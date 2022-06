Nuove monete crittografiche in arrivo nel 2022

in

Come previsto per il 2022, ci sono molte nuove versioni di criptovaluta in uscita quest’anno sperando di diventare la prossima grande moneta crittografica.

Il 2021 è stato un anno di svolta per criptovalute come Shiba Inu e Dogecoin, con Bitcoin che ha toccato un nuovo ATH.

Mentre il 2021 potrebbe aver fissato l’asticella piuttosto in alto, ora siamo a cinque mesi dal 2022, con un mercato in leggero calo. Diamo un’occhiata ad alcune delle principali monete crittografiche che verranno rilasciate quest’anno.

Nuove versioni di criptovaluta 2022

Come sempre, molti nuovi token e monete di criptovaluta sono stati lanciati nei primi mesi del 2022.

MoveZ, Cube Network LiNEAR Protocol, Aurora Finance e Mandox sono tra le più importanti aggiunte recenti a CoinGecko, ad esempio.

Accanto a questi, anche l’airdrop Optimism L2 ha guadagnato una notevole quantità di attenzione.

Tuttavia, il lancio della nuova criptovaluta di spicco è Luna 2.0. Dopo che il crash crittografico di Luna ha visto Luna scendere del 99,9% in valore, Terra ha optato per recidere i legami con la vecchia catena. Questo ha anche lasciato dietro di sé Luna Classic e UST Classic.

Il 2022 sembra essere l’anno delle criptovalute legate al DAO.

I token DAO come Oasis DAO, AssangeDAO e CoreDAO sono tra quelli lanciati negli ultimi mesi. Inoltre, di recente è stato lanciato anche l’ApeCoin alimentato da BAYC che sta attirando uno slancio credibile.

Oltre alle nuove criptovalute, il 2022 porta con sé anche una miniera di nuovi progetti NFT.

Prossime versioni di criptovaluta 2022

Il 2022 consiste in molti nuovi entusiasmanti token crittografici pronti per il lancio su importanti piattaforme crittografiche.

Secondo i dati di CoinMarketCap, i nuovi token crittografici che stanno attraversando o impostando per lanciare ICO o IDO includono Outlanders, WalkN e MapMetrics. Gli utenti possono controllare le prossime versioni di token crittografici qui. Molti di questi sembrano essere per i nuovi giochi NFT.

Ci sono anche voci su un potenziale lancio di stablecoin UST 2.0 a seguito del de-pegging dell’UST originale.

Tuttavia, come con tutte le nuove criptovalute e ICO, gli utenti devono fare le proprie ricerche e la dovuta diligenza intorno a ogni singolo token prima di investire ulteriormente.

Nuove monete crittografiche in arrivo nel 2022

Il 2022 potrebbe anche vedere l’implementazione di funzionalità essenziali nelle criptovalute esistenti che potrebbero influire sui loro prezzi e prestazioni.

Ethereum 2.0 è ancora vociferato per un lancio nel 2022. Tuttavia non siamo ancora sicuri se questo accadrà effettivamente, o riceverà un altro ritardo.

Axie Infinity integrerà nuovi aggiornamenti sulla Roadmap di Axie dopo il lancio di Axie Infinity Origin.

Cardano sta anche spingendo per ulteriori aggiornamenti di ridimensionamento come parte della roadmap cardano, che include Cardano Hydra.

Infine, anche la roadmap di Shiba Inu Coin sembra impilata per il futuro, mentre Bitcoin è diviso sulla proposta BIP-119.