I migliori account Twitter NFT da seguire

Gli NFT sono opere d’arte digitali e proprietà intellettuale come musica, video, immagini e tweet acquistati e venduti tramite criptovaluta. Tenere il passo con i più recenti sviluppi del settore può essere difficile con gli NFT che diventano sempre più popolari ogni giorno, il che può essere impegnativo e travolgente per i principianti.

Gli esperti utilizzano Twitter per educare, ispirare ed elevare la comunità. Puoi anche contribuire alle conversazioni audio viventi attraverso la funzione “Spaces” di Twitter, una stanza ospitata in cui puoi unirti e partecipare. Queste menti ti forniranno una guida pratica tramite tweet e thread su come evitare di essere fregato in questo settore. Ecco i 20 account Twitter NFT da seguire nel 2022.

Miglior account Twitter NFT da seguire nel 2022

Matty (@DCLBlogger)

Per quanto riguarda gli argomenti relativi a NFT, Matty è l’utente più attivo. È stato uno YouTuber per 3 anni che fornisce contenuti su NFT. Matty condivide sempre contenuti orientati all’istruzione su NFT tramite tweet, blog e video di Youtube. È uno dei pochi account Twitter a pubblicare contenuti NFT.

Deeze (@DeezeFi)

DeeZe gestisce un protocollo decentralizzato chiamato Fractional Art. Attraverso il protocollo, i titolari di NFT possono frazionare i loro token e coniare token in cambio.

È specializzato in NFT fotografici e ha una grande galleria. I suoi spazi su Twitter presentano anche altri fotografi e artisti di spicco per educare un nuovo pubblico. DeezeFi tiene regolarmente discussioni illuminanti su Twitter Space con NFT Pricing e Fractional Fridays.

Beeple (@beeple)

Beeple è uno dei famosi e vitali account Twitter relativi a NFT. È un artista che ha creato la NFT chiamata “The First 5000 Days”, che è stata venduta per circa 69,3 milioni di dollari.

Sui suoi account o attraverso lo spazio Twitter, Beeple pubblica immagini dei suoi NFT, incoraggiando messaggi per altri creatori e approfondimenti sul mercato.

NFT Ultimamente (@NFTLately)

La newsletter NFT, NFT Lately, e il loro account Twitter coprono notizie NFT, aggiornamenti, gocce e altro ancora. Se vuoi rimanere aggiornato sulle notizie su NFT, segui NFT Ultimamente.

TY Smith

Ty Smith è il fondatore del podcast Coinbound e managing director di Coinbound. Oltre a esprimere le sue opinioni sugli eventi legati alla blockchain e spiega come vede gli NFT adattarsi al quadro più ampio attraverso il suo account Twitter. Gestendo l’agenzia in cui erano rappresentati alcuni dei marchi più influenti nel mondo NFT, TY Smith ha acquisito preziose informazioni sul mondo degli NFT.

Criptobaristas

Il team di cripto-baristi ha una missione, aprire un caffè finanziato da NFT a New York, che ha già guadagnato molta attenzione nella comunità spaziale. Per tutti gli amanti del caffè, Crypto Baristas è il progetto che fa per loro. Ottengono benefici contenenti caffeina per tutta la vita. I loro piani includono l’apertura di più sedi fisiche, possibilmente l’apertura di una torrefazione e di uno spazio educativo a New York City, e forse lavorare con una piantagione di caffè honduregna.

Rac.eth (@RAC)

RAC è stato un pioniere nel plasmare l’industria musicale nell’era blockchain ed è un artista di registrazione vincitore di Grammy. RAC ha detto di aver fatto più soldi con un calo NFT di 15 anni nel mondo della musica. Ha scritto un recente articolo che descrive gli NFT, la blockchain e il passaggio dal web2 al web3. Un must per chiunque ami la musica, gli NFT e la blockchain.

j1mmy.eth

J1mmy.eth (Jimmy NMcNelis) è il co-fondatore e CEO di nft42. Inoltre, ha fondato Dito (un fornitore di servizi cloud aziendali che ha sviluppato e avanzato NFT on-chain e il metaverso), Nameless (un progetto che collabora con le aziende per lanciare NFT), Avatar e Tokensmart. Twitta su progetti emergenti, opinioni e citazioni ispiratrici.

RealmissNFT

RealMissNFT è un importante sostenitore di artisti e musicisti NFT. È una giornalista per nft plazas, dove discute le tendenze e mette in mostra i creatori della settimana. Mentre aiuta molti piccoli account su Twitter, i suoi tweet quotidiani ispirano molti artisti. Inoltre, RealMiss rilascia diversi aggiornamenti sulle prossime collezioni NFT con un potenziale fantastico.

Farokh ·

Farokh (Farokh Sarmad) ha fondato Rug Radio su Twitter Spaces, che spesso e popolarmente ha discusso di NFT su Spaces. Come utente di Twitter, Farokh trasmette positività attraverso i suoi tweet e partecipa attivamente alle discussioni su più progetti e comunità nello spazio NFT. È anche un avido collezionista di scimmie annoiate, cool cats e cryptopunk.

