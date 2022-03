Come trasferire Ethereum da Ledger e Trezor agli scambi (Coinbase, Binance, Kraken ecc.)

in

Il trasferimento di criptovalute dalle piattaforme di scambio ai portafogli hardware è una conoscenza comune sia tra gli esperti di criptovalute che tra i principianti, in quanto è un’attività che si svolge nella vita quotidiana come trader o investitore di criptovalute.

Ci sono anche video tutorial esplicativi sul web, su come procedere se ti confondi lungo la strada.

Ma per quanto riguarda il trasferimento dai portafogli hardware alle piattaforme di scambio? Come procediamo? Questo articolo si concentrerà sulla risposta a questa domanda e, nel fare ciò, utilizzeremo il trasferimento di Ethereum come caso di studio. Seguimi mentre ti guido passo dopo passo!

TRASFERIMENTO DI ETHEREUM DA LEDGER A COINBASE EXCHANGE

Ledger è un portafoglio hardware utilizzato per archiviare criptovalute offline;

Per trasferire Ethereum da Ledger a Coinbase, dovrai seguire questi passaggi

Collega il tuo portafoglio di contabilità a un computer e inserisci il tuo pin.

Sullo schermo del computer, verrai indirizzato all’app live ledger.

Una schermata con diverse app per diversi token crittografici apparirà sul tuo Ledger Nano X o S

Seleziona Ethereum e vai alla piattaforma di scambio Coinbase, quindi tocca portfolio

Genera un indirizzo per ricevere Ethereum, copialo e poi torna alla schermata live di Ledger

Inserisci Ethereum e tocca Invia, inserisci l’indirizzo generato da Coinbase e premi Continua.

Ora inserisci la quantità di Ethereum che desideri inviare e premi continua.

Ti verrà mostrata una panoramica per confermare se vuoi ancora andare avanti.

Successivamente, ti verrà richiesto di continuare sull’interfaccia del tuo portafoglio Ledger, selezionare Ethereum e toccare Continua sull’app ledger live

Il prossimo è rivedere la quantità di Ethereum che si desidera inviare, l’indirizzo di ricezione e le commissioni di transazione sul portafoglio Ledger.

Ora tocca Accetta e invia.

TRASFERIMENTO DI ETHEREUM DA LEDGER A BINANCE EXCHANGE

A tale scopo, attenersi alla seguente procedura

collega il portafoglio Ledger al tuo computer, quindi inserisci il tuo pin

Facendo clic sul tuo portafoglio, verrai indirizzato alla schermata iniziale di Ledger live

L’interfaccia del tuo portafoglio apparirà con una schermata contenente diverse app di criptovaluta.

Ora accedi a Binance, fai clic su wallet nella schermata iniziale e seleziona ETH.

Successivamente tocca deposito, verrà generato un indirizzo, copialo.

Vai all’interfaccia di Ledger live, tocca ethereum, fai clic su Invia e incolla l’indirizzo falsificato lì.

La prossima cosa è inserire la quantità di ETH che si desidera inviare, quindi premere il pulsante Continua

Una panoramica della transazione apparirà successivamente, fai clic su Continua e attendi il passaggio successivo.

L’interfaccia live di ledger ti chiederà di continuare sul tuo portafoglio Ledger per confermare la transazione.

Lo schermo sul tuo portafoglio, come detto in precedenza, apparirà con diverse app crittografiche; selezionare ETH.

Ora torna al libro mastro

e fare clic su Continua.

Nella schermata del tuo portafoglio Ledger, eseguirai la conferma finale della transazione confermando l’indirizzo di ricezione e l’importo.

Quindi, accetta e invia, e il gioco è fatto!

TRASFERIMENTO DA LEDGER A KRAKEN EXCHANGE

Collega il portafoglio ledger al computer e al pin di input

La schermata iniziale di Ledger live emergerà e il tuo portafoglio visualizzerà diverse app di criptovaluta

Accedi a Kraken tocca finanziamenti nella schermata iniziale.

Seleziona ETH e premi deposito.

Questo genererà un indirizzo copiarlo.

Torna all’interfaccia del libro mastro animato, premi Invia, incolla l’indirizzo falsificato e premi Continua.

Quindi, inserisci l’importo che desideri trasferire, fai clic su Continua.

L’interfaccia del libro mastro ti chiederà di continuare sulla schermata del tuo portafoglio Ledger. In questa schermata, selezionare ETH.

Ora tocca Continua sull’interfaccia live di Ledger.

Conferma l’indirizzo e l’importo della transazione.

Seleziona Accetta e invia.

TRASFERIMENTO DI ETHEREUM DA TREZOR A COINBASE EXCHANGE

Visita Trezor.io. com sul tuo computer

Collega Trezor al computer tramite USB e inserisci il pin

Nella home page, tocca l’angolo in alto a destra per selezionare ETH e fai clic su Invia, che si trova nella parte superiore dello schermo

Il prossimo è inserire l’indirizzo di ricezione, ora vai allo scambio Coinbase.

Fai clic su Account nella home page e copia l’indirizzo lì.

Ora torna a Trezor.io, incolla l’indirizzo falsificato come indirizzo di ricezione

Inserisci l’importo dell’ETH che invii, quindi imposta le commissioni di transazione che determinano la velocità delle transazioni a seconda di quella che scegli.

Premi Invia e attendi la conferma sul tuo portafoglio Trezor.

Nella schermata del tuo portafoglio Trezor, conferma l’indirizzo e l’importo della transazione.

Ora fai clic su Conferma sullo schermo del tuo computer. Più semplice di così.

TRASFERIMENTO DI ETHEREUM DA TREZOR A BINANCE EXCHANGE

Visita il sito Web Trezors sul tuo computer e collega il tuo portafoglio Trezor ad esso.

Quindi, inserisci il tuo pin

Fai clic sull’angolo in alto a destra della schermata iniziale per selezionare ethereum

Fare clic su Invia, che si trova sullo schermo

Accedi a Binance e tocca wallet nella schermata iniziale

Cerca Ethereum e fai clic sul deposito per ottenere l’indirizzo di ricezione

Quindi, copialo e restituiscilo al sito Web di Trezors

Incolla l’indirizzo

Inserisci l’importo dell’ETH e imposta la commissione di transazione.

Fai clic su Invia, attendi conferma sul portafoglio Trezor

Conferma importo e indirizzo sul portafoglio

Fai clic su Conferma sul tuo computer, aspettati la tua moneta.

TRASFERIMENTO DI ETHEREUM DA TREZOR A KRAKEN