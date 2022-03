Come trasferire Crypto (BTC, ETH, SOl, SHIB ecc.) Da Gate.io a Coinbase?

Se hai mai usato Binance, probabilmente non sarai troppo estraneo nemmeno per Gate.io. Essendo uno degli scambi più noti per i progetti più recenti da elencare prima di altri scambi più grandi, gate.io sta ottenendo una grande esperienza nel trovare buoni progetti prima che vengano elencati in luoghi di volume più elevato.

Per iniziare il nostro trasferimento la prima cosa che faremo è accedere al nostro account Gate.io. Questo ci reindirizzerà alla homepage. Fai clic sul pulsante del portafoglio nell’angolo in alto a destra accanto al pulsante dell’ordine e verrà visualizzato un menu a discesa.

Qui vedrai i pulsanti di deposito e prelievo. Fai clic sul pulsante di prelievo poiché trasferire denaro fuori dal Gate.io significa anche prelevare denaro allo stesso tempo, stessa azione parole diverse.

Qui vedrai la pagina di prelievo. Puoi selezionare quale moneta vuoi prelevare, fare clic sulla moneta lì per impostazione predefinita e verrà visualizzato un intero elenco.

Da questo elenco, è possibile selezionare quale moneta si desidera prelevare. Quelli con l’importo in essi verranno mostrati in alto. Se hai più di qualche moneta nel tuo account, puoi utilizzare la barra di ricerca per trovare la moneta che desideri prelevare.

Dopo aver trovato la moneta che vuoi ritirare, è il momento di scegliere la rete che desideri utilizzare.

Non è sempre facile scegliere la rete che si desidera utilizzare perché potrebbe non essere disponibile per tutti gli scambi. BSC per BNB in questo esempio è disponibile in entrambi, ma è necessario assicurarsi di avere entrambe le reti per la stessa moneta / token sia in gate che in Coinbase allo stesso tempo prima di passare da qui.

Ora è il momento di ottenere l’indirizzo di deposito da Coinbase. Quindi tieni aperta la scheda Gate.io e passa alla scheda Coinbase per vedere come possiamo ottenerla.

Ottenere l’indirizzo di deposito da Coinbase

Apri il tuo account Coinbase. Vedrai inviare / ricevere nell’angolo in alto a destra. Fai clic su di essi per ottenere la scheda pop-up.

Qui puoi vedere sia l’invio che la ricezione. Fai clic sul pulsante di ricezione e vedrai un codice QR e una moneta predefinita selezionati per te. Fai clic su quella moneta per scegliere la stessa.

Qui seleziona anche la moneta che hai scelto in gate.io. Assicurati che sia la stessa moneta e la stessa rete. Il più delle volte potresti capire di quale rete si tratta guardando l’indirizzo e vedere che tipo di indirizzo è e a quale rete appartiene.

Dopo aver selezionato la tua moneta, vedrai l’indirizzo che desideri utilizzare su gate.io, copialo e torna a Gate.io. Si consiglia di non chiudere subito questa finestra, in modo da poter tornare dopo aver inviato le monete e controllare se è arrivata.

Terminare il ritiro a Gate.io

Quando hai ottenuto l’indirizzo, vai alla colonna dell’indirizzo e incollalo lì. Ti mostrerà l’importo disponibile che potresti prelevare e anche il limite di prelievo.

Quando hai finito, inserirai l’importo che potresti prelevare e la password del fondo che hai registrato quando volevi prelevare per la prima volta. Senza la configurazione della password del fondo, non sarai in grado di prelevare alcun importo. Quindi ti verrà richiesto di inviare un codice e-mail a te stesso e inserire anche quello.

Quando tutto questo è finito, sarai in grado di inviare la tua richiesta. Ci vorrà un po ‘di tempo e poi verrà inviato al tuo account Coinbase.

Assicurati di ricontrollare tutto prima di inserire qualsiasi informazione. Ogni giorno ci sono innumerevoli transazioni con informazioni sbagliate che si perdono per non tornare mai più. Gli errori più comuni si verificano con le scelte di rete e gli indirizzi sbagliati, poiché gli indirizzi sono lunghi, le persone guardano solo l’inizio e la fine, assicurati di controllare tutto prima di inviare la tua richiesta.