NFT. NYC

NFT. NYC offre tonnellate di ottimi contenuti sul suo feed Twitter ed è più di una semplice conferenza. NFT. NYC dovrebbe essere in cima a qualsiasi lista di appassionati di NFT in quanto riuniscono costantemente la comunità per dibattiti e discussioni e presentano le migliori menti nella tecnologia blockchain.

Nounsdao

I sostantivi si concentrano fortemente su comunità, governance e tesoro (sostantivi DAO). Il progetto Nouns è unico in quanto i fondi raccolti attraverso la vendita dei loro NFT saranno utilizzati per un’organizzazione / fondo autonomo decentralizzato, che i titolari controlleranno. In definitiva, i proprietari del progetto riceveranno un personaggio solo dopo che diverse versioni sono state vendute.

BoredapeyC

Tra i progetti NFT caldi del 2021, il Bored Ape Yacht Club è il più chiacchierato. Oltre ad essere un progetto di arte generativa, il progetto ha attirato fan di celebrità come Timbaland e persino Jimmy Fallon, che è salito a bordo. Ha più di 22.8k follower.

Dikasso_

Dikassisso è uno degli acquirenti NFT più attivi su Rarible. È un artista VR e digitale e un collezionista Pro NFT. Regolarmente, condivide progetti di interesse o ospita omaggi per i follower. Ha più di 22.8k follower.

Max Maher

Max ha uno dei follower più consistenti su YouTube nello spazio NFT, attualmente con oltre 821k abbonati. I suoi account Twitter (@maxwell_maher) contengono anche notizie su NFTS e link al suo canale YouTube. Criptovaluta e NFT sono argomenti potenti sul suo canale. Si accontenta di essere molto ben studiato e lo offre in un modo che è facile da afferrare per un principiante.

Gary Vaynerchuk (@GaryVee)

Gary Vaynerchuk è un oratore, autore e imprenditore all’avanguardia di tutto NFT. Il progetto VeeFriends ha permesso a Gary di far progredire la nostra comprensione di ciò che un NFT è e può essere. Sui suoi spazi Twitter, inoltre, educa continuamente coloro che ascoltano gli NFT, spiegando i fondamenti e come selezionare progetti appropriati per i principianti. Gary condivide spesso NFT con altri utenti di Twitter che non hanno ancora acquistato un NFT. Oltre 2,7 milioni di follower lo stanno seguendo.

NFT Times

Se hai appena iniziato in NFT, The NFT Times è una grande risorsa. Ciò che è eccellente del NFT Times è che si concentrano esclusivamente sugli NFT; ad esempio, “come promuovere l’arte NFT usando Twitter” e “il motivo n. 1 per cui non puoi vendere i tuoi NFT”. NFT Times non si discosterà mai dal loro nome; sono unici in questo modo.

Beanie (@beaniemaxi)

Beanie possiede alcuni dei migliori NFT come Meta Hero, Cool Cats e Crypto Punks. È un investitore nel protocollo nativo Web3 e un partner di Gm capital, parte di una società che investe in progetti NFT e DEFI. Ti tiene aggiornato sugli sviluppi nello spazio NFT e DAO. Negli ultimi due mesi, Beanie su Twitter si è moltiplicato. Attualmente, ha oltre 182k follower.

Packy McCormick (@packyM)

McCormick ha fondato notboring.co, una newsletter progettata per decodificare il potenziale delle aziende. In totale, oltre 100k persone si sono iscritte. Packy ritiene che Crypto, NFT, Web3 e l’economia di Creator siano essenziali. Analizza a fondo NFT e Solana ed è consulente Web3 presso A16Z. Più di 140k membri seguono Packy su Twitter.

Ravikant Naval

Naval, fondatore e presidente di AngelList, crede fermamente nelle comunità Web3, Crypto e NFT. È tra le migliori menti tecnologiche nell’area della Silicon Valley. Oltre ad essere apprezzato da oltre 180K membri, il suo “How to Get Rich without getting lucky” è stato ritwittato anche da oltre 66.5K membri. Web3 e crypto non sono le uniche cose che puoi seguire. Anche la sua prospettiva filosofica sulla vita è degna di nota.

Conclusione

La comunità di Crypto Twitter è dominata da token non fungibili (NFT). Gli utenti di Twitter sembrano avere una strana immagine del profilo di scimmia e gli utenti di Crypto Twitter sembrano vantarsi di acquistare NFT alterando i loro avatar di Twitter.

È su Twitter che vengono condivisi tutti gli annunci su NFT di noti artisti, collezionisti e costruttori, e poi i media mainstream raggiungeranno in seguito. Ti aiuteremo a trovare un progetto NFT legittimo e un grande progetto NFT redditizio in cui puoi investire se sei interessato a saperne di più su NFT. In secondo luogo, devi esporti alle preziose informazioni NFT condivise esclusivamente su Twitter.

