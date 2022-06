Come trasferire Crypto da eToro a Coinbase

Il prelievo da eToro è suddiviso in due parti. Innanzitutto, devi spostarlo dal conto di trading eToro al tuo portafoglio eToro, quindi ritirarlo dal tuo portafoglio eToro dove vuoi. In questo caso, lo ritireremo sul nostro account Coinbase.

Innanzitutto, iniziamo con l’accesso al nostro account eToro.

Qui possiamo vedere tutti i luoghi che possiamo controllare, le nostre monete, le notizie e la situazione del mercato. Vai al tuo portafoglio e vedi quali attività hai per poter prelevare quello che desideri.

Nel tuo portafoglio, vedrai le monete che possiedi. Se vuoi, puoi acquistare da qui usando anche fiat. eToro funziona in più nazioni in modo da poter inviare denaro dal tuo conto bancario a eToro. Rispetto a Coinbase, che funziona con gli Stati Uniti e alcune regioni limitate.

Dopo aver raggiunto qui, scegli la moneta che desideri ritirare.

Quando vedi la moneta che vuoi prelevare, potresti aprire uno scambio per acquistarla, e qui vedrai sull’immagine che viene aperto un valore di 50 $ di commercio XRP. Se hai già la moneta che vuoi ritirare, puoi saltare questa parte.

Al termine del trade, avrai la moneta sul tuo account. Fai clic sul pulsante “modifica trade” e vedrai questa pagina.

Qui puoi trasferire le monete sul tuo portafoglio. Il pulsante “trasferisci al portafoglio” si trova proprio sotto il testo investito. Fai clic su di esso e puoi iniziare il processo di prelievo.

Dopo aver confermato di prelevare sul tuo portafoglio eToro, vedrai l’ultima fase. Ti mostrerà l’indirizzo del portafoglio del tuo portafoglio eToro. Fai clic sul pulsante di trasferimento per completare le prime fasi del prelievo. Ciò porrà fine al processo di prelievo tra il tuo conto di trading eToro e il tuo account portafoglio eToro.

Dopo che sei riuscito a prelevare sul tuo portafoglio eToro. Vedrai le tue monete nel portafoglio. Attendi 10-15 minuti prima che vengano accreditati sul tuo account. Dopo che hanno raggiunto il tuo portafoglio, possiamo iniziare la fase successiva. Prima di fare qualsiasi altra cosa, vai su Coinbase e ottieni il tuo indirizzo di deposito.

Individuazione dell’indirizzo di deposito di Coinbase

Per ottenere l’indirizzo da Coinbase, per prima cosa, accediamo al nostro account Coinbase. Puoi vedere il pulsante “invia / ricevi” vicino al pulsante “acquista / vendi”. Fare clic su quello di invio/ricezione per iniziare.

Qui ti verrà mostrata la parte ricevente. Ti mostrerà automaticamente l’indirizzo di deposito di una moneta. Tuttavia, se si desidera modificare quella moneta, è possibile fare clic su di essa e verrà visualizzato un elenco.

In questo elenco, puoi scegliere qualsiasi moneta tu voglia. Puoi anche utilizzare la barra di ricerca per rendere più veloce la ricerca nell’intero elenco.

Quando selezionato, ti mostrerà l’indirizzo e anche il codice QR, ma useremo l’indirizzo oggi. Copialo e ora torna all’app del portafoglio eToro.

Ultime fasi del prelievo di eToro

Dal momento che ora abbiamo il portafoglio, possiamo fare clic sull’app del portafoglio eToro e sulla moneta che abbiamo. In quella moneta, vedrai il pulsante “invia”. Cliccaci sopra e possiamo iniziare. Qui incollerai l’indirizzo che abbiamo appena ricevuto da Coinbase e annoterai anche la quantità di moneta che vogliamo inviare. Fare di nuovo clic su Invia per completare l’attività.

Per l’ultima parte, avremo una verifica in 2 passaggi. Di solito, questo è SMS o 2FA google authenticator. Qualunque sia quello che stai utilizzando, inserisci quel codice qui per verificarti. Fai clic sul pulsante di verifica e il gioco è fatto.

Questo è il modo in cui invii i tuoi soldi dal tuo conto di trading eToro a Coinbase. Ha un ulteriore livello di portafoglio eToro ma non è diverso da qualsiasi altro posto in cui prelevi, solo un passaggio aggiuntivo.

Domande frequenti

Dov’è il mio deposito Crypto?

eToro ha un prelievo in 2 fasi. Ciò fa sì che il processo di ritiro richieda un po ‘più di tempo. Se non sei sicuro di dove si trovi, puoi sempre contattare l’assistenza per saperne di più sulla situazione attuale della tua transazione. La parte in cui invii dal trading eToro al portafoglio eToro di solito non richiede quasi tempo, solo 1-2 minuti al massimo perché è dentro di sé. Tuttavia, quello dal portafoglio eToro a Coinbase potrebbe richiedere un po ‘più di tempo.

eToro ha commissioni di prelievo crittografico?

Puoi vedere le tariffe di eToro qui. Non è l’ideale e costa una quantità elevata con di solito uno spread elevato per il trading anche per aprire posizioni. Quindi i 50 dollari che invii dal tuo conto bancario, potrebbero diventare 45 o meno nel momento in cui raggiunge un altro posto. Il pesante %10 va tra il tuo conto bancario e il luogo esterno quando passi attraverso eToro.