Come trasferire Crypto (BTC, ETH, ADA, SHIB ecc.) Da Crypto.com a Trust Wallet

Ethereum è diventato l’hub principale per la maggior parte degli ecosistemi decentralizzati. Con esso è arrivata la necessità di spostare ETH intorno ai portafogli. Sia Crypto.com che Trust Wallet hanno una delle app mobili crittografiche più scaricate al mondo. Quindi vedremo come possiamo spostare il nostro ETH da Crypto.com a Trust Wallet.

Apri il tuo portafoglio Crypto.com sul telefono per iniziare. Lì vedrai il pulsante di trasferimento. Questo è il pulsante che aprirà l’opzione per il prelievo.

Qui selezionerai il prelievo. Perché oggi stiamo trasferendo, ma è la stessa cosa che ritirarsi da Crypto.com spostarlo da qualche altra parte.

Sceglieremo l’opzione “cripto”. Perché ritireremo eth da Crypto.com.

Poiché Trust Wallet non è affiliato con Crypto.com, l’opzione che sceglieremo è il portafoglio esterno.

Dopo aver fatto clic sul portafoglio esterno, ti troverai di fronte a tutti gli indirizzi whitelist che avevi finora. Se finora non hai aggiunto il tuo Trust Wallet, ti verrà chiesto di aggiungerlo. Fai clic sul pulsante + per aggiungerlo.

Scegli l’opzione dell’indirizzo del portafoglio per aggiungere il tuo indirizzo di deposito dall’account Trust Wallet.

L’ultima fase è scegliere a quale moneta apparterrà l’indirizzo di deposito. Dal momento che non puoi aggiungerne uno senza sapere quale indirizzo, altrimenti potrebbe andare su qualsiasi blockchain sbagliata e andrà perso.

Quindi scegli la giusta combinazione di ETH e rete per assicurarti di ricevere i tuoi fondi. Successivamente, vai su Trust Wallet per ottenere l’indirizzo di deposito.

Trovare l’indirizzo di deposito ETH in TrustWallet

In Trust Wallet vedrai la tua home page con il pulsante “ricevi”. Sceglilo per ottenere il tuo indirizzo di deposito.

Verrai reindirizzato all’elenco delle monete di ricerca. Dato che oggi abbiamo a che fare con l’ETH, scegli quello dell’ETH per continuare.

Dopo aver selezionato la tua moneta ETH da Trust Wallet, ti verrà mostrato l’indirizzo che puoi depositare. Avrà l’indirizzo del portafoglio tradizionale e mostrerà anche il codice QR. Puoi usarli entrambi se vuoi. Torna a Crypto.com per completare l’aggiunta di questo indirizzo alla whitelist.

Utilizzo del nostro indirizzo Trustwallet per inviare da Crypto.com

Dopo aver ricevuto il tuo indirizzo, incollalo in questo modulo. Puoi anche nominarlo, qualcosa come “Trust Wallet” per ricordare a quale indirizzo appartiene, altrimenti sarà solo l’indirizzo senza nome.

Quando hai finito, una pagina di conferma ti mostrerà ogni dettaglio. Fai clic sul pulsante di conferma per completare l’aggiunta dell’indirizzo di deposito Trust Wallet alla whitelist Crypto.com. Se lo avevi già, puoi saltare tutte queste fasi e passare direttamente alla fase successiva.

Dopo che l’indirizzo è stato elencato, puoi ritirarlo dalla whitelist e passare alla parte successiva. Qui scriveremo la quantità di ETH che vogliamo inviare. Inserisci l’importo e fai clic sul pulsante di prelievo. Puoi anche fare clic sull’importo “massimo” se desideri inviare tutto.

L’ultima parte è la conferma di tutti i dettagli. Vedrai l’indirizzo, l’importo, la commissione e tutto il resto, se tutti sono corretti allora hai finito. Fare clic sul pulsante di conferma per completare il trasferimento.

Al termine del trasferimento, vedrai una conferma del processo inviato. Dovrai aspettare un po ‘prima che Crypto.com lo riconosca, e poi aspetti un po ‘di più fino a quando Trust Wallet non lo accredita.

Domande frequenti

Come posso seguire la mia transazione?

Tra crypto.com e Trust Wallet, non dovrebbe essere troppo lento. Tuttavia, se lo si desidera, è possibile utilizzare https://etherscan.io per seguirlo. Inserisci l’indirizzo a cui hai inviato (il tuo indirizzo di deposito Trust Wallet) e puoi guardare se qualcosa sta arrivando o meno. Questo non è un modo garantito poiché devi ancora aspettare che le app lo spostino, ma almeno puoi vedere cosa stanno facendo.

Qual è la velocità media delle transazioni?

ETH non è una moneta lenta, ERC-20 è più lento di prima, ma non è lento come Bitcoin. Di solito, ci vogliono circa 6 minuti per completare la transazione. Ciò significa che è Crypto.com velocità di prelievo + circa 6 minuti + pochi minuti solo per Trust Wallet per mostrarlo sul tuo account.