseguire ulteriori profitti. In larga misura, ciò comporta l’utilizzo di questi derivati ETH su altre piattaforme DeFi come liquidità, qualcosa che trae i propri rendimenti..

Oltre a questo, c’è molto probabilmente un interesse per Ethereum e ETH stessi, dal momento che il passaggio della rete alla proof-of-stake ha creato una narrativa che potrebbe un giorno capovolgere Bitcoin. Il Merge e altri aggiornamenti hanno anche creato una situazione in cui, durante i periodi di utilizzo intenso, ETH diventa effettivamente deflazionistico, nella misura in cui la sua offerta si riduce effettivamente (ciò è dovuto a un consumo on-chain di commissioni di transazione e alla riduzione del conio di nuovi ETH dopo il passaggio a PoS).

In quanto tale, è discutibile che la narrativa e il senso di aspettativa intorno a Ethereum stiano contribuendo a rendere lo staking molto popolare, specialmente durante un mercato orso in corso. A sua volta, ciò ha creato una domanda significativa di token di staking, che si tratti dei problemi delle piattaforme di governance e di picchettamento dei token di utilità, o dei derivati ETH (o SOL, o AVAX, ecc.) che emettono in cambio di profitti.

E con il proof-of-staking destinato a diventare un appuntamento più grande piuttosto che più piccolo all’interno dell’ecosistema delle criptovalute nei mesi e negli anni a venire, aspettatevi che i token di staking aumentino per lo più di valore.